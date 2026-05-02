アイロン不要で、一年中快適！P.S.FA が贈る“3,900円（税別）の新定番”ノンアイロン ニットシャツが２０２６年５月２日（土）販売開始！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開しているPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、２０２６年５月２日（土）より、「ノンアイロン ニットシャツ」を3,900円（税別）で発売いたします。経編（たてあみ）のトリコット素材を採用したニットシャツで、ノーアイロン※１・ストレッチ・吸水速乾※２を高次元で両立。同ブランドの累計販売数1100万枚突破※３のロングセラー商品「i-Shirt（アイシャツ）」に並ぶ、新たなニットシャツの定番として展開を始めます。

一年中ストレスフリーな着心地

本製品の最大の特長は、洗濯後もアイロン不要※１（ＷＷ性３.５級）のトリコットニット素材を、3,900円（税別）という手に取りやすい価格帯で実現した点です。ストレッチ性と吸水速乾機能※２を兼ね備えているため、長時間の着用でも体への負担が少なく、通気性の高さから夏場だけでなく年間を通して蒸れにくい快適な着心地を体感いただけます。さらに、ニット素材ながら適度なハリ感を併せ持つため、ソフトすぎる肌触りが苦手なビジネスパーソンにも安心してお選びいただけるきちんと感を両立しました。衿型はクールビズシーンを想定したボタンダウンとカッタウェイの２種を展開し、オンからドレスダウンまで幅広いスタイリングに対応します。

商品概要

【商品名】 ノンアイロン ニットシャツ

【価格】 3,900円（税別）

【カラー】 ホワイト、サックス、ネイビーストライプ、グレーストライプ

【サイズ展開】 37-80、39-82、41-84、43-86（首回り-裄丈）

【素材】 ポリエステル１００％

【発売日】 ２０２６年５月２日（土）

【特長】

1.WW性３.５級のトリコットニット素材により、洗濯後もお手入れ簡単なノンアイロン※１仕様。

2.動きに追従するストレッチ性と、汗をすばやく吸収・拡散する吸水速乾機能※２を兼備。

3.やわらかいニット素材ながら適度なハリ感を併せ持つため、清潔感ときちんと感を両立。

【販売店舗】 全国のP.S.FA店舗

※一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【お問い合わせ】 はるやまお客様相談室 0120-923-924

※１ 一般財団法人メンケン品質検査協会 東京試験センター No.TO-2601767品質検査報告書より確認

※２ 一般財団法人メンケン品質検査協会 東京試験センター No.TO-2601896生地品質検査報告書より確認

※３ 販売期間2009年4月1日～2026年2月14日の期間における当社「アイシャツ」シリーズの累計販売枚数実績。当社調べ

◆はるやま商事株式会社

公式WEBサイト：https://perfect-s.com/

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