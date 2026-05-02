〈愛知・大府〉5/10（日）「母の日」！「もらって嬉しい」「贈って嬉しい」！「“母の日限定“『下村牛』焼肉6種食べ比べ」販売中！お渡し期間～5/10（日）まで

株式会社 下村畜産食肉

株式会社下村畜産食肉（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）は、 5月10日（日）「母の日」に合わせ、当社の運営する下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛に於いて、黒毛和牛の「下村牛」をちょっとおトクに、ちょっと贅沢にお楽しみ頂きたいという想いを込めて、「母の日限定」『下村牛』焼肉6種食べ比べの販売を開始いたしました。

日ごろの感謝の気持ちを伝える大切な日だからこそ、「もらって嬉しい」「贈って嬉しい」ギフトをプレゼントしてみませんか？この機会に大切な方への贈り物にご利用ください。

「下村牛」は、三代にわたる80年の歴史と愛知県知事賞13連覇という輝かしい実績を誇る、生粋の黒毛和牛です。その魅力は、うま味成分であるグルタミン酸含有量が通常和牛の30倍含まれており、さらにオレイン酸豊富な脂で口の中でとろけるような食感を実現。肉質の柔らかさと濃厚な旨みが特徴です。

母の日限定『下村牛』焼肉6種食べ比べ

母の日限定ギフト概要

◆【母の日限定】『下村牛』焼肉6種食べ比べ 5,000円（税込5,400円）

2～3人前 360g

「お花を形どったお肉を中心に、牧場直営ならではの贅沢な逸品を！」

1頭からわずか数キロしか取れない希少部位を中心に、おすすめ6種を厳選。

各60gずつ、計360gの盛り合わせは、肉本来の旨みと多彩な味わいを一度に楽しめる贅沢な一皿です。今年の母の日は、特別仕様のギフトで感謝の気持ちを伝えてみませんか？

「お肉で作ったお花盛り」「ハート型牛脂」など、心ときめく演出でお母さんに笑顔を届けます。

※部位のご指定はできかねます。ご理解のほどよろしくお願いいたします！

母の日ギフト概要

母の日限定ギフト・下村牛がご購入頂けるサイト

（１）公式サイト（通販） https://x.gd/S2s4E

（２）公式サイト（店頭お渡し） https://x.gd/44cHr

※公式サイト（通販）サイトご利用の場合は別途送料がかかります。

下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛概要

店名 下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛

住所 〒474‐0053 大府市柊山町3‐181‐1

営業時間 ※水曜定休

【月・火・木・金】 ランチ11:00‐14:30 ディナー17:00‐22:00

【土・日・祝】 11:00‐22:00

お席のご予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e020036301/19684

店内イメージ