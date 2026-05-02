〈新規事業をお探しの方必見〉電動バイクメーカーSun Emperor　が正規販売店を関東エリアで募集開始！

有限会社龍昇

電動モビリティブランド「Sun Emperor（サンエンペラー）」を運営する有限会社 龍昇は、免許不要で公道走行可能な次世代モビリティ『特定小型原動機付自転車（特定小型原付）』のさらなる普及を目指し、関東エリア（1都6県）における正規販売代理店の新規募集を開始いたします。

当社はこれまで、全国約400店舗のパートナー企業様と共に、安全で身近な電動モビリティの提供を行ってまいりました。

特に、この度新製品として発売を予定している4輪モデル「LBIRD（エルバード）」は、独自の安定構造と積載能力により、従来の2輪モデルではリーチできなかった層（シニア層や荷物移動が多い層）から大変大きな反響をいただいております。

日本の人口の約3分の1が集中する関東エリアは、都市部におけるラストワンマイルの移動課題、郊外や多摩地域など特有の地形による移動困難、そして環境問題への意識の高さなど、電動モビリティに対する需要と期待が最も高い地域です。

この巨大な市場において、地域に根差したサービスを提供できるパートナー企業様を募り、「安心・安全な移動」のインフラを共に構築していきたいと考えています。

【募集エリア】

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県

【Sun Emperor 販売代理店となる4つのメリット】

圧倒的な製品力と市場優位性

国内でも希少な「三輪モデル」や「4輪モデル」の特定小型原付を取り扱えることが最大の強みです。他社製品との差別化が容易であり、特に安定性を重視するユーザー層に対して強力な訴求が可能です。

万全のメンテナンス・パーツ供給体制

販売店様が安心して展開できるよう、消耗品や交換パーツの迅速な供給体制を整えています。技術的なサポートも本部がバックアップいたします。

ブランド認知度の向上と送客支援

SNSやMakuakeを活用したプロモーションを展開しており、指名買いの顧客を各地域の代理店様へ繋ぐ体制を強化しています。

【募集対象となる企業様】

・二輪車・四輪車販売店様

・福祉用具・介護用品取扱業者様

・地域密着型の家電量販店・ホームセンター様

・関東圏で新規事業として次世代モビリティ市場への参入を検討されている企業様

・ノルマなし（ノルマ等は一切設けておりません）

・業種は問いません

・電動バイクの知識がなくても大丈夫（お客様からの問い合わせ等も弊社がサポートいたしますので、ご安心ください)

ご興味がございましたらHPもしくはメールにてお気軽にお問い合わせください。

HP：https://sun-emperor.jp/partner/

Mail：s-e@sun-emperor.jp

＜特定小型原動機付自転車とは＞

2023年7月の道路交通法改正により新設された車両区分で、キックボードタイプや、見た目は自転車に近いものなど様々な種類があり、以下の基準に準拠した仕様となっております。

参考資料：国土交通省「特定小型原動機付自転車について」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

〈特定小型原付の主な特徴〉

・16歳以上であれば免許不要

・最高速度20km/h（歩道走行時は最高速度6km/h）

・ヘルメットは努力義務（安全のため着用推奨）

・公道走行時はナンバープレートの取得および自賠責保険への加入が必要

年齢制限と免許

特定小型原付は16歳以上であれば運転免許不要で運転できます。16歳未満の運転は法律で禁止されており、年齢確認は購入時やシェアサービス利用時に厳格に行われます。メーカーの販売システムでも16歳以上の確認がないと起動できない仕組みが採用されています。

引用：警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

必要となる手続きとナンバープレートや維持費用登録

16歳以上であれば運転免許は不要ですが、公道走行を行う場合、市区町村役場での登録とナンバープレートの取得は必須となります。

特定小型原付専用のナンバープレート（縦横10cm程度の正方形）を交付し、車体の見やすい位置に取り付けが必要となります。

ナンバープレートを取得せず無登録の状態で公道を走ることは違法行為となります。

保険と税金

一般的な原動機付自転車と同様に、自賠責保険（強制保険）への加入が義務付けられています。

未加入で公道を走ると罰則の対象となります。

2024年4月以降、特定小型原付向けに専用の保険料区分が新設され、保険料が従来の一般原動機付自転車に比べ、安価になっています。

年間の維持費用として、軽自動車税が年額2,000円と自賠責保険料が発生します。

自動車などと比較すると、非常に低い維持費で済む計算となります。

＜Sun Emperorとは＞

『Sun Emperor』です。"サンエンペラー"と読みます。

弊社は、愛知県名古屋市に拠点を置く、電動モビリティの製造・販売を行っている国内メーカーです。取扱製品は全てガソリンを使わない、電動です。



Sun Emperorは、“日本を代表する次世代モビリティメーカーになる”ことを目標に掲げ、2022年12月に名古屋市にて活動を始めました。

現在では全国400店舗以上の販売協力店と連携し、製品・サービスを提供しております。私たちの目標は、製品・サービスを日本だけでなく、世界中の人々にお届けしていきたいと思っています。

『特定小型原付』車両分野での実績

弊社は、昨年7月に新設された「特定小型原付」分野に、同タイミングで参入した企業です。

Makuakeにて昨年公開した「SS1」という車両は、総額2300万円を超えるプロジェクトとなり、今現在においても「特定小型原付」のジャンルにおいて大人気車種の１つとなっております。

私たちの役割は、単に車両を販売することだけではありません。正しい交通ルールの啓発や安全な走行環境の構築など、社会に根差した「新しい移動のルール」を共に創り上げることだと考えています。

関西エリアにおいても、地域自治体や警察等との連携を視野に入れた健全な市場形成を目指しており、当社の理念に共感し、地域住民の皆様に誠実なサービスを提供いただけるパートナー様を募集いたします。

⚫︎車両紹介

１.【特定小型原付】LBIRD（新商品）

Sun Emperorが手がける特定小型原付で初となる、四輪モデル。

４輪構造の圧倒的安定感に加え、ペットも乗車できる最大３つの積載スペース。

バイクや自転車で日常の移動における不安要素の一つである「ふらつき」を軽減し、より安心して利用できる設計となっております。

〈特徴〉

・四輪ならではの接地安定性により、走行時のふらつきを大幅に軽減。

・坂道にも強い、後輪Wモーターを採用。

・16歳以上であれば免許不要で乗れ、ヘルメットは努力義務。

・バッテリーの取り外しが可能で、自宅やオフィスでも充電が可能

・歩道/車道が走行でき、３つの速度を選択できるモードを搭載（歩道は６kmモード）

・最大航続可能距離距離5０kmの大容量バッテリー搭載。

・一般的なサイズのお買い物かごを、そのまま乗せることができる。（オプション）

LBIRD公式サイト：https://sun-emperor.jp/lbird

■PRICE：\297,000(税込)

２.【特定小型原付】Easy

お客様の声からいただいた意見を元に、“見た目や気軽さは自転車”のようで“性能は電動バイク”という、自転車とバイクの“いいとこ取り”をした、特定小型原付。

大容量バッテリーに加え、パワフルな500Wモーターを搭載。

その上、コンパクトに折りたためる構造で、車への積載も気軽に行える。

〈特徴〉

・前後輪サスペンション搭載、バックミラー標準装備

・500Wのモーターで、坂道走行にも強い

・14インチの大系タイヤに前後ディスクブレーキ採用

・工具不要で折りたたみができ、室内や車の中での保管も可能

・歩道/車道が走行できる2つのモードを搭載

・大容量バッテリー搭載で、1回の充電で最大80Kmの連続走行

Easy公式サイト：https://sun-emperor.jp/easy-news

■PRICE：\165,000(税込)

３.【特定小型原付】SUNRIN

特定小型原付では珍しい、三輪モデルの車両。

車両デザインのかっこよさと機能性・安全性を追求した、Sun Emperor大人気車種。

〈特徴〉

・バッテリーの取り外しが可能で、自宅やオフィスでも充電が可能

・ミラーやバスケットも標準装備で日常生活も快適

・歩道/車道が走行でき、３つの速度を選択できるモードを搭載（歩道は６kmモード）

・最大航続可能距離距離６０kmの大容量バッテリー搭載

・前後輪サスペンション搭載。後輪は独立式サスペンションで悪路にも強い

SUNRIN公式サイト：https://sun-emperor.jp/sunrin

■PRICE：\198,000(税込)

有限会社龍昇

〒451-0024 名古屋市西区秩父通2-70

TEL：052-508-9958

FAX：052-308-3931

MAIL：s-e@sun-emperor.jp

HP：https://sun-emperor.jp/

営業時間：10:00~19:00 (定休日：水曜日)



【事業内容】

EVバイク 企画・製造・販売

特定小型原付 企画・製造・販売

電動カート 企画・製造・販売