【WHATAWON 2nd Fes】音楽フェスで味わう限定コラボメニュー全公開｜大阪・岸和田

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール『WHATAWON（ワタワン）』では、2周年記念スペシャルイベント「Good Times Good People」の開催にあわせ、出演アーティストと施設内飲食店による限定コラボメニューを、2026年5月4日（月祝）～5月6日（水祝）の3日間限定で販売いたします。

詳細を見る :https://whatawon.co.jp/whatawon_2nd_anniversary_live/

■音楽を“味わう”3日間限定の特別体験

ライブやDJパフォーマンスを楽しみながら、その世界観を“食”でも体験できる今回の特別企画。

各アーティストの個性を反映したメニューは、ここでしか味わえない限定仕様。

価格は300円からと、気軽に楽しめるラインナップでご用意しています。

bird × DEAI THE BAKERY

DEAIの塩パン

シンプルだからこそ素材の良さが際立ち、コーヒーにもよく合う、何度でも食べたくなる一品。

@birdwatchnet

@deaithebakery

FNCY × マンドリルカレー

スパイスチャイ（Hot / Ice）

フェスの合間にぴったり。香り豊かなスパイスでリラックス。

@fncy_official

@mandrill_curry_whatawon

韻シストBAND × BURGER HILL JOY

ハラペーニョチーズバーガー（セット）

刺激とボリュームを両立した、食べ応え抜群の主役級バーガー。

@in_sistagram

@burger_hill_joy

Rickie-G × 吉田チキン

※ 紙皿での提供となりますチキンタコス（サルサ・ワカモレ）

彩り豊かで写真映えも抜群。ライブの高揚感とともに楽しめる一皿。

@rickieg_official

@yoshidachicken.kishiwada

DJ HASEBE × Red stone Coffee

※ アルコールあり金宮珈琲ゼリーラテ（Ice）

コーヒー×アルコールの新感覚デザートドリンク。

大人のフェス体験に。

@oldnick

@redstonecoffee_whatawon

音楽もグルメも“ここでしか味わえない”フェス体験

出演アーティストと飲食店がタッグを組み、“音楽と食の融合”をテーマに開発された完全オリジナルメニューが登場します。

すべて3日間限定の特別企画のため、体験できるのはこのタイミングだけ。

ライブやDJの高揚感とともに味わう一皿は、ただ食べるだけでは終わらない、記憶に残るフェス体験へと変わります。仲間や家族とシェアしながら、会場全体を楽しめるのも大きな魅力です。

イベント開催概要

Good Times Good People ～WHATAWON 2nd Anniversary～

■日程：2026年5月4日(月祝)、5日(火祝)、6日(水祝)

■会場：WHATAWON（ワタワン） - Floor Disco Ball - 大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

【5月4日(月祝)】OPEN 15:00 / START 15:45 / 終演17:20予定

LIVE：bird

MC & DJ：高橋マシ

【5月5日(火祝)】OPEN 15:00 / 終演19:00予定

LIVE：FNCY

DJ：DJ HASEBE / ZEN-LA-ROCK

【5月6日(水祝)】OPEN 15:00 / 終演19:00予定

LIVE：Rickie-G / 韻シストBAND

DANCE：扇樹

DJ：DJ TAKU from EMPEROR

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/