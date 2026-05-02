「舞台『ZERO RISE』パンフレット」が本日5月2日(土)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、「舞台『ZERO RISE』パンフレット」が、本日5月2日(土)より発売することをご案内致します。
舞台『ZERO RISE』の上演を記念したパンフレットを刊行。
各チーム・キャラクターの解説に加え、キャストとスタッフへのインタビューも掲載した、舞台をより楽しむための1冊！
■商品概要
商品名：舞台『ZERO RISE』パンフレット
仕様：A4判／48P
価格：3,300円(10%税込)
制作：ブシロードワークス書籍編集部
発行・発売：株式会社ブシロードワークス
商品ページURL：https://bushiroad-works.com/zerorize_pamphlet/
舞台『ZERO RISE』概要
■公演期間
2026年5月2日(土)～17日(日)（全20公演）
■キャスト
＜UNFIXXX＞
マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴
ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也
マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海
＜KINGS+HOOT＞
ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅
ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち
サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成
＜RumbleWing[s]＞
ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉
ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実
サジン（仁内 一左）：前嶋 曜
＜BLACKSPOT＞
バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大
UNKOWN A：suit actor 滝山 翔太
UNKNOWN B：suit actor 優志
ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ
■スタッフ
企画・原作：ブシロード
脚本：松多 壱岱（ILCA）
演出：毛利 亘宏
公演詳細はこちら：https://zerorise-pj.com/stage-event/
※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。
(C)ZERO RISE project.