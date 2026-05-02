これぞまさしくウィザードリィ！ マフィア梶田氏も太鼓判『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』好評発売中

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、全世界300万DLを突破した3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』のコミカライズ作品『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』において、エンタメ界の傭兵稼業・マフィア梶田氏より推薦コメントをいただいたことをお知らせいたします。

死の気配はまさしく「Wizardry」---マフィア梶田氏が唸った“緊張感”

YouTube「わしゃがなTV」をはじめ、様々な分野で活躍されるマフィア梶田氏より、コミック『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』へ推薦コメントをいただきました。

無類のRPGファンとしても名高い梶田氏。原作ゲームはもちろん、歴代の「Wizardry」シリーズを深く愛好するプレイヤーとして、魅力を知り尽くした氏が語る熱量をお届けいたします。

《マフィア梶田氏 推薦コメント》

超硬派なダンジョンRPGの血統を受け継ぐ『Wizardry Variants Daphne』。

そのコミカライズ作品である本作では、あえてゲーム版の主人公とは異なる視点から『奈落』の呪いに挑む冒険者の運命を描いているのが興味深い。

迷宮を一歩進むごとに強まる死の気配はまさしく「Wizardry」。

ゲーム同様の濃密な緊張感とカタルシスが味わえるシリーズファン必読の一作。

ランキング1位を獲得した「名もなき冒険者」の物語

本作は、3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』を、ゲーム版とは異なる視点から描き出した公式コミカライズ作品です。

発売直後には「BOOK☆WALKER」マンガ デイリーランキング 新シリーズ1巻目 1位を獲得。一人称視点のゲーム体験を、一介の冒険者「アレン」の目線から再構築した骨太なストーリーが、原作・シリーズファンのみならず多くの読者を魅了しています。

◆第1巻より注目カットをご紹介

《迷宮》の兎、そして蘇生

100年に一度、『奈落』は開く---。

そこで冒険者を待ち受けるのは、シリーズファンを震え上がらせてきたあの「兎」。

「ささやき、祈り、詠唱、念じろ」……命を賭した蘇生と、隣り合わせの絶望が、圧倒的な筆致で描き出されます。

「仮面の男」との出会い

ギルドで出会った、正体不明の「仮面の男」。

「何者か」と対話する男の謎、そして舞い込む騎士団からの依頼……。

一介の冒険者に過ぎなかったアレンの運命が、深く、暗い《迷宮》の底へと引きずり込まれていきます。

『奈落』を征く

一歩足を踏み入れれば、そこは異形の巣窟。

息を潜めて進む道中で繰り広げられる、凄惨な敵との邂逅。

画面を埋め尽くさんばかりに描かれる巨大な異形の姿は、読者をも飲み込まんとする迫力です。

好評発売中！『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』作品情報

『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～1』

漫画／藤澤紀幸 脚本／浜村俊基

原作／ドリコム

定価／792円（本体720円＋税）

判型／B6判

レーベル／DREコミックス 発行／ドリコム





『奈落』の呪いに立ち向かう新たな冒険譚、開幕――。

100年に一度、世界を蝕む呪われた迷宮『奈落』。

その最奥に君臨する大異形・ヘルムートに、国王が囚われたという報せが届く。

王国は深い絶望に包まれ、誰もがその終わりを予感した。

そんな中、ただひとりの男が、静かにギルド酒場へやってくる。彼の名はアレン。

己の存在を刻むため、そして世界に溢れ出した絶望に抗うため、彼は『奈落』の深淵へと挑む。

これは、『はじまりの奈落』で紡がれる、新たな冒険者の物語。

▼ご購入・試し読みはこちら

https://drecom-media.jp/drecomics/product/173

ゲーム『Wizardry Variants Daphne』について

■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPG。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

対応プラットフォーム：iOS/Android/PC（Steam）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

■最新情報はこちらから

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 Xアカウント：https://x.com/Wizardry_Daphne

DREコミックスとは

ドリコムが贈るコミックレーベル。アニメ化も発表された本格ダークファンタジー『ブレイド&バスタード』や『99回断罪されたループ令嬢ですが今世は「超絶愛されモード」ですって!?』をはじめ、『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』など、ジャンルに縛られない幅広い作品をコミカライズ作品としてとしてリリース。

◆DREコミックス：https://drecom-media.jp/drecomics

「Wizardry（ウィザードリィ）」とは

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。

当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

株式会社ドリコムについて

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/