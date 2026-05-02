【GWは5大名物が55％OFF！】『国産牛カルビ』『牛カルビすき焼き』など人気5品が5月2日（土）～5月6日（水）限定で55%OFF！｜焼肉ホルモンまるよし精肉店全店で開催

株式会社MRホールディングス

大阪市内17店舗の飲食店（焼肉12店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)が運営する焼肉ホルモンまるよし精肉店にて、『5大名物55%OFF』を開催します。

GWの5日間限定！5大名物が55%OFF！

焼肉ホルモンまるよし精肉店（公式サイト(https://maruyoshi-seiniku.com/)）では、5月2日（土）～5月6日（水）の期間中、当店自慢の5大名物を55%OFFの大特価で提供いたします。

※1組様につき対象商品1品を55％OFFでご提供いたします。

この機会に、ぜひまるよしで焼肉をお楽しみください。

※画像はイメージです。

キャンペーン詳細

◆概要

まるよし5大名物が55%OFF！

※まるよし精肉店公式アプリから発行されるクーポンが必要になります。

※1組様につき対象商品1品を55％OFFでご提供いたします。

◆期間

5月2日（土）～5月6日（水）

◆【一例】対象メニュー

・国産牛カルビ

\699(税込\768) → \314(税込\345)



・牛カルビすき焼き

\699(税込\768) → \314(税込\345)



・国産牛鉄板ユッケ

\1,199(税込\1,318) → \540(税込\594)



・国産牛もも肉おろしポン酢

\899(税込\988) → \404(税込\444)



・壺漬けハラミ

\999(税込\1,098) → \450(税込\495)

※店舗により内容が異なります。詳細は下記の表をご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103105/table/36_1_cbe84be7b2734f23f9ec8a56d0bf65f5.jpg?v=202605020151 ]

◆利用規約

・1組様につき対象商品1品を55％OFFでご提供いたします。

・千林大宮店のみ、「国産牛カルビ」「牛カルビすき焼き」「壺漬けハラミ」の3種が対象となります。

・ご利用の際はアプリから発行されるクーポンをご使用ください。

・他クーポン、他サービスとの併用は不可です。

◆公式アプリのダウンロードはこちら

iPhone： https://apps.apple.com/jp/app/id6450686395

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja)

今すぐ予約 :https://maruyoshi-seiniku.com/

GW期間中はキッズドリンクを1杯プレゼント！

GWはご家族での焼肉をもっと楽しく。

小学生以下のお子様1名につき、キッズドリンク1杯をプレゼントいたします。

※ご利用の際はアプリから発行されるクーポンをご使用ください。

◆期間

5月2日（土）～5月6日（水）

◆キッズドリンク一覧

・コーラ

・ジンジャエール

・カルピス

・オレンジジュース

・ウーロン茶

※画像はイメージです。

まるよし精肉店とは？

国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に10店舗ある焼肉店です。

当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。

まるよしの姉妹ブランドをご紹介！

※本キャンペーンの対象には含まれません。

◆大衆酒場まるよし

大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！

名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。

バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/

◆和牛のまるよし

まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！

厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。

ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。

肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/

◆鉄板肉食堂まるよし

まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！

精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/

◆鰻のまるよし

谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！

厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。

厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。

ホームページはこちら :https://unaginomaruyoshi.com/

実施店舗一覧

焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/furukawabashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店

https://maruyoshi-seiniku.com/senbayashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店

https://maruyoshi-seiniku.com/sekime/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店

https://maruyoshi-seiniku.com/miyakojima/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店

https://maruyoshi-seiniku.com/shinfukushima/



焼肉ホルモンまるよし精肉 土佐堀店

https://maruyoshi-seiniku.com/tosabori/



焼肉ホルモンまるよし精肉 三国店

https://maruyoshi-seiniku.com/mikuni/

焼肉ホルモンまるよし精肉 天六店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenroku

焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenmanbashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店

https://maruyoshi-seiniku.com/morinomiya/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 緑橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/midoribashi/

会社概要

◯会社名：株式会社MRホールディングス

◯所在地：大阪府大阪市都島区都島北通1丁目1番20号

◯電話 ：06-6926-4429

◯代表者：代表取締役 善元 正樹

◯大衆酒場まるよし Instagram

https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr)

◯和牛のまるよし Instagram

https://www.instagram.com/wagyumaruyoshi_official/

◯焼肉ホルモンまるよし精肉店 Instagram

https://www.instagram.com/maruyoshi_official/

◯事業内容：飲食店の運営、ライセンス提供

◯設立：2020年

◯URL： https://maruyoshi-seiniku.com/

◯人材募集：https://maruyoshi-saiyo.com/company/

※当記事に関する御連絡は以下のメールアドレスまでお願いします。

kouhou@maruyoshi-seiniku.com