平野ノラ「売れたら3人の男に抱かれる覚悟で」衝撃発言に大沢あかね爆笑

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）4月27日(月)～5月1日(金)のゲストとして、お笑いタレントの平野ノラが出演。 2016年の大ブレイクから約10年、バブルネタ誕生の原点やその衣装にまつわる秘話を語った。

大沢あかね、平野ノラ

平野は31歳でお笑い芸人の道へ本格的に進み、2016年に肩パッドとバブルメイクで昭和のバブル時代を再現したネタで大ブレイク。現在は一児の母としても奮闘する傍ら、学生時代の全国大会優勝経験を活かし、芸能界バレーボールチームの代表を務めるなど、マルチな活躍を見せている。

バブルネタ誕生のきっかけを問われると、「子供の頃に見た近所のお姉さん」の存在を回顧。肩パッドを入れてキラキラと輝く姿が忘れられず「大人になったらあんなふうになるんだ」と憧れていたという。自身はコギャル・アムラー世代でありながらも、「30代でその格好はきつい」と感じたことが転機となり、試行錯誤の末、記憶の中にあった、バブルの世界観にたどり着いたと明かした。

また、トレードマークの真っ赤なボディコンスーツは、もともと母親が着ていた白と黒の千鳥格子のスーツをベースに、洋裁が得意な母親が赤い生地で作り直した手作り品だという。

さらにショルダーフォン（黒電話）は、同棲中だった現在の夫とともに100円ショップの材料を使い、黒光りの質感にまでこだわって夜な夜な制作。「あの時が一番楽しかったかも」と語った。

芸能界入り前のエピソードも披露。当時の恋人（現在の夫）に「売れたら、私は三人の男に抱かれる覚悟で芸能界に入ります！」と宣言していたことを明かした。その1人として大沢の夫である「劇団ひとり」の名前が挙がると、大沢は思わず「最後弱っ！」とツッコミ、スタジオは笑いに包まれた。

最後に大沢は「今日はバブル旋風についてのお話をいろいろ伺いましたが、めちゃくちゃ面白かったので、その一連の話を、ぜひ映画化にしてほしいと思います。その時は、うちのひとりをお貸しします」と冗談を交えて締めくくった。

平野ノラがゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、4月27日(月)～5月1日(金) 21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky