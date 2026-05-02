「舞台『ZERO RISE』パンフレット」が本日5月2日(土)発売！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、「舞台『ZERO RISE』パンフレット」が、本日5月2日(土)より発売することをご案内致します。




舞台『ZERO RISE』の上演を記念したパンフレットを刊行。


各チーム・キャラクターの解説に加え、キャストとスタッフへのインタビューも掲載した、舞台をより楽しむための1冊！


■商品概要

商品名：舞台『ZERO RISE』パンフレット


仕様：A4判／48P


価格：3,300円(10%税込)


制作：ブシロードワークス書籍編集部


発行・発売：株式会社ブシロードワークス


商品ページURL：https://bushiroad-works.com/zerorize_pamphlet/


舞台『ZERO RISE』概要

■公演期間


2026年5月2日(土)～17日(日)（全20公演）




■キャスト


＜UNFIXXX＞


マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴


ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也


マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海




＜KINGS+HOOT＞


ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅


ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち


サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成




＜RumbleWing[s]＞


ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉


ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実


サジン（仁内 一左）：前嶋 曜




＜BLACKSPOT＞


バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大


UNKOWN A：suit actor 滝山 翔太


UNKNOWN B：suit actor 優志




ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ




■スタッフ


企画・原作：ブシロード


脚本：松多 壱岱（ILCA）


演出：毛利 亘宏




公演詳細はこちら：https://zerorise-pj.com/stage-event/



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。


(C)ZERO RISE project.