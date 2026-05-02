【シェラトングランドホテル広島】ブッフェレストラン「ブリッジ」にて「アジアフェア」開催｜アジア各国の味覚を一度に楽しむ食の旅

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マリオット・インターナショナル

ブッフェレストラン「ブリッジ」5月7日～31日開催「アジアフェア」イメージ

シェラトングランドホテル広島（所在地：広島市東区若草町／総支配人：山本 博之）では、ロビー階（L）ブッフェレストラン「ブリッジ」にて、「アジアフェア」を2026年5月7日（木）から31日（日）まで開催いたします。


韓国、タイ、ベトナムをはじめとするアジア各国の人気料理を、ブッフェスタイルでお楽しみいただける本フェア。ランチからディナーまで、まるで旅をするような気分で多彩な味覚を、ホテルならではの空間でご堪能いただけます。


■多彩なアジア料理を楽しむ「アジアフェア」


本フェアでは、アジア各国の定番料理からアレンジメニューまで、バラエティ豊かなラインアップを取り揃えます。



カツオのエスニック風サラダ

もみじ豚バラ肉の台湾風ルーロー

瀬戸内鰆の広東風蒸し煮

＜メニュー例＞


・カツオのエスニック風サラダ


・もみじ豚バラ肉の台湾風ルーロー


・瀬戸内産鰆の広東風蒸し煮


・タイ風ヤムウンセン


・ヨーグルトムースとネパール風フレッシュトマトのアチャール


・サムギョプサル


・インドネシア風ガドガドサラダ


・焼きナスとキムチ


・ベトナム風バインミー（サンドイッチ）


・鶏胸肉のよだれ鶏


・ベトナム風生春巻き


・シーフードのエスニック風


・四川風 雲白肉


・トルコ風海老のクナーファ（カダイフ包み揚げ）


・四川風麻婆豆腐


・タイ風チキンガパオ


・カラスガレイのレモングラス蒸しココナッツ風味


・海老のチリソース煮


・タンドリーチキン


・チーズダッカルビ
・抹茶白玉クリーム　など



※食材の仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。


■ディナータイムを彩る特別限定メニュー「和牛もも肉のローストビーフ」



特別メニュー「和牛もも肉のローストビーフ」

ディナーブッフェでは、特別限定メニューとして「和牛もも肉のローストビーフ」をご提供します。過去のフェアでもご好評をいただいた一品を、日頃の感謝を込めて今回もご用意しました。


やわらかく、さっぱりとした味わいが特長の和牛もも肉をじっくりとローストし、旨味を引き出した奥行きのある味わいに仕上げています。お好みで楽しめるソースやトッピングも取り揃え、ディナータイムならではの贅沢なひとときをお届けします。






ブッフェレストラン「ブリッジ」

ブッフェレストラン「ブリッジ」

■【シェラトングランドホテル広島】「アジアフェア」


場所：ロビー階（L） ブッフェレストラン「ブリッジ」


期間：2026年5月7日（木）～5月31日（日）


時間：


ランチブッフェ / 11:00～14:30


ディナーブッフェ / 17:30～22:00



料金：


〈ランチブッフェ〉


平日（月～金） / 大人 \5,100、シニア（65歳以上）\4,600、子供（4～12歳）\2,550


土日祝日 / 大人 \6,100、シニア（65歳以上）\5,600、子供（4～12歳）\3,050


幼児（3歳以下）は無料



〈ディナーブッフェ〉


平日（月～金） / 大人 \5,600、シニア（65歳以上）\4,700、子供（4～12歳）\2,800


土日祝日 / 大人 \6,700、シニア（65歳以上）\5,700、子供（4～12歳）\3,400


幼児（3歳以下）は無料



※土日祝日のランチは90分制となります。


※料金には消費税・サービス料（10％）が含まれています。



ご予約・お問い合わせ：082-262-7173（レストラン予約）


https://www.tablecheck.com/shops/sheratonhiroshima-bridges/reserve



■マリオット・インターナショナルについて


マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、140 カ国以上・地域に30以上 のブランド、 合わせて9,500 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.com をご覧ください。Facebook や@MarriottIntl にてX とInstagram でも情報発信しています。


シェラトングランドホテル広島
シェラトングランドホテル広島

シェラトングランドホテル広島はJR 広島駅直結徒歩１分、駅改札から濡れることなく移動できる好立地。観光地にも近く、新幹線、広島空港へのリムジンバスをご利用の皆様に大変便利なロケーションに位置しております。客室は、スイートルーム5 部屋を含む、全238 室。広々とした客室には、シェラトンシグネチャーベッド、4K テレビ、DVD プレーヤー、高速インターネットサービスを備えています。歴史的な街を見渡せる高層階に29 室ご用意したシェラトンクラブにご滞在のお客様は、7：00 ～ 22：00 の間、クラブラウンジにて軽食やドリンクを無料でご利用いただけます。最新の設備を備えたミーティングルームや338 平方メートルのボールルームは、大規模なイベントも実施可能です。ご飲食には、ロビーラウンジ「＆More by Sheraton」、メインダイニングの日本食「雅庭（みやびてい）」、ブッフェレストラン「ブリッジ」で、忘れられないダイニング体験が待っています。快適で高級感漂う「ザ・トータルセラピー」は旅の疲れを癒し、プールとフィットネスセンターではさらなるリラクゼーションやリフレッシュをご満喫いただけます。

公式サイト：https://www.marriott.co.jp/hijsi/
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