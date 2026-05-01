【アヴェダ】ムーミン × アヴェダ 「やさしさ」が広がる限定コレクションが登場 2026年5月6日（水）より数量限定発売

ELCジャパン合同会社

植物由来成分と科学を融合し、ホリスティックな美を提案するアヴェダは、世代を超えて愛されるムーミンとのコラボレーションによる限定コレクションを、2026年5月6日（水）より数量限定で発売いたします。

「人と地球を大切にする」というアヴェダの使命と、自然や多様性を尊重し他者を思いやるムーミンの世界観が響き合い、今回の特別なコラボレーションが実現。自分自身をいたわるセルフケアが、大切な人へのギフトへ、そして地球へのやさしさへと広がっていく--そんな想いをかたちにしています。

母の日ギフトにも最適なラインナップ

アヴェダを象徴するパドル ブラシをはじめ、日常に寄り添うアイテムに、ムーミンの世界観をあしらった特別仕様で展開します。やさしさと遊び心が共存するデザインは、母の日のギフトにも最適です。

■パドル ブラシ / ミニ パドル ブラシ

ブランドを代表するベストセラーが、ムーミンの仲間たちが描かれた特別なデザインで登場。

パドル ブラシ（全2種）：各5,390円（税込）

ミニ パドル ブラシ（全2種）：各4,730円（税込）

■コンセントレイト シャイン オイル

髪一本一本をなめらかに整え、しっとりとした ツヤを与えます。

コンセントレイト シャイン オイル 30mL 6,710円（税込）

限定ギフトキャンペーンも実施

ムーミン限定デザイン製品を含むご購入で、オリジナルアイテムをプレゼントいたします。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

■6,600円（税込）以上ご購入

ムーミン限定デザインオリジナルステッカーをプレゼント

■11,000円（税込）以上ご購入

ムーミン限定デザインオリジナルポーチ＆オリジナルステッカーをプレゼント

■22,000円（税込み）以上ご購入

ムーミン限定デザインオリジナルステンレスボトルとオリジナルステッカーをプレゼント

ポップアップイベント開催

2026年5月6日（水）より、伊勢丹新宿店にてポップアップイベントを開催いたします。会場では、コラボレーション製品を一足早くお手にとってご覧いただけるほか、購入金額に応じた限定グッズのプレゼントもご用意しています。

また、イベント会場限定で特別なモチーフの刻印サービスも実施。母の日のギフトや、ご自身へのご褒美をより特別なものにしませんか？

■イベント限定の特別な刻印

イベント会場限定で特別なモチーフの刻印サービスも実施。パドル ブラシ・ミニ パドル ブラシをお買い上げで、名入れに加えて、ムーミンまたはリトルミイの刻印をお選びいただけます。母の日のギフトや、ご自身へのご褒美をより特別なものにしませんか？

※刻印にはお時間をいただく場合がございます。

ミニ パドル ブラシ：4,400円（税込）パドル ブラシ：5,060円（税込）

■伊勢丹新宿店限定ボトルプレゼント

22,000円（税込）以上ご購入で、ムーミン限定デザインオリジナルステッカー＆オリジナルステンレスボトルをプレゼント

ポップアップイベント概要

日時：5月6日(水)～5月12日(火)

場所：伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー/アヴェダ

お問合せ：アヴェダ 伊勢丹新宿店

TEL：03-3352-1111(大代表)

ムーミン x アヴェダ コラボレーション コレクション

発売日：2026年5月6日（水）

※ネットワークサロン、公式オンラインショップ、一部百貨店・店舗にて発売

※「コンセントレイト シャイン オイル」のみ、2026年5月末発売予定

ムーミンとは

「ムーミン」は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによってうみだされました。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、60か国以上の国々で翻訳出版されています。 原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけでなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。

コラボレーションに込めた想い

アヴェダは創業以来、環境への配慮と社会貢献をブランドの中心に据えてきました。本コレクションは、「ケア」という行為が自分自身にとどまらず、周囲の人々や地球環境へとつながっていくことを改めて提案します。

ムーミン谷の物語が教えてくれるのは、違いを受け入れ、自然と共に生きることの大切さ。

その価値観は、私たちが暮らすこの世界にも通じています。

“私たちのふるさと”であるこの地球を守るために。日々の小さな選択から、やさしさを広げていくきっかけをお届けします。

アヴェダについて

1978以来、自然界の力を源に邁進してきたアヴェダは、地球を大切に守り続ける使命を果たすため、ヘアスタイリスト、ホースト レッケルバッカー氏によって創設されました。

人と地球のために丁寧に作り上げられたアヴェダの植物由来でヴィーガンな高機能ヘアケア、スキンケア、ボディケア製品は、近代科学の知見と、古代インドの智慧アーユルヴェーダを融合し、ボタニカル テクノロジーとグリーンケミストリーを駆使して製造されています。また、アヴェダはリーピングバニー認証やB Corp認証を取得しており、社会的および環境的パフォーマンス、透明性、説明責任において高水準を満たしています。

アヴェダ製品は、世界45カ国以上のアヴェダショップ、パートナーサロン、専門小売店の他、ブランド公式サイトにて取り扱っています。

─ すべての髪に、すべての人に ─

@AvedaJapan

#Aveda #アヴェダ