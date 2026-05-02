【入塾金無料＋初月月謝半額キャンペーン実施のお知らせ】私立医学部特化総合型選抜コーチが2026年4月30日まで入塾金無料＋初月月謝半額キャンペーンを実施

スタディチェーン株式会社

このたび私立医学部特化総合型選抜コーチ（スタディチェーン株式会社）は、私立大学医学部合格を目指すすべての受験生に向けて「入塾金無料＋初月月謝半額キャンペーン」を2026年4月30日まで実施することをお知らせします。入塾金・初月月謝ともにお得な特別セットです。



■ 私立医学部特化総合型選抜コーチについて



私立医学部特化総合型選抜コーチは、私立大学医学部合格という一点に集中した受験コーチングサービスです。コーチとの対話を通じて受験生自身が戦略を理解し、納得した形で学習に取り組める環境を整えています。自己管理が苦手な受験生にも対応しています。



■ キャンペーン詳細

【対象者】私立大学医学部を受験予定の方

【割引内容】入塾金無料＋初月月謝50%割引のWキャンペーン

【期間】2026年4月30日まで（先着順）

【申込先】https://aocoach.jp/igakubu-form



本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。ご興味をお持ちの方はお早めにお問い合わせください。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



私立医学部特化総合型選抜コーチを通じて私が実現したいのは、受験生が「自分の力で合格した」と実感できる瞬間をつくることです。私立大学医学部合格というゴールに向けて、戦略を立て、行動し、成長する--そのプロセスをコーチとともに歩んでいただきたいと思います。キャンペーンでお得にスタートしてください。



Wキャンペーンを活用して今すぐ受験対策を始めましょう。



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