株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、 本日、「EVO Japan 2026」にて2D対戦格闘ゲーム『MELTY BLOOD: TWI-LUMINA（メルティブラッド：トワイルミナ）』を2027年初頭に発売することを発表、キャラクターデザイン武内崇描き下ろしティザービジュアルやティザーPVを公開しました。 『MELTY BLOOD: TWI-LUMINA』はPlayStation®5・PlayStation®4・Nintendo Switch™ 2・Nintendo Switch™・Xbox One・Steam®にて発売予定となります。

【『MELTY BLOOD: TWI-LUMINA』公式サイト】

【『MELTY BLOOD: TWI-LUMINA』ティザーPV】

https://meltyblood.twilumina.com/?utm_source=media&utm_campaign=evj_26YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=z3Awm3GVbLU

■ゲーム概要

『MELTY BLOOD』は、TYPE-MOONが手掛ける長編伝奇ビジュアルノベル『月姫』の世界観で描かれる2D対戦格闘ゲームシリーズです。2002年にシリーズ第１作目となるPC版のリリース以降、アーケード、PlayStation®シリーズ、Steam®で多数の作品が展開されてきました。本作『MELTY BLOOD: TWI-LUMINA』は、2021年に発売された、長編伝奇ビジュアルノベル『月姫 -A piece of blue glass moon-』の世界観をベースに、TYPE-MOON の奈須きのこが手掛けるストーリーや、武内崇によりデザインが一新されたキャラクターが展開された2D 対戦格闘ゲーム『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA（メルティブラッド：タイプルミナ）』をリニューアル。進化したバトルシステムと新たなキャラクターが参戦。奈須きのこ書き下ろしのシナリオと2Dキャラクターによるバトルアニメーションを交えながら対戦格闘ゲームとしてお楽しみいただけます。

『MELTY BLOOD: TWI-LUMINA』の今後の展開にご期待ください。

【商品概要】

タイトル MELTY BLOOD: TWI-LUMINA（メルティブラッド：トワイルミナ） ジャンル 2D対戦格闘 対応プラットフォーム PlayStation®5・PlayStation®4・Nintendo Switch™ 2・Nintendo Switch™・Xbox One・Steam® プレイ人数 1～2人（オンライン対応） 発売時期 今冬発売予定 対応言語 日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語 ※ボイスは日本語のみとなります 公式サイト https://meltyblood.twilumina.com/?utm_source=media&utm_campaign=evj_26 公式X（Twitter） https://x.com/MB_LUMINA CERO 審査予定 権利表記 ©TYPE-MOON / Project LUMINA 原作 奈須きのこ / TYPE-MOON 開発 フランスパン 発売 株式会社アニプレックス

内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。 ゲーム画面は開発中のものです。 Nintendo Switchは任天堂の商標です。 "PlayStationは株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。 Microsoft, Windows, Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Xbox 関連ロゴは米国 Microsoft Corporation および /またはその関連会社の登録商標または商標です。 ©2026 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。