病弱だった男子高校生がちびっこエルフに！？ 『エルフさんの魔法料理店 妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』本日5/2発売！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『エルフさんの魔法料理店 妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』（原作：夜塊織夢 作画：小夏ゆーた）第１巻を2026年5月2日（土）に発売いたします。
『エルフさんの魔法料理店 妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』一巻書影
■あらすじ
ごはんへの未練を残したまま、樹生は一人静かな病室で人生を終えた――。
……はずが、目を覚ますと異世界でエルフの女の子に転生していて！？
メルと名付けられた第二の人生では、酒場を営む優しい夫婦に引き取られ、
美味しいごはんを食べられる幸せをかみしめる毎日！
しかしある日、自分にしか見えない謎の黒いモヤモヤの退治を任されて……！？
異世界のんびりグルメライフ、開店です♪
■見どころ
前世では病弱だった樹生は、今世では健康で元気な「精霊の子」として、
愛されながら育っていきます。
子どもならではの表情や仕草、そして丁寧に描かれる料理の数々がたまりません！
遠慮なくモリモリ食べて、笑って、泣いて…その姿に思わず頬がゆるみます。
ある日、傷んでしまったお肉を前に落ち込む中で、
メルは自分が、精霊を見る力を持っていることに気がづきます。
食べ物を傷ませる謎の黒いモヤモヤを追い払うため、
小さな体で健気に奮闘する姿も見どころのひとつです。
前世では叶わなかった、おいしいごはんをたっぷり味わい、
新しい友達との出会いや、あたたかい日常がじんわり心に沁みます。
満たされる暮らしを少しずつ手に入れていくメルの姿に、きっと応援したくなるはず！
■作家情報
●原作：夜塊織夢（やかいおりむ）
『エルフさんの魔法料理店 妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』
全3巻発売中。
●漫画：小夏ゆーた（こなつゆーた）
『そのアパート、座敷童子付き物件につき…』デビュー。
『僕とドールと放浪少女』『キミノカオリ』『完璧で最高の私にホレないのは天然バカなお前のせい！』他。
作者X(旧Twitter)：https://x.com/yuta_572
■書店購入特典一覧
ブックエース・・・１ｃペーパー
COMIC ZIN・・・イラストカード
メロンブックス・・・イラストカード
コミックシーモア・・・1P特典
電子ストア・・・1P特典
■連載サイト「竹コミ！」情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
編集部公式X
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
竹コミ！編集部2【公式】：https://x.com/takecomic_hen2
■試し読み
続きは『竹コミ！』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/series/ad4132ee2bb69