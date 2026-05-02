「舞台『ZERO RISE』パンフレット」が本日5月2日(土)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、「舞台『ZERO RISE』パンフレット」が、本日5月2日(土)より発売することをご案内致します。

舞台『ZERO RISE』の上演を記念したパンフレットを刊行。

各チーム・キャラクターの解説に加え、キャストとスタッフへのインタビューも掲載した、舞台をより楽しむための1冊！

■商品概要

商品名：舞台『ZERO RISE』パンフレット

仕様：A4判／48P

価格：3,300円(10%税込)

制作：ブシロードワークス書籍編集部

発行・発売：株式会社ブシロードワークス

商品ページURL：https://bushiroad-works.com/zerorize_pamphlet/

舞台『ZERO RISE』概要

■公演期間

2026年5月2日(土)～17日(日)（全20公演）

■キャスト

＜UNFIXXX＞

マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴

ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也

マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海

＜KINGS+HOOT＞

ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅

ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち

サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成

＜RumbleWing[s]＞

ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉

ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実

サジン（仁内 一左）：前嶋 曜

＜BLACKSPOT＞

バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大

UNKOWN A：suit actor 滝山 翔太

UNKNOWN B：suit actor 優志

ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ

■スタッフ

企画・原作：ブシロード

脚本：松多 壱岱（ILCA）

演出：毛利 亘宏

公演詳細はこちら：https://zerorise-pj.com/stage-event/

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)ZERO RISE project.