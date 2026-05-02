着物レンタル×映画シーンのような撮影をワンストップ提供！訪日観光客向けに浅草・京都で楽しむフォト体験サービスを開始

株式会社キャラット01_着物レンタル＆フォトサービス CARATT.inc

株式会社キャラット（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之）は、訪日観光客（インバウンド）向けに、着物レンタルとプロカメラマンによる写真撮影を組み合わせた新サービス「着物レンタル＆フォトサービス CARATT.inc」を、2026年5月18日（月）より浅草および京都で開始いたします。

本サービスは、単なる記念撮影にとどまらず、スタジオ撮影と屋外ロケーション撮影を組み合わせた「体験設計」により、まるで映画のワンシーンのような写真を残すことができる新しいフォト体験です。

なぜ今、着物×撮影なのか

訪日観光客の増加に伴い、日本文化を体験するだけでなく、その体験を「より印象的で美しく残したい」というニーズが高まっています。一方で、従来の観光写真は記録的な要素が中心であり、表現や完成度において物足りなさを感じるケースも少なくありません。

株式会社キャラットは、株式会社キャラットは、キッズ・ファミリー・ウェディング・ロケーション撮影など幅広い分野で培ってきた撮影技術と演出力を活かし、体験そのものを視覚化する新しいフォトサービスを提供します。

体験概要

本サービスでは、お客様がお好みの着物を選び、ヘアアレンジを施した後、撮影を開始します。まずは落ち着いた室内空間にてライティングを活かしたポートレート撮影を実施。その後、浅草や京都の歴史ある街並みを舞台に、伝統的な景観と活気ある都市を背景に、よりダイナミックな撮影を行います。撮影中はカメラマンが自然なポージングや表情を引き出すため、リラックスした雰囲気の中で撮影が可能です。

02_着物レンタル＆フォトサービス CARATT.inc03_着物レンタル＆フォトサービス CARATT.inc＜従来の着物＆撮影体験と異なる点＞

■ シネマティックな写真表現

光や構図、ストーリー性を重視し、まるで映画のワンシーンのような写真を撮影します。

■ スタジオ×屋外の体験設計

室内のコントロールされたライティングによるポートレート撮影と、浅草や京都の街並みでのロケーション撮影を組み合わせることで、多様な表現を実現します。

■ 初心者でも自然に撮影可能

ポージングや動きはすべてカメラマンが丁寧にガイドするため、撮影に慣れていない方でも安心して参加できます。

■ 天候に左右されない撮影体験

雨天時でもスタジオ撮影を中心に構成することで、世界観やクオリティを損なうことなく体験を提供します。

04_着物レンタル＆フォトサービス CARATT.inc＜体験内容＞

■対象店舗

スタジオコフレ浅草蔵前スタジオ(https://coffret-p.jp/studio/asakusakuramae)

スタジオキャラット京都西陣店(https://www.caratt.jp/store/644/)

■サービス開始日

2026年5月18日（月）以降

※予約サイトにより異なります。詳細は予約サイトのGet Your Guide(https://www.getyourguide.com/)またはViator(https://www.viator.com/)をご確認ください。

■体験内容

・着物レンタル

・ヘアアレンジ

・スタジオでの撮影

・浅草での屋外撮影

・色補正済み写真15枚（2週間以内に納品）

■料金

・4名様まで：50,000円～

・5～8名様：80,000円～

・9名様以上：別途お見積り

※撮影場所までの移動費（タクシー代）は別途実費となります（お客様および同行スタッフ分）。

※最終販売価格は予約サイトの税金及び手数料により異なる場合があります。

■予約方法

対象の予約サイトよりご予約ください。

・Get Your Guide(https://www.getyourguide.com/)

・Viator(https://www.viator.com/)

※本プランの掲載時期は予約サイトにより異なります。あらかじめご了承ください。

05_スタジオコフレスタジオコフレ

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。

URL：https://coffret-p.jp/

06_スタジオキャラットスタジオキャラット

七五三、バースデー、卒入園・卒入学などお子さまを中心とした記念写真から大学卒業や成人式などの振袖まで、幅広い年代の方に対応したご家族の記念写真を撮影します。最新のトレンドを取り入れ、衣装や撮影セットもオリジナルで制作しています。

HP：https://www.caratt.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/studio_caratt/

株式会社キャラット会社概要

写真撮影を通して、すべての人の人生を彩るコミュニケーションを実現したいという想いのもと、キッズやファミリー向けの「スタジオキャラット」、ブライダル撮影の「クレールブライダルスタジオ」、振袖撮影の「振袖スタジオラブリ」、貸し切りスタイルの「スタジオコフレ」の写真スタジオ4ブランドの他、セルフ写真館Original、出張撮影やECサイト運用、スタジオデザインまで、人生の様々なシーンに寄り添うサービスを展開しています。

会社名：株式会社キャラット

設立：2004年12月(創立1994年4月)

代表者：代表取締役社長 奥野 貴之

所在地：奈良県香芝市鎌田416-1

事業内容：フォトスタジオ事業、フォトスタジオスタイリング事業、レンタル事業

Webサイト：https://caratt.studio/system/