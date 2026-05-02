『紫月杏朱彩のお姫様になるんだもん☆』初のファンミーティングを2026年5月9日に開催！チケット＆グッズ&お見送り会情報をご紹介！注目の初グッズはサモエドカフェmoffuをはじめ、各ロケ地の写真を使用

株式会社アニメイトホールディングス

声優の紫月杏朱彩さんがプリンセス（お姫様）のように素敵に輝いていける女性を目指し、様々な経験を積んで人生を豊かにしていくチャレンジ番組『紫月杏朱彩のお姫様になるんだもん☆』が番組初のファンミーティングを2026年5月9日に開催します！

会場はアニメイト池袋本店 B2Fにある多目的ホール・アニメイトシアター。ゲストとして田中那実さん（1部、2部）と飯田ヒカルさん（2部のみ）にお越しいただきます。

参加チケットは現在販売中です。

紫月杏朱彩のお姫様になるんだもん☆

▼チケットページ

https://livepocket.jp/e/azupri0509

イベント当日、物販ブースにて今までの番組ロケの際に撮り下ろした写真を使用したグッズも販売致します。『フォトブック』や『卓上カレンダー』『アクリルスタンド』『シークレット連結アクリルキーホルダー』に加え、直筆メッセージ入り当たりもある『ブロマイドセット』などを販売予定。

サモエドカフェmoffu原宿店（＊）で撮影をさせていただいた、かわいいサモエド犬たちとのふれあい写真もグッズ化させていただきました！

紫月さんも癒されたふわふわなサモエド犬たちとふれあってみたい方は、moffu原宿店に足をお運びいただけますと幸いです。

moffu原宿店moffu原宿店

また、グッズ購入金額4,000円ごとにお見送り会参加券を1枚配布します。是非、物販ブースにもお立ち寄り下さい。

＊サモエドカフェmoffu原宿店

https://samoyedmoffu.com/shop_harajyuku

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前３丁目２１－２１ Aristo原宿 地下1F

◆グッズ・お見送り会情報◆

フォトブック

価格：価格：2,500円（税込）

仕様：B5変形／20P

※複製手書きコメント入り。

※グッズ付き席に付くフォトブックと同じです。

※1会計につき1点まで

ブロマイドセットA

価格：1,000円（税込）

仕様：5枚1セット

※A、Bセットのいずれかに直筆メッセージ入りあたりブロマイドあり！

（当たりはABセットで計5枚）

※1会計につき5点まで

ブロマイドセットB

価格：1,000円（税込）

仕様：5枚1セット

※A、Bセットのいずれかに直筆メッセージ入りあたりブロマイドあり！（当たりはABセットで計5枚）

※1会計につき5点まで

卓上カレンダー（2026.4～2027.3）

価格：2,500円（税込）

仕様：B6変形サイズ／表紙含みカラー7枚

※1会計につき2点まで

アクリルスタンド

価格：2,000円（税込）

サイズ：W100×H115mm

※1会計につき5点まで

シークレット連結アクリルキーホルダー

価格：1,000円（税込）

仕様：全6種

※ランダム商品のため、絵柄はお選びいただけません。

※1会計につき6点まで

【お見送り会情報】

1部、2部の各公演終了後に、紫月杏朱彩さんによるお見送り会を実施します！

物販時間帯にてグッズ購入金額4,000円ごとに「お見送り会参加券」を1枚配布!!

＊1部、2部とも規定数に達し次第、参加券の配布は終了となります。あらかじめご了承下さい。

＊お見送り会にはゲストは参加されませんのでご注意ください。

＊この他の注意事項は公式X(https://x.com/princess_azusa)等にてご確認下さい。

◆イベント情報◆

紫月杏朱彩のお姫様になるんだもん☆FANMEETING 2026 SPRING

【開催日時】

開催日：2026年5月9日（土）※2回公演

●第1部 開場13:30／開演14:15

●第2部 開場16:45／開演17:15

【出演】

紫月杏朱彩、田中那実（両部ゲスト）、飯田ヒカル（2部のみゲスト）

【場所】

アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）

⇒https://www.animate.co.jp/theater/

【チケット情報】

●グッズ付き席 8,500円（税込）

＊フォトブック(会場販売予定グッズ)とのセットチケット。

●一般席：6,000円（税込）

＊グッズ付き席よりも後方のお席となります。

他、注意事項・詳細は、チケットページにてご確認下さい。

◆関連情報◆

【関連サイト】

公式X（Twitter）

⇒https://x.com/princess_azusa

紫月杏朱彩のお姫様になるんだもん☆公式HP

⇒https://www.marine-e.net/sp/azupri/

紫月杏朱彩のお姫様になるんだもん☆チャンネル

⇒https://crew.spwn.jp/azupri

【著作権表記】

(C) MARINE ENTERTAINMENT