病弱だった男子高校生がちびっこエルフに！？ 『エルフさんの魔法料理店　妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』本日5/2発売！

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『エルフさんの魔法料理店　妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』（原作：夜塊織夢　作画：小夏ゆーた）第１巻を2026年5月2日（土）に発売いたします。



『エルフさんの魔法料理店　妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』一巻書影



■あらすじ


ごはんへの未練を残したまま、樹生は一人静かな病室で人生を終えた――。


……はずが、目を覚ますと異世界でエルフの女の子に転生していて！？


メルと名付けられた第二の人生では、酒場を営む優しい夫婦に引き取られ、


美味しいごはんを食べられる幸せをかみしめる毎日！


しかしある日、自分にしか見えない謎の黒いモヤモヤの退治を任されて……！？


異世界のんびりグルメライフ、開店です♪



■見どころ


前世では病弱だった樹生は、今世では健康で元気な「精霊の子」として、


愛されながら育っていきます。


子どもならではの表情や仕草、そして丁寧に描かれる料理の数々がたまりません！


遠慮なくモリモリ食べて、笑って、泣いて…その姿に思わず頬がゆるみます。


ある日、傷んでしまったお肉を前に落ち込む中で、


メルは自分が、精霊を見る力を持っていることに気がづきます。


食べ物を傷ませる謎の黒いモヤモヤを追い払うため、


小さな体で健気に奮闘する姿も見どころのひとつです。


前世では叶わなかった、おいしいごはんをたっぷり味わい、


新しい友達との出会いや、あたたかい日常がじんわり心に沁みます。


満たされる暮らしを少しずつ手に入れていくメルの姿に、きっと応援したくなるはず！





■作家情報


●原作：夜塊織夢（やかいおりむ）


『エルフさんの魔法料理店 妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』


全3巻発売中。



●漫画：小夏ゆーた（こなつゆーた）


『そのアパート、座敷童子付き物件につき…』デビュー。


『僕とドールと放浪少女』『キミノカオリ』『完璧で最高の私にホレないのは天然バカなお前のせい！』他。


作者X(旧Twitter)：https://x.com/yuta_572



■書店購入特典一覧


ブックエース・・・１ｃペーパー


COMIC ZIN・・・イラストカード


メロンブックス・・・イラストカード


コミックシーモア・・・1P特典


電子ストア・・・1P特典




■連載サイト「竹コミ！」情報


毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！


『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


公式サイト：https://takecomic.jp/


編集部公式X


竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen


竹コミ！編集部2【公式】：https://x.com/takecomic_hen2



■試し読み










































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