「株式会社 エオネックス」様、新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社 エオネックス」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。

「株式会社 エオネックス」様 新規パートナー決定について

■契約内容

シルバーパートナー

■法人名/代表者

株式会社 エオネックス / 代表取締役社長 CEO 市山 勉

■連絡先

〒920-0209 石川県金沢市東蚊爪町1丁目19番地4

TEL 076-238-1181

FAX. 076-238-9781

公式ホームページ：https://www.chika.co.jp

■SNS

Instagram：@eonexpage(https://www.instagram.com/eonexpage/)

■業務内容

温泉、物理検層、水利用、情報地質、地盤工学、地盤防災、環境調査

■代表取締役 市山 勉様コメント

金沢で生まれ育った企業として、地元の誇りである「ツエーゲン金沢」を応援し、スポーツを通じた地域活性化や持続可能な社会づくりを共に推進できることを大変嬉しく思います。

震災を経験し、手を取り合う大切さを改めて感じている今、心を震わせる勝利の瞬間を一人でも多くの人と分かち合いたいと思っております。

スタジアムで生まれる熱狂や感動を地域の活力に変え、皆様と共に、石川の明るい未来を創造する「ちから」となれるよう全力で応援してまいります。