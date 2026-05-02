札幌の手作り結婚指輪・婚約指輪「工房Smith札幌本店」が、5月2日より期間限定のブライダルフェアを開催！手作り結婚指輪のご成約で貴金属代金が10％OFFに！

株式会社 一宝

新緑が眩しい季節となり、ゴールデンウィークの連休を利用して結婚準備を本格化させるカップルや、6月の「ジューンブライド」に向けて指輪を探し始める方が増えています。

手作り結婚指輪・婚約指輪の専門店「工房Smith札幌本店」では、お二人の絆をカタチにする指輪作りをより身近に、そして特別な思い出にしていただくため、結婚指輪の貴金属代金が割引になる特別フェアを企画いたしました。

■フェア概要

開催期間： 2026年5月2日（土）～5月15日（金）

特典内容： 手作り結婚指輪ご成約で、貴金属代金10％OFF

対象： 期間中のご来店、およびご来店から2週間以内のご成約いただいたお客様

■なぜ今、既製品ではなく『手作り』なのか

1. 完璧よりも「愛着」を。二人の個性が宿る世界にひとつのデザイン

既製品のような整った美しさだけでなく、自分たちで叩き、磨き上げた跡が「味わい」として刻まれるのが手作りの醍醐味です。お互いの指輪を交換して作り合うことで、指輪を見るたびに相手の真剣なまなざしや、一緒に笑い合った時間を思い出す。その「愛着」こそが、何十年と連れ添う指輪に最も必要な価値だと私たちは考えます。

2. 結婚式の「原点」になる。共同作業というかけがえのないプロセス

結婚式や新生活に向けた準備が忙しくなるGWやジューンブライドの時期。だからこそ、立ち止まって「二人でひとつのものを作り上げる」時間は、夫婦としての歩みを始める大切な儀式となります。プロの職人のサポートにより、初めての共同作業が「成功体験」として刻まれ、お二人の絆をより深める機会をご提供します。

3. 「贈る」から「共につくる」へ。現代のカップルが求める体験型ラグジュアリー

単に物を購入する消費スタイルから、その背景にある物語を重視するスタイルへ。工房Smit札幌本店では、最新の演出が施された贅沢な空間で、自分たちの手で貴金属に命を吹き込む「体験」そのものをプレミアムなギフトとして提案しています。この「作る過程」を写真や動画に収めることで、指輪が完成した瞬間、それは世界で唯一の物語が詰まった宝物へと変わります。

■ご予約

店舗名： 工房Smith札幌本店

所在地： 北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

ご予約：https://sapporo-smith-honten.stores.jp/reserve/smithsapporo/4916020/book/course_type

※ご予約時は備考欄に【ブライダルフェア参加】とご入力ください

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.co(https://sapporo-housekikaitori.com)