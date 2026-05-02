【大阪・天満】和牛たんじ、Instagramフォロワー限定“裏メニュー”「極上牛タンのレア月見丼」提供開始

ファステストダイニング株式会社極上牛タンのレア月見丼

東海圏を中心に飲食店の経営を行うファステストダイニング株式会社（代表取締役：谷口 譲）は、大阪市北区・天満エリアの焼肉食べ放題店「和牛たんじ 大阪天満店」にて、Instagramフォロワー限定で注文できる“裏メニュー”「極上牛タンのレア月見丼」を、2026年4月27日（月）より提供開始いたしました。

本施策は、4周年の感謝を込めて、食べ放題店では提供が難しい“牛タン”を主役にした特別メニューをフォロワーの皆さまにお届けいたします。一般的に牛タンのような一頭から取れる量が限られる部位は原価面のハードルが高く、食べ放題店では商品化しづらい傾向があります。当店では、牛タンの集中的な仕入れ・購買力を活かし、「ここでしか食べられない一杯」を体験いただけるよう企画しました。

■Instagramフォロワー限定サービス 概要

提供開始日: 2026年4月27日（月）～

対象: 当店Instagramアカウントのフォロワー

利用条件: ご注文時にフォロー画面をご提示ください

提供商品: 極上牛タンのレア月見丼

■極上牛タンのレア月見丼

「しっとり、生食感。」

【商品の特徴】

低温調理: 厳選した牛タンをじっくり低温調理し、生のようなしっとり感と旨味を最大化

特製香味ダレ: 牛タン×白米のために開発。食欲をかきたてる秘伝の味

黄金卵黄: お客様自身でつぶして完成する「月見」の贅沢感

「しっとり、生食感」を実現した牛タン

和牛たんじ

「食べ放題の焼肉はおいしくない」、「高くて良い焼肉はたくさんあるけど、安くて良い焼肉はあんまり無いな」 実際にそういった声を少なからず聴いていました。 飲食人としてせっかく来ていただいたお客様にそんな風に思われる事は、とても不本意でありながら、従来の食べ放題の限界も分からなくもない間におりました。

そこで私たちは「安くて良い焼肉でみんなを笑顔にしたい」という思いを本気で実現するには、限界突破するしかないと決心し、高級店で提供されたり、従来の焼肉食べ放題では提供されないような「厚切り仙台牛タン」も「和牛肉寿司」食べ放題にする事にいたしました。

焼肉食べ放題「和牛たんじ」大阪天満店

■こだわり

◆厚切り仙台牛タン

一頭からわずか数百グラムしか取れない希少な「たん芯」を使用。最適期間の熟成を施した牛タンを、店内にて一つ一つ手切りを行います。この手切りにより、分厚くモッチリとした食感を失わずにご提供する事ができます。 濃厚な味の秘訣。赤ワインをベースとした自家製だれをもみ込むことにより、牛タンの旨味をぎゅっと凝縮し、口の中で芳醇な香りと旨味が広がります。本場の仙台でも店によりタレが異なり、その店の特徴となります。

当店看板商品：厚切り仙台牛タン

◆和牛肉寿司

和牛ロースならではの濃厚な旨味ととろける食感をご提供いたします。

一貫ずつ丹精込めて握り、和牛ロースネタはお客様の目の前でサッと炙り、香ばしさを感じていただきます。また、炙ることでシャリに和牛の旨味ある脂が染みわたり、口に入れた瞬間に感じる「美味しい」をお届けいたします。

和牛ロースを使用した肉寿司

■店舗情報

店名 ： 焼肉食べ放題 和牛たんじ 大阪天満店

所在地 ：〒530-0034 大阪府大阪市北区錦町３－１２ アウロラビル2F

電話 ： 090-8158-3352

営業時間 ： 16:00～24:00（最終入店22：30）

定休日 ：不定休

店舗ホームページ： https://www.wagyu-tanjiro-tenma.com

Instagram ： https://www.instagram.com/tanji.tenma(https://www.instagram.com/tanji.tenma/)