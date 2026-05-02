[アウトドアスパイスほりにし×go slow caravan 吸水速乾UV外遊びタオル　販売開始のお知らせ]

株式会社ミモナ

和歌山県かつらぎ町にあるアウトドアショップ「Orange（オレンジ）」（株式会社ミモナ 本社所在地：和歌山県伊都郡かつらぎ町）は、2026年5月1日(金)に「アウトドアスパイスほりにし×go slow caravan 吸水速乾UV外遊びタオル」を販売開始致しました。

この新たな製品は[https://shop-orange.info/products/1189-0060]にて購入可能です。

〈商品概要〉

本商品は、go slow caravan定番の“外遊びタオル”をベースに、ほりにしのボトルデザインを総柄であしらった別注モデルです。シンプルながらも印象に残るデザインで、アウトドアシーンにさりげない遊び心をプラスします。

〈商品詳細〉

素材にはポリエステル100％を使用し、吸水速乾性に優れた軽量仕様。さらにUVカット・遮熱機能も備えており、夏のレジャーやフェス、キャンプなど幅広いシーンで活躍します。

首にかけやすいマフラータオルサイズで、濡らして使用することで冷却効果も期待できるなど、機能性も充実。アウトドアファッションのアクセントとしても取り入れやすく、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

長年にわたりコラボレーションを続けてきたgo slow caravanとの新たな企画として、注目の別注アイテムです。

“ほりにし”ファンはもちろん、外遊びを楽しむすべての方に向けた、気軽に持ち歩けるアウトドアタオルとなっています。

ブランド名：go slow caravan

商品名 ：アウトドアスパイスほりにし×go slow caravan 吸水速乾UV外遊びタオル

素材 ：ポリエステル100％

価格 ：税抜\3,600（税込\3,960）



【go slow caravan（ゴースローキャラバン）】とは

“外遊び”をテーマに、旅・キャンプ・フェスなど自由なライフスタイルを提案するブランドです。

機能性と遊び心を兼ね備えたデザインが特徴で、アウトドアシーンはもちろん、日常にも自然に溶け込むアイテムを展開。唯一無二のグラフィックや世界観で、多くのファンに支持されています。

アウトドアショップ Orange（オレンジ） とは

和歌山県伊都郡かつらぎ町で生まれた「アウトドア・ライフスタイル」を提案するショップ。

現在では関西地区はもとより、中部地区や関東地区にも店舗を構えている。

定番商品からガレージブランドまでアウトドアギアやアパレル・ライフスタイルをより充実させる品を取り揃え、店内に一度踏みこめば、お宝さがし気分を味わえる。

ビギナーから上級者まで満足いく幅広いラインナップでみなさまをお出迎えします。

Orange HP： https://shop-orange.info/

Instagram：https://www.instagram.com/orange_outdoor_shop/

X：https://x.com/orangekatsuragi

■会社概要

商号 ： 株式会社ミモナ

屋号 ： アウトドアショップ Orange

代表者 ： 代表取締役社長 池田 道夫

所在地 ： 〒649-7122 和歌山県伊都郡かつらぎ町新田4-1

設立 ： 2006年9月

事業内容： アウトドア・スポーツ用品小売業 卸売業

URL ： https://mimona.co.jp/