透明素材を重ねて完成させる参加型展示「SOU」 “重ねる・選ぶ・装う”をテーマにしたイラストレーター・凪のPOP UPを開催

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、イラストレーター・凪による POP UP 展示「SOU」を、2026年5月5日（火）～5月18日（月）の期間、ツクル・ワーク 新宿センタービル店（以下、ツクル）にて開催します。本展示は、完成作品を鑑賞する従来型の展示にとどまらず、来場者が「重ねる」「選ぶ」「装う」という体験を通して、作品を完成させていく参加型展示です。

女性の多面性を、内面も含めて柔らかく可愛らしく描くイラストレーター・凪による本イベントでは、透明素材を中心に、「層（重ねる）」「装（装う）」「創（創り上げる）」という3つの意味を持つ展示コンセプト「SOU」を表現します。色やメイク、ファッションをモチーフにした作品は、来場者一人ひとりの選択が加わることで表情を変え、「重ねる」行為を通して完成していきます。今回の展示作品「SOU群」は、エディションナンバー入りの限定作品として販売し、ご自宅でも展示の世界観をお楽しみいただけます。

また、イベント限定グッズも「SOU」のテーマに合わせ、購入者自身が層を重ねることで完成する仕様となっています。中でも、キンコーズのオンデマンドプリントサービスを活用したTシャツは、絵柄を好きな位置に組み合わせて配置できるため、世界に一つだけのアイテムを制作することが可能です。制作工程そのものも楽しめる、体験型のグッズに仕上げています。

クリエイタープロフィール

凪（なぎ）

かわいい屋さん。イラストレーター。

秋田県生まれ。東北大学経済学部経営学科卒業。

会社員として働きながらイラスト制作を行い、2020年9月よりイラストレーターとして独立。

装画、CDジャケット、MVアートワーク、広告、コラボレーショングッズなど、幅広い分野で活動しています。



X：nekokawaii1012

Instagram: nekokawaii1012

イベント概要

オリジナルグッズ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/131_1_ff49a7ff9b4510ee390ccfecf39921de.jpg?v=202605021251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/131_2_9fc3a0701e827143c17899a7bb9c41a0.jpg?v=202605021251 ]お客様からのお問い合わせ先

ツクル・ワーク新宿センタービル店

TEL：03-5325-1371

WEBサイト：https://tsukuru.kinkos.co.jp

コワーキングスペース ツクル・ワーク概要

ツクル・ワークでは、テレワーク利用やビジネス機会の創出の場として利用されるコワーキングスペースの「ツクル」の利用者に、アーティスト作品との偶発的な出会い、働くだけではない“体験”・“感動”のできる空間を提供したいと考えています。また、参加アーティストには、ツクルを利用することで作品に対する思いや世界観までこだわった企画展を表現して欲しいと願っています。当社は、これからも企画展示を通じワークスペース事業の在り方についての可能性を追求していきます。

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業、IPコンテンツとのコラボレーションと、多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 浩基

設 立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

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