芦屋発100％完全遮光日傘ブランド【芦屋ロサブラン】が母の日無料ラッピングキャンペーンを開催。

母の日ラッピング無料キャンペーン開催中

株式会社Rose Blanc

株式会社Rose Blanc（兵庫県芦屋市親王塚町12-24 代表取締役社長：岡 千秋）は、芦屋ロサブランECにて母の日ラッピング無料キャンペーンを開催中です。

毎日の外出に安心と美しさを添える100％完全遮光日傘は、大切な方を想う母の日の贈り物にもおすすめです。感謝の気持ちとともに、これからの季節に寄り添う実用性と上質さを贈れる一本です。

キャンペーン期間：2026年4月10日 12:00 ～5月17日 11:59

（※予告なく変更することがございます。）

心を込めた母の日ラッピング。

芦屋ロサブラン公式オンラインストア(https://www.ashiya-roseblanc.com/)

芦屋から、お肌の未来を考える

芦屋ロサブラン人気のフリル日傘

兵庫県芦屋市に拠点を置く芦屋ロサブランは、「いつまでもキレイでいたい」と願う女性に寄り添いながら、16年にわたり100％完全遮光アイテムを届けてきました。

ブランドが大切にしているのは、ただ日差しを防ぐだけでなく、未来の肌と毎日の外出に安心を添えることです。お客様一人ひとりの声に耳を傾けながら、たしかな機能性と美しさを兼ね備えたものづくりを続けています。

16年お客様と歩んで磨いた、独自の日本製生地

芦屋ロサブランのものづくりの核にあるのが、独自の日本製生地です。

遮光性はもちろん、見た目の美しさや風合い、持ったときの品格まで大切にしながら、生地開発を重ねてきました。

日差しから肌を守るための機能だけでなく、日常の装いになじみ、持つたびに気分が上がるような存在であること。それがロサブランの目指す日傘です。

完全遮光100％が支える安心

100％完全遮光生地

芦屋ロサブランの日傘は、遮光率100％、UVカット率100％を実現。さらに、近赤外線や可視光線も99.9％以上カットし、強い日差しから肌を守ります。

また、内側のブラックラミネートは、地面や壁からの照り返しによる反射光にも配慮。暑さが厳しい季節の外出でも、より安心して使える1本を目指しました。

毎日使うものだからこそ、数値だけでなく、使う人の気持ちに寄り添う機能性を大切にしています。

美しさまで妥協しない、細部までのこだわり

内側のブラックラミネート

芦屋ロサブランは、機能性だけでなく、美しさにもこだわります。

選び抜かれた上質な竹を使用した手元は、天然素材ならではの風合いと上質感を持ち、手元にさりげない華やかさを添えます。さらに、日傘全体のフォルムや細部の仕立てにまで気を配り、上品に装える一本へと仕上げています。

なかでもブランドを代表する人気のフリル日傘は、フリルを一つひとつ手作業で丁寧にあしらい、華やかさがありながらも大きくなりすぎないよう計算されたバランスに仕上げています。年齢を問わず取り入れやすい上品さも、多くのお客様に支持されている理由のひとつです。

紫外線対策のために持つものではなく、「持ちたくなる日傘」であること。それもまた、芦屋ロサブランが大切にしてきた価値です。

【厳選5選】10年後の肌に誇りを。今選ぶべき一生もののロサブランアイテム

１. 不動の人気「フリル長傘 / ショート 50cm」(品番：2f1)

絵画のような立体フリルが日常を華やかに。お顔周りをすっぽりと包み込む安心のサイズ感と、閉じた時の「花束」のようなシルエットは、ロサブランを象徴する一番人気の銘品です。

ロサブランといえばフリル日傘。

２.究極の携帯性「3段折りたたみ / コンビ 50cm」(品番：3cb)

バッグに収まるコンパクトさと、妥協なき遮光性のベストバランス。独自の日本製生地を贅沢に使用しながら、急な日差しにもすぐに対応できる、外出時の心強いパートナーです。

1番コンパクトになる3段折りたたみタイプ。３.折りたたみ日傘に見えない、芦屋ロサブラン自慢の丸みのある深張りシルエット「2段折りたたみ / ショート フリル 50cm」(品番：4f1-j)

折りたたみの日傘によくある平たい形とは違い、深張りで、上品かつ効果的に遮光します。持ち運び面とシルエットを両立した日傘です。骨を折らずにたたせば、長傘のような状態のまま持ち歩けます。

持ち運びしやすい2段折りたたみタイプ。４.大切な人と「完全な影」をシェア「コンビ長傘 / ラージ 60cm」(品番：6cb)

丸みのあるドーム型で広い範囲をカバーし、包まれるような安心感がある長傘。男性の方はもちろん、お子様を連れたお出かけや、絶対に日焼けしたくないスポーツ観戦など、全身を守り抜く「最強の盾」として支持されています。

安心のラージサイズ。５.傘を差せないシーンの救世主「プレーンハット / 前つば10cm」(品番：020132)

つば裏までしっかり完全遮光。人混みやスポーツ観戦など、傘が差せない環境でも光をシャットアウトします。100%遮光生地がもたらす「涼しさ」を、お顔全体で実感できる夏のマストアイテムです。

芦屋の実店舗と百貨店催事

日傘を差せないシーンにおすすめです。

芦屋ロサブランはオンラインを中心に全国へ商品をお届けしておりますが、画面越しでは伝わりきらない「お客様のリアルな声」も私たちは大切にしております。

芦屋の実店舗や百貨店での催事では、生地の質感や美しい佇まいを実際に手に取っていただき、その場で率直なご意見を頂戴します。ここでいただく「もっとこうだったら嬉しい」という貴重なお声は、即座に商品開発の現場へとフィードバックされます。

オンラインの利便性と、リアルな対話。この二つの循環こそが、ロサブランの品質を磨き、進化させ続けてきた私たちの原動力です。

長く愛用いただくために、傘職人による国内修理

商品を実際に手に取ってご覧いただけます。

芦屋ロサブランは、日傘を一時的な季節品ではなく、長く寄り添う存在として届けたいと考えています。そのため、国内での修理対応を行い、お気に入りの一本を修理しながら使い続けていただける体制を整えています。遮光性やデザイン性にこだわるだけでなく、ご購入後の安心まで含めて価値を届けることを大切に考えており、良いものを手に入れ、手入れをしながら共に年を重ねる。そんな豊かな習慣を、ロサブランは製品を通してお届けします。

株式会社RoseBlanc

「芦屋から、お肌の未来を考える」をコンセプトに、100%完全遮光日傘や帽子を企画・製造・販売。16年間、お客様の声に寄り添い、確かな品質と職人技で、美しく健やかな日々を支え続けています。