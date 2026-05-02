石川・山中温泉【6月1日～15日 ホタル観賞】ツアーと「那谷寺」拝観チケット付き宿泊プラン発売☆のどぐろ・能登牛を鉄板会席で

名湯と「ホタルの舞」、歴史を巡る贅沢な時間。

株式会社H.P.D.コーポレーション

北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿「吉祥やまなか(https://kissho-yamanaka.com/)」（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、2026年6月1日（月）～15日（月）の期間限定で、ホタル鑑賞と歴史ある名所、能登のグルメを愉しむ宿泊プランを発売いたします。

6月の夜をやさしく彩る、幻想的なホタルの舞。豊かな自然ときれいな水辺に生息し、その光を鑑賞できるのは7日から2週間程といわれています。そんな儚くも美しいホタルを鑑賞できるスポットへ往復送迎バスでご案内します。

のどぐろと能登牛の鉄板焼ディナーをモエ・エ・シャンドンとともに

夕食は、のどぐろ、能登牛、日本海の幸や加賀野菜など、旬の地物食材が彩る鉄板会席へご案内。プラン特典の「モエ・エ・シャンドン」とともにお愉しみください。

「那谷寺」奇岩に息づく悠久、四季が織りなす匠の風景。

「のどぐろ・能登牛フィレステーキ鉄板会席」イメージ鉄板焼「青竹」イメージ

旅館から車で約15分の那谷寺(https://natadera.com/)（なたでら）は、山水画のような奇岩遊仙境（きがんゆうぜんきょう）をはじめ、本堂、三重塔といった重要文化財や四季折々の自然美が広がり、展望台からは水墨画のような景色を一望できます。

旅を彩る、無料のおもてなし

「吉祥やまなか」から車で約15分の「那谷寺」

約400種から選べる色浴衣、加賀パンケーキのアフタヌーンティー、貸切風呂、お休み前の加賀プリン、伝統芸能「山中節の夕べ」ほか、和と洋を融合した無料のおもてなしで大人時間を満喫。

加賀パンケーキのアフタヌーンティーイメージ伝統芸能「山中節の夕べ」イメージ

松尾芭蕉が愛したまろやかな湯に寛ぎ、加賀山海の幸グルメに舌鼓。爽やかな新緑、清流のせせらぎ、ホタルが彩る幻想的な光景に包まれる、初夏の旅に出ませんか。

■ 【静寂に宿る光と祈り】ホタル舞う夜と那谷寺探訪～「のどぐろ・能登牛鉄板会席」＆モエ・エ・シャンドン 6/1～15宿泊プラン

「吉祥やまなか」石川県加賀市

【期 間】2026年6月1日（月）～15日（月）

【料 金】御一泊 夕・朝食付き お一人さま

36,500円～（2名1室）、34,500円～（3名1室）

＊渓流を望む和室、税・サービス料込、入湯税150円別、子供料金あり

＊曜日・客室タイプによりup料金あり

【夕 食】青竹「のどぐろ・能登牛フィレステーキ鉄板会席」

＜お品書き＞

先 付 本日のシェフからの贈り物

前菜と造里 橋立港三種盛合せ

スープ 旬菜のポタージュ

旬魚介 のどぐろのソテー

郷土料理 合鴨の治部煮風 カルタファタ包み

サラダ 彩り野菜サラダ

メイン 能登牛フィレステーキ

食 事 加賀野菜グリーンカレー または ガーリックライス

デザート 旬の一皿 コーヒー

※天候、仕入れ状況により一部料理内容を変更する場合あり

鉄板焼「青竹」 :https://kissho-yamanaka.com/restaurant/aotake/

【朝 食】お部屋により異なります

朝食一例朝食一例

【特 典】

◆ほたる鑑賞ツアーへご招待 ◎往復バス送迎

当館出発 20:00～ 帰着20:45頃（＊鑑賞時間20～25分程度）

＊荒天時中止。天候によりホタルが発生しない場合あり。歩きやすい靴でご参加ください。

◆那谷寺鑑賞券（1人1枚）

◆夕食時 モエ・エ・シャンドン（ハーフを1室につき1本）

【その他】選べる色浴衣、アフタヌーンパンケーキ、加賀プリン、山中節の夕べ、貸切風呂ほか 無料のおもてなし

■NEW！最大3,200円分「加賀 湯めぐり街あるき帖」が2,200円

（宿泊予約時の事前予約で2,000円）

◎ 山中グルメチケット×2枚

・コロッケ（肉のいづみや）

・菊の湯アイス（山中座）

・娘娘饅頭（石川屋）

・大吟醸アイス（お酒倶楽部くぼで）

・地酒呑み比べ（辻酒販）

・川床スイーツ（鶴仙渓・川床）

◎ 総湯「菊の湯」入浴券×1枚 ＊湯巡り籠（バスタオル他をご用意）

◎「アイスストリート」チケット×1枚

・最中アイス（山海堂）

・牧場の恵みジェラート（Amu Shop＆Cafe）

・温泉玉子ソフト（小出仙）

・抹茶アフォガード（芭蕉の館）

・GATO chocolat（GATO MIKIO／1）

・野菜ソムリエのシャーベット（加賀野菜なかまさ）

◎ 加賀温泉駅グルメ500円割引券×1枚

・Cafe＆Bar「高乃蔵」

・Cafe「よつばハウス」

・クラフトビール「オリエンタルブルーイング」

■ 新おもてなし2026年4月スタート！

鶴仙渓「川床」イメージ

心と体を整える【マインドフルネス・リトリート】（無料 ※一部有料/要予約）

・天空のヨガ（土・日・月曜 7:00～7:40）※先着10名

・星空観察（不定期開催 21:30～22:30）

・吉祥スパ「陶板浴」（9:00～14:00）

・伝統工芸みずひき体験（水・金・日曜 16:00～約30分）※先着5名

・加賀染め浴衣そぞろ歩き（金・土・日曜 14:00～18:00）3,000円

※画像はイメージ、特記がない場合は税・サービス料込み料金

■「吉祥やまなか」のおもてなし（無料）

詳細を見る :https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kisshomindfulnessretreat.pdf伝統工芸みずひき体験イメージ

・加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）

・九谷焼で愉しむドリンクサービス（24時間）

・貸切風呂1回50分（6:00～9:50／12:00～23:50）檜・岩・石造り

・夕方のハッピーアワー（16:00～18:00）クリアアサヒorカクテル

・伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～22:00）

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」（7:00～10:00）

・約400種から選べる男女色浴衣＆帯、羽織、湯かご他

・浴衣とナイトパジャマ

・客室にアロマオイル＆アロマポット

・「ゆげ街道」沿いのグループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡り

・結婚記念や誕生日、ご長寿祝いなど、嬉しい無料のおもてなし

■加賀温泉郷「山中温泉」

「吉祥やまなか」おもてなし :https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/お休み前のスイーツ「加賀プリン」イメージ夕方のハッピーアワーイメージ山中温泉 総湯「菊の湯」

加賀四湯のひとつ。俳聖・松尾芭蕉が、草津・有馬とともに扶桑（ふそう）三名湯と称した開湯1300年の山中温泉。1.3kmの「鶴仙渓」遊歩道、江戸時代から続く総檜造りの「こおろぎ橋」、川床（4～11月）も風情たっぷりです。

総ひのき造りの「こおろぎ橋」

山中漆器や九谷焼などの伝統文化が息づき、四季を通して公共温泉「総湯」を中心に街歩きが楽しめます。

■吉祥やまなか(https://kissho-yamanaka.com/)（石川県 加賀市）

「吉祥やまなか」石川県加賀市

名勝・鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版」では三つ星を獲得。館内には山中塗、九谷焼、加賀水引などの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化が感じられる設えです。

「吉祥やまなか」石川県加賀市

まろやかな湯はph値が高く、温泉大浴場や露天風呂、足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭(https://kagari-kisshotei.com/)」への湯巡りで楽しめます。

グループ旅館「かがり吉祥亭」かがり吉祥亭 :https://kagari-kisshotei.com/

のどぐろ、甘海老、ズワイガニなど海の幸、能登牛、加賀野菜は、加賀会席と本格的な鉄板焼レストランでご賞味いただけます。

「吉祥やまなか」石川県加賀市

日本三大民謡に数えられる伝統芸能「山中節の夕べ」公演、北陸最大級の「吉祥スパ(https://kissho-yamanaka.com/spa/)」では金箔（新陳代謝）、銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントが優雅な旅の癒しを演出します。

北陸最大級の「吉祥スパ」

＊無料の定時送迎バスで、JR加賀温泉駅より車で25分、小松空港より40分。

「吉祥やまなか」アクセス :https://kissho-yamanaka.com/access/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q-fwmET5lBc ]