【新商品／茨城空港発着】スカイマーク利用「スカイステイション　ルネッサンスStyle沖縄」を販売開始！♪スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』では最大40,000円OFFクーポン配布中♪

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「ルネッサンスStyle沖縄」【茨城発着】（2026年6月1日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始しました。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。

スカイマークでお得に沖縄を満喫！

「ルネッサンスStyle沖縄」

1．29,800円から楽しめる沖縄フリープラン「ルネッサンスStyle沖縄」は、29,800円～で利用できる茨城発沖縄ツアーです。旅行日数は2日間～14日間から選択可能で、短期の気軽な旅行から長めのリゾート滞在まで幅広く対応します。

2. 観光も滞在も自由に楽しめるフリープラン

2日間から14日間まで、お客様のご都合に合わせた滞在期間をお選びいただけます。沖縄での過ごし方は完全自由。観光スポットめぐり、ビーチでのリラックス、グルメ探訪など、自分のペースで沖縄を満喫できます。

3．3つの個性豊かな宿泊施設を自由に組み合わせ可能

宿泊施設は、ルネッサンスリゾート オキナワ（恩納村）、ココガーデンリゾート オキナワ（沖縄市）、マリンピアザ オキナワ（本部）の3施設から選択可能です。1施設に連泊する楽しみ方に加え、複数施設を組み合わせた滞在もできるため、旅のテーマに応じて柔軟にプランニングできます。

4. グループ施設間の無料送迎バス

ルネッサンスリゾート オキナワ～ココガーデンリゾート オキナワ間では無料送迎バスを運行しており、2施設を組み合わせた宿泊でもスムーズに移動できます。異なる魅力を持つ2つのリゾートを、より気軽に楽しめる点も本商品の特長です。

５．旅行前・旅行中の利便性にも配慮

本商品では、受託手荷物20kgまで無料、事前座席指定OK、出発5日前まで受付OKとし、旅行前の安心感と利便性を高めています。さらに、90日前までの予約でおひとり様あたり2,000円割引となる早割も用意し、早期予約のメリットも訴求します。

◆パンフレット限定のおすすめポイント

ルネッサンスリゾート オキナワ宿泊特典

2連泊以上でリゾートランチブッフェ1回付となります。なお、7月1日～8月30日は3連泊以上が対象です。

ココガーデンリゾート オキナワ宿泊特典

2連泊以上でランチセット＆ルネッサンスリゾートの山田温泉1回付となります。なお、7月18日～8月29日は3連泊以上が対象です。

◆連泊をより魅力的にする滞在プログラム

・ルネッサンスリゾート オキナワでは、2連泊以上で利用できる特別プログラム「Club Savvy」を展開しています。連泊数や時期に応じて「クラブサビーライト」「クラブサビー」などの特典が設けられており、アクティビティ、食事、山田温泉、ラウンジ利用など、滞在をより豊かにするサービスが用意されています。

・ココガーデンリゾート オキナワでは、2連泊以上を対象としたおもてなしプログラム「Club CoCo」を展開しています。アクティビティや食事特典に加え、グループホテルであるルネッサンスリゾート オキナワの一部施設やプログラムも活用でき、滞在の楽しみ方が広がります。

・マリンピアザ オキナワでは、もとぶ元気村の体験メニューなどに利用できる「Challenge Coupon」を展開しています。本商品では、1泊につきおひとり様2枚のチャレンジクーポンをプレゼントします。コーラルビュークルージング、ドルフィンウォーキングツアー、紅型染め、さんご風鈴など、沖縄ならではの体験メニューに利用可能です。

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅》＊たす旅で検索

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

ルネッサンスStyle沖縄ルネッサンスリゾート オキナワ（外観）ルネッサンスリゾート オキナワ（ドルフィンエンカウンター）ルネッサンスリゾート オキナワ（客室一例）

ココガーデンリゾート オキナワ（ロビー）ココガーデンリゾート オキナワ（プールサイド）ココガーデンリゾート オキナワ（客室一例）マリンピアザ オキナワ（外観）マリンピアザ オキナワ（もとぶ元気村）マリンピアザ オキナワ（客室一例）沖縄の海とシーサーアメリカンビレッジ古宇利島大橋ハートロック国際通り備瀬のフクギ並木スカイマーク１.スカイマーク２.スカイマーク３.

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「ルネッサンスStyle沖縄」【茨城空港発着】

・設定期間：2026年6月1日（月）出発～2026年10月24日（土）帰着

【商品特色】

・ホテルの組み合わせは自由自在！

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・初泊以外の宿泊や飛び泊もOKです。

・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で「ザ ロイヤルパークホテル開業記念 SpecialクーポンSALE」を開催♪最大40,000円OFFクーポン配布中！

たす旅

【キャンペーン概要】

予約対象期間：2026年4月28日（火）12:00 ～ 2026年5月15日（金）18:00

旅行対象期間：2026年4月29日（水）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着

対象ホテル：ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 那覇・ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ

※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

【ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 那覇】

那覇の中心地に位置し、ビジネスにも観光にも最適な「アイコニック」ブランドのホテルです。沖縄の風土を感じさせる洗練されたおもてなしを提供します。

・那覇市内のパノラマビューを楽しめる上層階の客室（8階以上）

・地元食材を活かしたこだわりのダイニング体験

・国際通りなど主要観光地へ徒歩圏内の好アクセス

【ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ】

都心からのアクセスも良好なリゾートエリアに誕生する新しい滞在拠点です。洗練されたデザインと快適な空間で、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

・開放感あふれるロビーとリゾート感あふれるゲストルーム

・世界の料理を楽しめる多国籍ブッフェの朝食

・周辺テーマパークや観光スポットへのアクセスに優れた立地

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。