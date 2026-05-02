GOLF TODAY（ゴルフトゥデイ）2026年6月号発売！創刊35周年記念企画『アマチュアの10大ミスをやっつけろ！スライスは4秒で直る！』

株式会社 三栄

ゴルフトゥデイ 2026年6月号

特集：アマチュアの10大ミスをやっつけろ！スライスは4秒で直る！

綴込付録：女子プロに学ぶクラブセッティング

発売日：2026年5月2日

特別定価：900円（本体：818円）

JANコード：4912039410667

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0039412606/

GOLF TODAY6月号は創刊35周年記念企画第2弾！「アマチュアの10大ミスをやっつけろ！」。創刊から現在に至るまでのゴルファーが直したいミスを調査。ベスト10にランクインしたミスをドライバー、アイアン、アプローチに分け人気女子プロのコーチたちがレッスンします。ドライバーを担当して教えてくれるのは、堀琴音、菅沼菜々のコーチとして知られる森守洋。アイアンを担当するのは岩井姉妹を育てた永井哲二、そしてアプローチを担当するのは今年注目の伊藤愛華のコーチ、重田栄作。35年分の悩みに一流コーチ陣が答える、今こそ読みたい保存版特集。あなたのミスを解決するヒントが詰まったGOLF TODAY6月号を、ぜひお手に取ってご覧ください。

アマチュアが陥りやすいドライバーのミスとして、35年間トップに君臨し続けるスライス。「直し方はカンタン！」とわずか4秒で直した森守洋。その納得と驚きの理論をていねいに解説します。あの嫌な右曲がりの弾道とついにサヨナラできます。

綴込付録は女子プロのセッティングを参考に、スコアをよくするクラブ14本の組み合わせを考えます。ドライバーのロフトは？ フェアウェイウッドは何本？ アイアンは何番から？ ウェッジは何度がいい？ 読めば自分が目指すべきセッティングがわかります。

今年こそは自分にあったシャフトを見つけたい！ でも5Sにするべきか？ 6Sにするべきかわからない、前モデルとの違いが知りたい。そんな方にはぜひ今号のシャフト特集を。弾道の高さや、しなり感、弾き感、性能からフィーリングまで細かく調査しました。気になるシャフトの性能がひと目でわかる、クラブ選びの迷いを解消する決定版。あなたに最適な一本を見つけるために、チェックしてください。

ゴルフトゥデイ 2026年6月号

特集：アマチュアの10大ミスをやっつけろ！スライスは4秒で直る！

綴込付録：女子プロに学ぶクラブセッティング

発売日：2026年5月2日

特別定価：900円（本体：818円）

JANコード：4912039410667

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0039412606/

＜GOLF TODAYとは＞

ゴルフを愛する全てのゴルファーへ

ゴルフトゥデイのコンセプトは、「ゴルフをこよなく愛するゴルファーが、ゴルフの楽しさを満喫できる雑誌」です。おかげさまで1991年創刊以来、様々な変遷を経て、ゴルフの腕前・年齢・性別にかかわらず、誰もがゴルフを積極的に楽しめるような企画が満載の、ゴルフ雑誌に成長することができました。

ゴルフトゥデイでは企画特集も目白押しで、毎号様々な特集をご提供しています。新製品特集、ファッション特集、ショップ特集など、常に斬新な切り口を展開し、各方面から広くご好評いただいております。

既成概念にとらわれることなく、常にポジティブにゴルフを楽しむ姿勢を貫いている、ゴルフトゥデイは更に成長していく雑誌です。



■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年5月2日

株式会社三栄