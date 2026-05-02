病弱だった男子高校生がちびっこエルフに！？ 『エルフさんの魔法料理店　妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』本日5/2発売！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『エルフさんの魔法料理店 妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』（原作：夜塊織夢 作画：小夏ゆーた）第１巻を2026年5月2日（土）に発売いたします。

『エルフさんの魔法料理店 妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』一巻書影

■あらすじ

ごはんへの未練を残したまま、樹生は一人静かな病室で人生を終えた――。

……はずが、目を覚ますと異世界でエルフの女の子に転生していて！？

メルと名付けられた第二の人生では、酒場を営む優しい夫婦に引き取られ、

美味しいごはんを食べられる幸せをかみしめる毎日！

しかしある日、自分にしか見えない謎の黒いモヤモヤの退治を任されて……！？

異世界のんびりグルメライフ、開店です♪

■見どころ

前世では病弱だった樹生は、今世では健康で元気な「精霊の子」として、

愛されながら育っていきます。

子どもならではの表情や仕草、そして丁寧に描かれる料理の数々がたまりません！

遠慮なくモリモリ食べて、笑って、泣いて…その姿に思わず頬がゆるみます。

ある日、傷んでしまったお肉を前に落ち込む中で、

メルは自分が、精霊を見る力を持っていることに気がづきます。

食べ物を傷ませる謎の黒いモヤモヤを追い払うため、

小さな体で健気に奮闘する姿も見どころのひとつです。

前世では叶わなかった、おいしいごはんをたっぷり味わい、

新しい友達との出会いや、あたたかい日常がじんわり心に沁みます。

満たされる暮らしを少しずつ手に入れていくメルの姿に、きっと応援したくなるはず！

■作家情報

●原作：夜塊織夢（やかいおりむ）

『エルフさんの魔法料理店 妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！』

全3巻発売中。

●漫画：小夏ゆーた（こなつゆーた）

『そのアパート、座敷童子付き物件につき…』デビュー。

『僕とドールと放浪少女』『キミノカオリ』『完璧で最高の私にホレないのは天然バカなお前のせい！』他。

作者X(旧Twitter)：https://x.com/yuta_572

■書店購入特典一覧

ブックエース・・・１ｃペーパー

COMIC ZIN・・・イラストカード

メロンブックス・・・イラストカード

コミックシーモア・・・1P特典

電子ストア・・・1P特典

■連載サイト「竹コミ！」情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen

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■試し読み

続きは『竹コミ！』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/series/ad4132ee2bb69