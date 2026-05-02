【千代田区】デスクから階段を下りれば“ジム”。仕事の合間に30分で脳を整える「フィットネス一体型コワーキング」が5/7プレオープン！

Bros＆Associates LLC

報道関係者各位

2026年5月2日

BROSTOKYO【祝・10周年！】

「食×職×健」のサードプレイス BROSTOKYOが提案する、移動時間ゼロの「アクティブリラックス」と、出来立てサラダの飲食体験。

月額2.2万円からのスタンダード／プレミアムプランに、24時間「ワークスペース使い放題」を付帯開始！

仕事の合間に身体を整え、併設サラダショップで出来立ての「ジム飯」を食べる、新しい合理的な働き方。

「健康とキャリア」を追求する人々のためのサードプレイス、BROSTOKYO（所在地：東京都千代田区、代表：中倉美雪）は、2016年9月1日の創業から10周年を迎える節目の年に、新たなサービスとして、コワーキングスペースを2026年5月7日（木）より会員様限定でプレオープン、2026年6月1日（月）にグランドオープンいたします。

これに伴い、月額22,000円（税込）からの「スタンダードプラン」「プレミアムプラン」の会員様は、月4回/8回のプロのアドバイスによるパーソナルトレーニング、ジム使い放題に加え、24時間使えるデスク環境（ワークスペース）を追加料金なしで使い放題となる新サービスを開始します。

「ワーク×フィットネス×食」をシームレスに融合させ、仕事の合間にプロの指導で身体を整える「アクティブリラックス」と、併設サラダショップで注文した出来立てサラダをワークスペースで食べる、心身をアップデートする新しい働き方を提案いたします。

【プレスリリースのポイント】

1. 祝・10周年！ BROSTOKYOの次の10年は、「食×職×健」でよりシームレスなサードプレイス体験へ。

2. 付帯価値の最大化：月2.2万円～（スタンダード/プレミアム）で、プロ指導、ジム、そして24時間デスクがすべて使い放題。

3. 移動時間ゼロの「アクティブリラックス」と、出来立てサラダ飲食：仕事の合間にプロの指導で脳と身体をリフレッシュし、そのままワークスペースで出来立てサラダを食べる、新しい合理的な健康体験。

■ 移動時間ゼロ。仕事の合間に身体を整える「アクティブリラックス」効果

BROSTOKYOの最大の魅力は、コワーキングスペース、フィットネスジム、そしてサラダショップが同一空間にあることです。仕事で煮詰まった時、デスク環境（コワーキングエリア）から階段を下りるだけで（地下ジムエリア）、プロのパーソナルトレーナーによる30分のパーソナルトレーニングを受けることができます。

当ジムには全身振動トレーニングマシン「パワープレート(R)」を完備。普段着のまま利用できるため着替えやシューズ不要で、わずか5分から手軽に身体をリフレッシュできます。

身体を動かすことで脳を活性化させ、ストレスを解消するこの「アクティブリラックス」は、プロのアドバイスのもと、30分で効率的に心身を整えます。仕事への集中力を取り戻し、生産性を最大化させる、健康を維持しながらキャリアを追求したい人々のための、最も合理的なサードプレイスです。

■ 出来立てサラダの飲食も可能。ワークスペースで食べる究極の「ジム飯」

BROSTOKYOのワークスペースは、飲食が可能です。併設されたサラダショップで、管理栄養士監修の「ジム飯」を注文し、出来立てをワークスペースでそのまま食べることができます。

UberEatsで大人気の新鮮で栄養価の高いサラダを、移動時間をかけることなく楽しめます。「身体を動かし、身体を整え、身体に良い食事をする」。この3つの要素を、移動時間ゼロで完結できる、これまでにない健康的なワークスタイルが始動します。

■ 10周年の節目に、サラダ、ジム、ワークスペースと、時代に合わせて進化

2016年にフィットネスジムと「ジム飯」を掲げてオープンしたBROSTOKYO。その後、時代に合わせ、「健康とキャリア」を追求する人々の生活に寄り添い、シームレスな体験を提供する「食×職×健」のサードプレイスとして進化し続けています。

【コワーキングスペース 概要】

プレオープン日（会員限定）：2026年5月7日（木）

グランドオープン日：2026年6月1日（月）

場所：BROSTOKYO 東京都千代田区岩本町2-16-10 1F-BF

利用可能プラン（新サービス対象）：

スタンダードプラン

料金：月額22,000円（税込）

内容：月4回パーソナルトレーニング（30分）＋ジム使い放題＋ワークスペース使い放題（24h）

プレミアムプラン

料金：月額44,000円（税込）

内容：月8回パーソナルトレーニング（30分）＋ジム使い放題＋ワークスペース使い放題（24h）

■ BROSTOKYOについて

「健康とキャリア」を追求する人々のサードプレイスとして、フィットネスジム、コワーキングスペース、サラダショップを運営。10周年の節目を機に、フィットネス、仕事、食をシームレスに融合させた、これまでにない合理的な健康体験を提供します。

店舗名：BROSTOKYO（ブロストウキョウ）

所在地：東京都千代田区岩本町2-16-10 1F-BF

代表者：中倉美雪

公式ホームページ：https://brostokyo.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：中倉美雪

メールアドレス：info@brostokyo.com

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