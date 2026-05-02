【シェラトングランドホテル広島】ブッフェレストラン「ブリッジ」にて「アジアフェア」開催｜アジア各国の味覚を一度に楽しむ食の旅

マリオット・インターナショナルブッフェレストラン「ブリッジ」5月7日～31日開催「アジアフェア」イメージ

シェラトングランドホテル広島（所在地：広島市東区若草町／総支配人：山本 博之）では、ロビー階（L）ブッフェレストラン「ブリッジ」にて、「アジアフェア」を2026年5月7日（木）から31日（日）まで開催いたします。

韓国、タイ、ベトナムをはじめとするアジア各国の人気料理を、ブッフェスタイルでお楽しみいただける本フェア。ランチからディナーまで、まるで旅をするような気分で多彩な味覚を、ホテルならではの空間でご堪能いただけます。

■多彩なアジア料理を楽しむ「アジアフェア」

本フェアでは、アジア各国の定番料理からアレンジメニューまで、バラエティ豊かなラインアップを取り揃えます。

カツオのエスニック風サラダもみじ豚バラ肉の台湾風ルーロー瀬戸内鰆の広東風蒸し煮

＜メニュー例＞

・カツオのエスニック風サラダ

・もみじ豚バラ肉の台湾風ルーロー

・瀬戸内産鰆の広東風蒸し煮

・タイ風ヤムウンセン

・ヨーグルトムースとネパール風フレッシュトマトのアチャール

・サムギョプサル

・インドネシア風ガドガドサラダ

・焼きナスとキムチ

・ベトナム風バインミー（サンドイッチ）

・鶏胸肉のよだれ鶏

・ベトナム風生春巻き

・シーフードのエスニック風

・四川風 雲白肉

・トルコ風海老のクナーファ（カダイフ包み揚げ）

・四川風麻婆豆腐

・タイ風チキンガパオ

・カラスガレイのレモングラス蒸しココナッツ風味

・海老のチリソース煮

・タンドリーチキン

・チーズダッカルビ

・抹茶白玉クリーム など

※食材の仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

■ディナータイムを彩る特別限定メニュー「和牛もも肉のローストビーフ」

特別メニュー「和牛もも肉のローストビーフ」

ディナーブッフェでは、特別限定メニューとして「和牛もも肉のローストビーフ」をご提供します。過去のフェアでもご好評をいただいた一品を、日頃の感謝を込めて今回もご用意しました。

やわらかく、さっぱりとした味わいが特長の和牛もも肉をじっくりとローストし、旨味を引き出した奥行きのある味わいに仕上げています。お好みで楽しめるソースやトッピングも取り揃え、ディナータイムならではの贅沢なひとときをお届けします。

■【シェラトングランドホテル広島】「アジアフェア」

ブッフェレストラン「ブリッジ」ブッフェレストラン「ブリッジ」

場所：ロビー階（L） ブッフェレストラン「ブリッジ」

期間：2026年5月7日（木）～5月31日（日）

時間：

ランチブッフェ / 11:00～14:30

ディナーブッフェ / 17:30～22:00

料金：

〈ランチブッフェ〉

平日（月～金） / 大人 \5,100、シニア（65歳以上）\4,600、子供（4～12歳）\2,550

土日祝日 / 大人 \6,100、シニア（65歳以上）\5,600、子供（4～12歳）\3,050

幼児（3歳以下）は無料

〈ディナーブッフェ〉

平日（月～金） / 大人 \5,600、シニア（65歳以上）\4,700、子供（4～12歳）\2,800

土日祝日 / 大人 \6,700、シニア（65歳以上）\5,700、子供（4～12歳）\3,400

幼児（3歳以下）は無料

※土日祝日のランチは90分制となります。

※料金には消費税・サービス料（10％）が含まれています。

ご予約・お問い合わせ：082-262-7173（レストラン予約）

https://www.tablecheck.com/shops/sheratonhiroshima-bridges/reserve

■マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、140 カ国以上・地域に30以上 のブランド、 合わせて9,500 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.com をご覧ください。Facebook や@MarriottIntl にてX とInstagram でも情報発信しています。

シェラトングランドホテル広島

シェラトングランドホテル広島はJR 広島駅直結徒歩１分、駅改札から濡れることなく移動できる好立地。観光地にも近く、新幹線、広島空港へのリムジンバスをご利用の皆様に大変便利なロケーションに位置しております。客室は、スイートルーム5 部屋を含む、全238 室。広々とした客室には、シェラトンシグネチャーベッド、4K テレビ、DVD プレーヤー、高速インターネットサービスを備えています。歴史的な街を見渡せる高層階に29 室ご用意したシェラトンクラブにご滞在のお客様は、7：00 ～ 22：00 の間、クラブラウンジにて軽食やドリンクを無料でご利用いただけます。最新の設備を備えたミーティングルームや338 平方メートルのボールルームは、大規模なイベントも実施可能です。ご飲食には、ロビーラウンジ「＆More by Sheraton」、メインダイニングの日本食「雅庭（みやびてい）」、ブッフェレストラン「ブリッジ」で、忘れられないダイニング体験が待っています。快適で高級感漂う「ザ・トータルセラピー」は旅の疲れを癒し、プールとフィットネスセンターではさらなるリラクゼーションやリフレッシュをご満喫いただけます。



公式サイト：https://www.marriott.co.jp/hijsi/

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