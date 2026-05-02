【創刊40周年攻勢】第5弾＆第6弾は小池定路先生とマツダミノル先生が登場！多彩な作家陣による特別読切をお届け！漫画誌「JOUR6月号」5月2日発売

株式会社双葉社

今号のJOURは、多彩な才能が放つスペシャル読切が勢ぞろい！ 創刊40周年記念攻勢 第5弾として『キラキラしても、しなくても』の小池定路先生、第6弾として『兄だったモノ』のマツダミノル先生が登場♪ 独自の感性が光るお二人の新作読切は必見です。さらに、TVドラマ化でも話題となった『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の榊こつぶ先生が8カ月ぶりに本誌へ帰還するほか、JOUR3月号の登場でも反響を呼んだ小田扉先生による特別読切も掲載！

また、pixivコミックレーベル「LULUVE」より、電子コミックス第1巻発売を記念して『真田芽依はアイドルの嘘を信じてる』の出張掲載など、話題作が盛りだくさんのJOUR6月号をぜひお楽しみください。

●JOUR創刊40周年攻勢 第5弾に小池定路先生、第6弾にマツダミノル先生登場！ 唯一無二の筆致で描かれる前後編＆特別読切

40周年のアニバーサリー企画はますます充実!! 第5弾＆第6弾には、小池定路先生とマツダミノル先生が登場します。それぞれが放つ比類なき世界観を、ぜひ誌面でお楽しみください。

☆JOUR創刊40周年攻勢 第5弾！ 小池定路先生が描く「ゲイ友三人組」の恋と友情

男子高校生たちの青春をみずみずしく映し出した『キラキラしても、しなくても』の小池定路先生が今回描くのは、成人男性たちの恋と友情。いびつな三角関係に揺れる三人の男性を、前後編読切でお届け！

＜『ずるくて、ずるくて、ずるい』作品あらすじ＞

ネットで知り合ったゲイ友三人組。その関係に心地よさを感じていた孝也だが、他の二人が互いに対して好意を持っていることに気づいている。そんな二人を見守っていた孝也は、ある夜、一方から相談を受けて…？

☆JOUR創刊40周年攻勢 第6弾！ マツダミノル先生が贈る、ノスタルジックな狂愛譚

ホラー＆ラブストーリー『兄だったモノ』で話題を集めたマツダミノル先生がJOURに初寄稿！ 華族の女性とその婚約者、そして令嬢に仕える男性を取り巻く、ノスタルジックな狂愛譚をお贈りします。

＜『愚者の花争い』作品あらすじ＞

遠く鳴る軍靴の音が、徐々に激しさを増す時代。美しくもいびつな世界で、男たちに翻弄される華族の令嬢・撫子の運命は――？

●『北くんシェア』の榊こつぶ先生が描く「株」にまつわるハートフル・ストーリー

昨年、TVドラマ化で大きな反響を呼んだ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の榊こつぶ先生が、8カ月ぶりにJOURに帰還！ 待望の最新作は、“株”をテーマにしたハートフル読切30ｐ！

＜『ＧＲＥＥＮＲＯＯＭ』作品あらすじ＞

彼氏なし・天涯孤独のアラフォー女性、勝呂千絵(すぐろちえ)は、株の配当で稼ぐ友人に触発されてセミナーに参加するが、そこで出会ったのは…？

●小田扉先生が再び登場！ どこか不思議でクセになるショート・ストーリー

創刊40周年攻勢の第1弾『もう1人いる！』で好評を博した小田扉先生が、熱い声援に応えて再登場！ 独自の着眼点で描かれる、12ページの特別読切をお届けします。日常に潜む「不思議」を切り取った小田扉ワールドをご堪能ください。

＜『間違い探せ！』作品あらすじ＞

とある一組のカップル。しかし、女性には８つの“間違い”があるようで…？

●pixivコミックレーベル「LULUVE」より『真田芽依はアイドルの嘘を信じてる』が出張掲載！

JOUR発のpixivコミックレーベル「LULUVE」の人気作が本誌に初登場！ 電子単行本第1巻の発売を記念して、『真田芽依はアイドルの嘘を信じてる』第1話を特別掲載いたします。また、電子第2巻は5/14に発売！ この機会にぜひチェックしてください。

＜『真田芽依はアイドルの嘘を信じてる』作品あらすじ＞

容姿端麗な大学生・真田芽依は、スカウトを受けた回数も数知れず。芸能嫌いな彼女だが、その一番の理由は、芽依の父親が国民的アイドル「瀬名レオン」だからだった――。家庭内の平穏のため、父の「嘘」を信じるフリを続ける芽衣。しかし、芽依の守り続けた平穏は、レオンの新人マネージャー・加納の登場によって揺らぎ始めて――？ 【国民的アイドルの父×大学生の娘×新人マネージャー】が織りなす異色のファミリーラブコメ開幕！

□JOUR公式HP

https://www.futabasha.co.jp/magazine/jour

□JOUR編集部公式X

@JOUR_hensyuubu

【雑誌概要】

JOUR 2026年6月号

発売日：2026年5月2日

定価：700円（税込）

判型：A5判

発行元：株式会社双葉社