「満月です。色も、よくばりましょう」uka Moon study 2/Mayを数量限定で発売

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp,@ukatokyo)は、2026年5月2日(土)にuka Moon study 2/Mayを数量限定で発売します。

「満月です。色も、よくばりましょう。」

古くから私たちのカラダやココロと深く繋がりがあるとされてきた月。満ちたり欠けたり一定の周期で様子を変える姿は、私たちのカラダやココロと似ているところも。

満月名：フラワームーン

多くの花が咲き乱れる時期に合わせて、5月の満月は「フラワームーン」と名付けられました。

星座：蠍座

蠍座は“魂の再生の星座”。深層の美・絆・本質的な魅力を追求します。

ネイルカラー：他者との絆を深めるミスティックブルー

纏うことで、生命のエネルギーが満ちて目標や仕事に向かう力が静かに高まる。

【商品情報】

▽uka Moon study 2/May

価格：\2,750（税込）

内容量：10mL

2022年に新月のリズムで誕生したMoon study。

2026年は、エネルギーに満ちた”満月”のリズムに合わせて 古くから使われている満月の名前×星座の意味から インスピレーションを受けたカラー。

気温や湿度により季節ごとに移り行く夜空の色とともに １３回の満月に合わせて限定色を発売します。

満月の夜は

ネイルカラーを塗り

色々とよくばり自分を甘やかして

満月のパワーも味方に

エネルギーを満たしてほしい

満月の光は太陽光の反射。その輝きは決して青白一色ではなく、わずかに黄や緑を帯びています。森や草木、夜空に漂う空気までもがその光に染まり、深い緑の影を落とす事も。影が豊かに色づくその瞬間をボトルカラーに閉じ込めました。

爪にやさしい美容液配合処方で、速乾性があり、酸素透過性を備えたストレスフリーな使用感です。

＜製品特徴＞

塗りやすい平筆設計／速乾処方爪を守る美容液成分配合

（加水分解野菜タンパク / スギナ葉エキス / オリーブつぼみエキス）

酸素透過性で軽い塗り心地

・ヴィーガン処方

・トルエン／ホルマリン／フタル酸ジブチルフリー

Moon study発売に伴い、「uka top coat Moon Shine」も限定復刻いたしました。



月の輝きを爪先に纏えるトップコートは、微細なブラウンラメの輝きがカラーに奥行きをプラスし、幻想的な雰囲気に。

旧製品より艶感、速乾性ともにアップしています。

uka Moon study特設ホームページにて、皆さまのMoon study投稿のご紹介ページを開設いたしました。

Moon studyでセルフネイルをお楽しみいただき、Instagramにてuka公式アカウントのタグを付けてご投稿いただくとuka 特設ホームページにてご紹介させていただきます。

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ハッシュタグはこちら＃ukamoonstudy2026

みなさまのご投稿をお待ちしております。

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