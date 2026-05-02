新作SMARTOON発表！C&R社のマンガレーベル「CCentertainment」よりオリジナルSMARTOON(R)『ブラックブレイド・ゼロ』 配信開始

株式会社クリーク・アンド・リバー社

プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）は、運営する国内外のタテ読みマンガのオリジナルレーベルCCentertainment（シーシーエンタテインメント）より、 SMARTOON*『ブラックブレイド・ゼロ(https://piccoma.com/web/product/208761)』を電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて独占配信を5月2日（土）開始いたしました。この作品はカカオピッコマ × DEF STUDIOS× CCentertainment三社による共同出資・制作プロジェクトとなっております。CCentertainmentは「日本発・世界基準」のIPで、エンタメの境界を超える取り組みを今後も積極的に推進していきます。



*「SMARTOON」：スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミックのこと。

『ブラックブレイド・ゼロ』 概要

『ブラックブレイド・ゼロ』

「世界最強の男」と称される、国連特殊部隊《ブラックブレイド》隊長・山本龍一。

ある任務中、彼は銃撃を受け、意識を失う――次に目を覚ましたとき、龍一は“弟・龍次の身体”に魂が移っていることに気づく。失われた自分の肉体、行方不明となった弟の魂。その真相を追い、龍一は都市の闇へと足を踏み入れていく。



だが、そこで明らかになるのは、弟が巻き込まれていた国家規模の陰謀と、秘密裏に進められていた違法な人体実験計画だった。過去の自分の選択を悔いながら、強敵との死闘を重ねる龍一の前に、かつて命を懸けて守ろうとした最愛の女性・小雨に瓜二つの、謎の女・美雪が現れる。彼女の正体、そして世界の裏で暗躍する「X国」。

運命と暴力が交錯する、ダーク・ミリタリーアクション――



『ブラックブレイド・ゼロ』。

原作 ：KK（CCentertainment）

配信日 ： 2026年5月2日（土）

配信元 ： ピッコマ（独占配信）

URL：https://piccoma.com/web/product/208761(https://piccoma.com/web/product/208761)

CCentertainment（シーシーエンタテインメント）は、国内外のタテ読みマンガをお届けするクリーク・アンド・リバー社のオリジナルレーベルです。

■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）