Instagram推し活キャンペーン開催！「富士山抹茶 黒富士」 vs. 「富士山頂」 ～ あなたの推しを教えてください。

株式会社 田子の月

株式会社 田子の月（本社：静岡県富士市今泉380-1、代表取締役社長：牧田 桂輔）は、昨年12月13日に発売した新商品「富士山抹茶 黒富士」の発売6ヶ月目前を記念し、Instagramにて「『富士山抹茶 黒富士』 vs. 『富士山頂』 推し活キャンペーン」を本日より開始いたします。

長年愛され続ける王者「富士山頂」に、新星「富士山抹茶 黒富士」が挑みます！

発売44年目、圧倒的な支持を誇る「富士山頂」は、今年2月23日「富士山の日」にちなみ、田子の月の直営店舗にて開催された富士山スイーツの人気投票でも、第2位以下を大きく引き離して堂々の第1位を獲得。まさに不動の王者です。2位は季節商品の「富士山頂 苺みるく」、僅差で3位に「富士山抹茶 黒富士」、そして4位には年に数回しか出会えない富士山頂9個分の重さを誇るBigバージョン「BIGり!?富士山頂」という結果となりました。

「富士山抹茶 黒富士」は、当時発売から数ヶ月ながらも3位にランクインし、今後の更なる成長が期待される商品です。漆黒のインパクトある見た目と、抹茶の豊かな香りと風味が引き立つ濃厚抹茶クリームの味わいが特長で、従来商品とは一線を画す存在感を放っています。

本キャンペーンでは、田子の月公式Instagramをフォローし、対象投稿に「いいね」、さらにコメント欄に「黒富士」「富士山頂」、どちらを推すか記入するだけで応募完了。抽選で20名様に、「富士山抹茶 黒富士」と「富士山頂」の詰合せ、1箱（4個入）をプレゼントいたします。

伝統と革新がぶつかり合う、今だけの特別企画。この機会に、ぜひあなたの“推し”を教えてください。

Instagram推し活キャンペーン

「富士山抹茶 黒富士」 vs. 「富士山頂」 ～ あなたの推しを教えてください。

発売5ヶ月目「富士山抹茶 黒富士」が、発売44年目「富士山頂」に挑みます。王者か新星か、あなたはどちらを推しますか？

【期間】

2026年5月2日(土)（Instagram上でのキャンペーン投稿）～ 2026年5月17日(日) 23:59まで

【応募方法】

STEP 1：田子の月 Instagram公式アカウントをフォロー @tagonotsuki1952

STEP 2：本日5月2日(土)のキャンペーン投稿にいいね(ハート)

https://www.instagram.com/p/DX0cHgYjtvc/

※すでにフォロー済の方は「いいね」だけでOKです。

STEP 3：コメント欄に「黒富士」「富士山頂」のどちらを推すかコメント記入で応募完了！

キャンペーン投稿画像

【プレゼント内容】

「富士山抹茶 黒富士」 ＆ 「富士山頂」 詰合せ（4個入）

抽選で20名様にプレゼント

【当選発表】

厳正な抽選の上、ご当選された方には田子の月 Instagram公式アカウント「@tagonotsuki1952」より、5月下旬～6月初旬を目途にDMにてご連絡いたします。そちらをもって当選発表とさせていただきます。

【商品の発送】

6月中旬～6月下旬を予定しています。

利用規約、注意事項などの詳細は、本日5月2日(土)のInstagramでのキャンペーン投稿をご覧ください。

■ 田子の月について

1952年（昭和27年）創業の田子の月は、世界文化遺産である名峰 富士山の麓、静岡県富士市に本社および工場を構え、富士山より湧き出る良質な水をはじめ、厳選された素材の味を感じられる丁寧なお菓子作りに励んでいます。終戦後、創業者が生まれ故郷の富士市に戻り、「意気消沈した暗い世の中を、甘いお菓子で少しでも明るく元気にしたい」、そんな思いで始めたのが田子の月のはじまりです。静岡県内に直営店22店舗、神奈川県にテナント出店1店舗、オンラインショップも展開しています。代表銘菓には、香ばしい皮に北海道十勝産小豆と氷砂糖を使用し、あっさりと仕上げた粒餡と求肥餅が詰まった「田子の月もなか」、富士山麓の新鮮な牛乳と生クリームでなめらかに仕上げた特製カスタードクリームをしっとりとしたスポンジに詰めた「富士山頂」などがあり、「富士山頂」にはホワイトチョコをかけ、頂にコーヒー味のチョコビーンズをあしらい、雪化粧した富士山に見立てています。日本の文化や季節感、風土を大切にしたお菓子作りを継承し、和菓子作りの伝統的な技術や美しさを大切にしながらも、洋菓子の要素を取り入れて進化させた「ネオ和菓子」の開発にも取り組むことで、老若男女、年齢や国籍問わず、幅広いお客様にお楽しみいただける商品を含め、今後も田子の月らしいお菓子をご提案してまいります。 企業HP： https://tagonotsuki.co.jp/