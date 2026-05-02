母の日に“手軽で美味しい”時間を贈る。電子レンジ専用調理器具「レンジメート」ギフトセットを期間限定で発売

株式会社MUK

株式会社MUK（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：山本吉郎）は、母の日に向けた特別企画として、電子レンジで本格調理が可能な「レンジメート」のギフトセットを発売いたします。

忙しい毎日の中でも、手軽に美味しい料理を楽しめる本商品は、“家事の負担を減らしたい”“料理をもっとラクに楽しんでほしい”という想いを込めた母の日ギフトに最適なアイテムです。

母の日に「モノ」ではなく「ラクな時間」を贈るという新提案

近年の母の日ギフトは、花やスイーツに加え、日々の生活をサポートする実用的なアイテムへの関心が高まっています。

その中でも、「料理の負担軽減」は多くの方が感じている課題のひとつです。

そこで当社では、“レンジで焼く、をあたりまえに”をテーマに、焼く・蒸す・煮るなど1台8役を実現する電子レンジ専用調理器具「レンジメート」を母の日限定のギフトセットとしてご用意しました。

電子レンジで“焼き目”までつく、本格調理

レンジメートは、特許取得の加熱構造により、電子レンジ加熱でありながらフライパンのような焼き目をつけることが可能です。

火を使わず、誰でも簡単に本格的な料理を作ることができるため、

・忙しい方

・料理が苦手な方

・ご高齢の方

にも安心してご使用いただけます。

これ1台で幅広いレシピに対応

焼き魚やお肉料理はもちろん、蒸し料理や煮込み料理など、幅広いメニューに対応。

朝食から夕食まで、日常のあらゆるシーンで活躍します。

後片付けも簡単

フライパンやコンロを使わないため、洗い物も最小限。

そのまま食卓に出せるためお皿の準備も不要で、調理から後片付けまでの負担を軽減します。

商品概要

パッケージはこのセットだけの特別デザイン。便利な4WAYキッチンハサミも付属。

品名：レンジメートプロ 母の日ギフトセット

価格：税込12,650円（メーカー希望小売価格）

販売場所：MUKオンラインショップ

URL：https://muk-store.com/shop

会社概要

株式会社MUK

所在地：東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル 2F

代表者：山本 吉郎

設立：2013年07月

MAIL：kikakubu@mp.muk-inc.com

MUK WEB：https://muk-inc.com/

MUK INSTAGRAM：https://www.instagram.com/muk__official/