ジョンセンムル、ディズニーコリア『プラダを着た悪魔 2』とのコラボ商品をQoo10公式サイトにて5月1日(金)～数量限定で発売

JUNGSAEMMOOL Beauty Co.,Ltd.

韓国メイクアップアーティストブランド「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」は、ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア（以下、ディズニーコリア）と協業し、『プラダを着た悪魔 2』をテーマにしたコラボレーション商品を5月1日(金)よりQoo10公式サイトにて発売いたします。

Qoo10公式サイト：https://www.qoo10.jp/g/1174516091

(C)2026 20th Century Studios

この度ジョンセンムルは「When Icons Meet」というコンセプトのもと、ブランドならではのメイクアップのこだわりを活かしながらも『プラダを着た悪魔 2』からインスピレーションを受けたアイコニックなコラボエディションを、5月1日(金)からQoo10公式サイトにて数量限定で展開します。

今回の『プラダを着た悪魔 2』コラボエディションは、レッドを基調に映画の都会的なムードを反映したデザインが特徴です。また、5月9日(土)にはQoo10公式サイトにて全5アイテムをご紹介するLIVE配信も予定しています。

今回のコラボレーションを通じて、ジョンセンムルがブランドとして掲げる“自分らしい美しさ”の価値をファッションというテーマと掛け合わせた新たなメイクアップアイテムを提案してまいります。

さらに、今回のコラボレーションにあたりジョンセンムル先生と映画『プラダを着た悪魔 2』の主演俳優たちが直接対面し、ビューティーとファッションをテーマに率直な対話を交わしました。現場の様子やビハインドストーリーは、後日ジョンセンムル公式YouTubeチャンネルを通じて公開いたします。

ジョンセンムル公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/jungsaemmool

全商品情報

エッセンシャルスキンヌーダークッション (限定版) & クッションケース

14g /Qoo10メガポ価格:4,012円/通常:6,720円 (全6色)

まるで素肌のような透明感のあるツヤを与えるナチュラルカバークッション

リッププレッションメタルセラムグロス & キーリング

10ml /Qoo10メガポ価格:2,228円/通常:3,300円 (全3色)

リッチな発色が密度高く広がる、ボリューム感のあるツヤのセラムグロス

アーティストクッションブラッシュブラー

4g /Qoo10メガポ価格:1,944円/通常:2,880円 (全2色)

ベースの崩れを防ぎ、ふんわりと密着する血色感を与えるレイヤリング クッションブラッシャー

エッセンシャルムルクリーム

30ml /Qoo10メガポ価格:3,162円/通常:4,880円

長時間乾燥しない肌ベースをつくるしっかり保湿するウォータークリーム

エッセンシャルムルマイクロフィッティングミスト

55ml /Qoo10メガポ価格:1,960円/通常:2,900円

乾いた肌に重ねて密着する

うるおいヴェールを作る保湿フィクサー

『JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）』について

K-BEAUTY界を牽引するメイクアップアーティストであるジョンセンムル氏が"自身だけの美しさを見つける" をコンセプトに掲げ、2015年に韓国でローンチ、日本へは2022年に上陸しました。

メイクアップアーティストの技術を再現できるプロフェッショナルメイクブランドとして、今では韓国で知らない人はいないと言われるほど、多くの人々に愛されています。

K-BEAUTYの透明感メイクアップ創始者で、人気、実力ともに韓国トップレベルのメイクアップアーティスト。自身が長年培ってきたノウハウと精巧な技術によって考案した独自の法則に基づき、トレンドを追うことよりも自身だけの美しさを見つけることにこだわった製品づくりをしています。2014年には「ジョンセンムル・アート&アカデミー」を開講し、数々のメイクアップアーティストを養成しています。

さらに、Netflix『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』の制作陣が手掛けたメイクアップ・サバイバル番組『JUST MAKEUP』に審査員の一人として出演し、大きな注目を集めています。

公式Instagram @jsmbeauty_official_jp

公式X @jsmbeauty_jp