英語は“勉強”から“体験”へ。キッズと大人が初心者でも楽しめる「英語×ZUMBA」イベントを5/23に東京・新宿で開催

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、英語を使いながら体を動かす「英語×ZUMBA」イベントを、2026年5月23日（土）に東京・新宿で開催します。本イベントは、キッズ向けと大人向けの2部構成で実施し、それぞれのライフステージに合わせた英語体験を提供します。

近年、英語学習の機会は広がる一方で、「知っているのに話せない」という課題が指摘されています。こうした背景を受け、QQEnglishでは、フレンドリーなフィリピン人教師との体験を通じて英語に親しみ、勉強としてではなく自然に発話へとつなげる機会の創出を目指します。

なぜ“英語×ZUMBA”なのか

親子向けZUMBAイベントの詳細はこちら :https://zumba04.peatix.com/view大人向けZUMBAイベントの詳細はこちら :https://zumba01-general.peatix.com/view

フィリピンでは、ZUMBAは老若男女を問わず親しまれており、週末にはショッピングモールなどの至る所でイベントが行われるなど、“誰もが気軽に参加できるコミュニケーションの場”として定着しています。本イベントではその文化的背景を活かし、難しい英語を使わなくても、動きを真似しながら自然に英語に触れられる環境を設計しています。

体を動かしながら英語に触れることで、言語への抵抗感を下げ、自然なアウトプットを促します。

フィリピン人教師と日常的に英語で会話する環境を提供してきたQQEnglishだからこそ、リアルの場でも“自然に英語を使う体験”を実現しています。

公園でZUMBAを踊るフィリピン人の方々

これまでの開催から見えた変化

本イベントでは、英語を「学ぶ」のではなく「使う」環境を提供することで、参加者の行動変化が確認されています。

過去開催した親子向けZUMBAイベントの様子過去開催した大人リアルイベントの様子

＜過去の親子ZUMBAイベントの参加者の声＞

「普段は英語を話すことに消極的な子どもが、“先生と話したい”と自分から言い、英語で自己紹介ができました」

「最初は恥ずかしがっていましたが、最後まで楽しみながら参加できました」

「先生を覚えていて、次に会えるのを楽しみにしていました」



＜過去大人リアルイベントの参加者の声＞

「このような英語を話す機会があると、自分のモチベーションにもなるので良い。」

「日頃は、教師との1対1でしたが、会ったことのない同じように頑張っている仲間と会えたことが良かったです。」

また、初回は消極的だった子どもが、回を重ねるごとに積極的に英語を使うようになったという声もあり、体験を通じたアウトプット機会の有効性がうかがえます。これらの声から、英語を“学ぶ”だけでなく、“体験する”ことで心理的ハードルが下がり、自然なアウトプットにつながる可能性が見えてきています。

イベント概要

本イベントは、子ども向け・大人向けの2部構成で実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/325_1_6761cb12a9298e66859d04300e7b3539.jpg?v=202605021251 ]

子ども向け・大人向けともに、英語アクティビティと交流、ZUMBA体験を組み合わせた構成となっており、対象に応じた設計となっています。

開催概要

・日程：2026年5月23日（土）

・会場：軍艦スタジオA（東京都新宿区大久保1丁目1-10 GUNKAN東新宿ビル）

・アクセス：【電車】東新宿駅 (東京メトロ副都心線) 徒歩1分

・定員：各回35名

・参加費：500円／人

・持ち物：動きやすい服装・室内用シューズ・お水

QQEnglishについて

親子向けZUMBAイベントの詳細はこちら :https://zumba04.peatix.com/view大人向けZUMBAイベントの詳細はこちら :https://zumba01-general.peatix.com/viewCampusTopの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。 同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos