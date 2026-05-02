【卓球・金沢ポート】イムジョンフン選手 契約更新のお知らせ

金沢ポート株式会社





日頃より金沢ポートへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、金沢ポートは韓国代表であり、パリオリンピック銅メダリストのイムジョンフン選手と、2026-2027シーズンに向けた選手契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。



イムジョンフン選手は、ダブルスにおいて世界トップクラスの技術力を誇る選手であり、金沢ポートにとって初めてのオリンピックメダリストでもあります。

2025-2026シーズンのレギュラーシーズンでは、シングルス2勝4敗、ダブルス3勝2敗と、Tリーグの高いレベルに適応する過程で苦戦もありましたが、プレーオフ・セミファイナルのT.T彩たま戦では、吉田雅己選手とのダブルスで見事な勝利を収め、チームのファイナル進出に大きく貢献しました。



また、セミファイナルにおいて谷垣選手が勝利を挙げた直後、誰よりも早く駆け寄り喜びを分かち合う姿は、チームへの強い想いと一体感を象徴するものであり、来シーズンに向けた大きな期待を抱かせるものでした。

来シーズンもイムジョンフン選手とともに、悲願の優勝に向けて戦ってまいります。今後とも温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。

イムジョンフン 2025-2026シーズン個人スタッツ(https://tleague.jp/ranking/player.php?player=10053&year=2025)

【イムジョンフン選手コメント】

2026-2027シーズンも金沢ポートと契約更新をさせていただきました、イムジョンフンです。

情熱的なファンの皆さま、信頼できるチームメート、そしてともに戦う監督とともに、新シーズンも戦えることを心から嬉しく思います。

2025-2026シーズンは準優勝という結果に終わり、悔しさも残りましたが、その分、次のシーズンこそ優勝を掴み取るために最善を尽くします。

金沢ポート、ファイティング！



【西東輝監督コメント】

このたび、イムジョンフン選手と契約更新をさせていただきました。

2025-2026シーズンは、ダブルスの名手として勝利に貢献するだけでなく、その高い技術と戦術理解を通じて、チームにダブルスのノウハウをもたらしてくれました。

2026-2027シーズンもダブルスにおいて勝利を積み重ね、チームに勢いをもたらしてくれることを期待しています。

金沢ポート2年目となるイムジョンフン選手のさらなる活躍に、ぜひご期待ください。