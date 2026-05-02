イベント向け機材のゴリラレンタル、太鼓の達人専用コントローラー『太鼓とバチ for Nintendo Switch』のレンタルを開始！eスポーツ大会や社内イベントの盛り上げに最適。

株式会社RATEL

イベント向け機材レンタルサービスの「ゴリラレンタル」（営業所：東京都渋谷区、URL：https://gorilla-rental.jp/）は、新たに太鼓の達人専用コントローラー『太鼓とバチ for Nintendo Switch』のレンタルサービスを開始いたしました。1日890円（税込）からの低価格設定で、イベント内の交流・対戦コンテンツやパーティー需要に応えます。

■商品概要

・商品名： 太鼓とバチ for Nintendo Switch（HORI製）

・レンタル料金（税込）：

1日プラン：890円/日

3日～プラン：801円/日（10%OFF）

7日～プラン：623円/日（30%OFF）

14日～プラン：445円/日（50%OFF）

・受取方法： 営業所での店頭受取、または配送

・商品ページ： https://gorilla-rental.jp/products/tatacon

※本製品はコントローラーのみのレンタルとなります。Nintendo Switch本体およびゲームソフトはお客様ご自身でご用意いただくか、別途ご相談ください。

「いつも一部の人しか盛り上がらない…」そんな悩みをあのゲームで解決。

例えば、社内イベントでゲーム大会を企画しても、難しい操作が必要なゲームだと参加者が限られてしまいますよね。



しかし、「太鼓とバチ」を用意すれば複雑なルール説明は一切不要！ 普段は物静かな社員がフルコンボを叩き出したり、新入社員と役員が息を合わせて協力プレイをしたりと、部署や役職の垣根を越えたコミュニケーションが自然と生まれます。

大きな音とリズムに包まれる空間は、プレイしている本人だけでなく、周りで観ている社員も一緒に手拍子をして盛り上がれるのが最大の魅力。「あの企画、最高だったね！」と言われる大成功の懇親会を演出します。



ゴリラレンタルなら、1日たったの890円（税込）からレンタル可能！さらに3日以上なら割引も適用されるため、週末の2泊3日利用でも驚くほどリーズナブルです。

収納スペースや複数台数の保管を気にすることなく、「必要な日だけ、全力で遊んで、サッと返す。」ことが可能です！

ゴリラレンタルについて

ゴリラレンタルは、プロ品質の映像・配信機材を誰でも格安で手軽に使えるレンタルサービスです。

ゲーミングPCやモニター、配信用スイッチャー、マイク、カメラまで幅広く取り揃え、eスポーツ大会や企業イベント、ライブ配信、学園祭など、さまざまな場面で活躍します。

初めての人でも安心できるよう、用途に合わせた機材セットの提案や使い方サポートも充実。一部商品は即日配送にも対応し、必要なときだけ必要な機材を利用できます。

【サービス概要】

・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/

・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp

・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル

・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)