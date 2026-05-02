MIX JUICE from アミュボch×おかやま工房がオリジナルコラボパン発売！

株式会社おかやま工房

株式会社おかやま工房（本社：岡山県岡山市北区田中112-103 代表取締役社長：河上 祐隆）は、2026年5月、株式会社アミューズクリエイティブスタジオ所属の声優・礒部花凜さん/船戸ゆり絵さん/小泉萌香さんによるユニット"MIX JUICE from アミュボch”とコラボした限定商品のパンを発売します。

商品は2026年5月3日（日・祝）に東京・秋葉原で開催されるイベント『MIX JUICE from アミュボch ファンミーティング2026 ～春の生産者(ファン)まつり～』、おかやま工房 焼きたてパン広場 リエゾン、おかやま工房 リエゾン サウスヴィレッジ店、鎌倉の丸七商店、東京浅草のカフェ招き猫にて同時販売開始。岡山高島屋の特設ブースでは5月7日（日）～12日（火）に加え、通販サイトでも5月10日より取り扱いを予定しています。パンの購入者にはメンバーのサインとコメント入り限定ポストカードが特典として付きます。

三姉妹のイメージフルーツを使ったパンをオーダーメイドで

”MIX JUICE from アミュボch”は、株式会社アミューズクリエイティブスタジオ所属の声優、礒部花凜さん・船戸ゆり絵さん・小泉萌香さんが仲良し三姉妹として活動するユニットです。

3人のイメージカラーとそれぞれを表すフルーツは以下のとおりです。

- ［長女］かりん（礒部花凜）／イメージカラー：黄色／担当フルーツ：パイナップル- ［次女］ゆり絵（船戸ゆり絵）／イメージカラー：ピンク／担当フルーツ：ピーチ- ［三女］もえか（小泉萌香）／イメージカラー：オレンジ／担当フルーツ：オレンジ～ 左から、次女ゆり絵・長女かりん・三女もえか ～

国内外で数多くのベーカリー開業支援を行い、さまざまなお店の個性に合わせて柔軟にパンづくりをサポートしてきたおかやま工房の技術力が見込まれ、協力してコラボパン開発に取り組むことになりました。

企画会議から3人も参加し、何度も試作と試食を繰り返して、ついに3種類のコラボパンが完成。

［長女］かりん（礒部花凜）の「パイナップルデニッシュ」は、生のパイナップルを刻んでジャム状に煮詰め、Okayama Kobo ハワイ店で「幻の型」と呼ばれたパイナップル型を使って焼き上げたデニッシュにたっぷり詰めた、甘酸っぱくジューシーなパンです。

～パイナップルデニッシュ（販売価格：税込800円）～

［次女］ゆり絵（船戸ゆり絵）の「ピーチクイニアマン」は、ご本人からの「クイニアマンが食べたい！」というリクエストにより生まれたスイーツ感覚の1品。ふくよかな桃の形にサクッと焼き上げた生地に、岡山県産の桃を煮詰めた「桃ジャム」をはさんだ、フルーティーな桃づくしクイニアマンに仕上げました。

～ピーチクイニアマン（販売価格：税込800円）～

［三女］もえか（小泉萌香）の「オレンジ塩パン」は、ちょっと珍しいオレンジパウダーとオレンジピールを練り込んだ塩パン。さらにオレンジラメル（オレンジの皮の砂糖漬け）を巻き込んで焼き上げ、仕上げに「湘南オレンジソルト」をトッピングした、まさに”オレンジ尽くし”の塩パンです。

～オレンジ塩パン（販売価格：税込800円）～

「それぞれのフルーツを感じられる！」「早くみんなに食べてほしい！」と、3人も発売を楽しみにしています。

コラボパンはイベント会場・店舗・通販で購入可能

今回の期間限定オリジナルコラボパンは、以下の方法で購入できます。

【東京・秋葉原 ファンミーティング会場】5月3日（日・祝）限定販売

GWの2026年5月3日、東京秋葉原のLIVEHOUSE&CLUB ANTHEM AKIBAにて開催される「MIX JUICE from アミュボch ファンミーティング2026」のイベント会場にて、3種のコラボパン＋同じく三姉妹がプロデュースしたミックスジュースのセット（税込3,000円）を数量限定で販売します。



セットの購入者には特典としてメンバーのサインとコメント入り特別仕様のポストカード4枚セット（ソロ3種＋3ショット1種）をプレゼント。

【おかやま工房 焼きたてパン広場 リエゾン / おかやま工房 リエゾン サウスヴィレッジ店 / 鎌倉 丸七商店 / 浅草 招き猫 】5月3日（金）～

岡山市内にある、おかやま工房直営2店舗「おかやま工房 焼きたてパン広場 リエゾン」（岡山市北区田中112-103）、「おかやま工房 リエゾン サウスヴィレッジ店」（岡山市南区片岡2468）、そして鎌倉市の「丸七商店 鎌倉店」（鎌倉市小町1-3-4）、浅草のカフェ「招き猫」（台東区浅草1丁目32－7）でも、5月3日（日・祝）からコラボパンとミックスジュースをそれぞれ販売開始。



※セット販売はございません。

※パン1個につきメンバー個人ショットのポストカード1枚の特典つき。

※在庫がなくなり次第販売終了

【岡山高島屋 B1フロア 特設ブース】5月7日（木）～12日（火）

岡山高島屋（岡山駅より徒歩5分）では、地下1階食品フロアの特設ブースにて、コラボパンを販売します。ブースにはMIX JUICE from アミュボchのパネルや動画上映モニターを設置し楽しい気分を盛り上げます。

期間中には母の日もあるため、人気商品のクリームメロンパン「ブラン・ヴァニーユ メロン」（販売価格：税込500円）や季節のミニメロンパン3種（販売価格：3個セット税込600円）も母の日ラッピングで販売します。

※在庫がなくなり次第販売終了

【ECサイト特設ページ】5月10日（日）～

おかやま工房のECサイトでも特設ページを開設予定。コラボパン3種＋ミックスジュースのセット（冷凍/税込3,000円）を、全国どこからでもオンラインで購入いただけます。特典のポストカード4枚セットも付いてきます。



特設購入ページ：『MIX JUICE from アミュボch』コラボパン販売！ (https://ec.okayamakobo.com/news/mix-juice-from-%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%9Cch%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%91%E3%83%B3%E8%B2%A9%E5%A3%B2/)（5/10～販売開始予定）



※販売期間・送料・配送日数などの詳細は上記ページにてご確認下さい。

※在庫がなくなり次第販売終了

おかやま工房について

株式会社おかやま工房は、全国で「パン屋さんをはじめたい」という個人や企業に対し、パンづくりから店舗経営まで一貫したコンサルティングや技術指導を行う「リエゾンプロジェクト(https://okayamakobo.com/liaisonproject/)」を展開。これまでに国内外で約300店舗以上の開業支援を行っています。

▼リエゾンプロジェクトの詳細はこちら

https://okayamakobo.com/liaisonproject/

▼おかやま工房のベーカリー情報はこちら

https://okayamakobo.com/shop/

MIX JUICE from アミュボchについて

株式会社アミューズクリエイティブスタジオ所属の声優・礒部花凜、船戸ゆり絵、小泉萌香の3名によるユニット。"AMUSE VOICE ACTORS CHANNEL"初のスピンオフユニットとして、2023年6月に結成された。

コンセプトは「仲良し三姉妹」。長女・礒部花凜（イメージカラー：黄色／担当フルーツ：パイナップル）、次女・船戸ゆり絵（イメージカラー：ピンク／担当フルーツ：ピーチ）、三女・小泉萌香（イメージカラー：オレンジ／担当フルーツ：オレンジ）の3人が揃って「MIX JUICE」となり、応援してくれるファンは「生産者」と呼ばれる。

結成のきっかけは、2023年3月にLINE CUBE SHIBUYAで開催された「AMUSE VOICE ACTORS CHANNEL FES 2023」のリハーサル時、SNSに投稿された3ショット写真に添えられたハッシュタグ＜＃アミュボ三姉妹＞。3人で動画企画を進めるうちにスタッフを巻き込んだプロジェクトへと発展し、ユニット結成に至った。

ミニアルバムのリリースやファンミーティングの開催など、"AMUSE VOICE ACTORS CHANNEL"を拠点に活動を展開中。

本件に関するお問い合わせ先

- 株式会社おかやま工房- 担当：リエゾンプロジェクト 柾木（まさき）- 電話：086-234-7255- メールアドレス：contact@okayamakobo.co.jp