【6/26徳島】なぜ若者は徳島を去るのか？イマジナ代表関野が語る、採用難を打破する「選ばれる組織」の作り方

株式会社イマジナ

ブランディングのリーディングカンパニー、株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、2026年6月26日（金）、JRホテルクレメント徳島にて、県内の経営層・管理職を対象とした「経営者のためのブランディングセミナー」を開催いたします。

現在、徳島県は若年層の県外転出という深刻な構造的課題に直面しています。本セミナーでは、単なる求人広告や賃上げでは解決できない「人材の定着」と「自走型組織への変革」をテーマに、英ケンブリッジ大学との提携による科学的診断（OBPI）や、シリーズ累計60万部超の『共感価値の設計図』に基づく独自のメソッドを公開。徳島の地場企業が、大手企業や都市圏との採用競争に打ち勝ち、次世代を担うリーダーを育てるための具体策を提言します。

■ 社会背景：徳島企業の「人不足」と「魅力のミスマッチ」

6/26徳島セミナー申込 :https://www.imajina.com/seminar/entry/6217

徳島県は、就職を機に関西や関東へ流出する若年層が多く、生産年齢人口の確保が急務となっています。帝国データバンクの調査でも、地方企業の倒産・休廃業の主要因として「人手不足」が上位に挙がる中、特に徳島のような地方都市では、賃金格差だけでない「選ばれる理由」の欠如が深刻な経営リスクとなっています。

「良い技術があるのに人が来ない」「若手が定着しない」―。こうした悩みに対し、今求められているのは、外部向けの広告ではなく、社員の心を動かし自社のファンにする「インナーブランディング」です。

■ なぜ、今イマジナが徳島でやるのか

イマジナはNYでの創業以来、3,000社以上の組織変革に伴走してきました。私たちの専門性は、単なるイメージアップではありません。

- 科学的な適材適所： 英ケンブリッジ大学と提携し、12の尺度で個人の本質を見抜く「OBPI」診断を導入。- ビジネスEQの向上： 離職理由の8割を占める人間関係を改善するため、管理職が感情知能を身につける教育プログラムを提供。- 理念理解度の数値化： 目に見えない組織内における理念の浸透度合いを可視化し、社員が誇りを持って自走する組織へ導く。

「徳島の企業には素晴らしいポテンシャルがある。それを働く社員が誇れる言葉に変えるだけで、組織は劇的に変わる。」

代表・関野吉記が、地方創生を加速させるための「人」に光を当てた経営戦略を伝授します。

■ セミナーの見どころ

- 「若者の本音」を解明：最新データから見る、今の若者が企業に求める真の価値- 採用コストを資産に変える：インナーブランディングによる採用革命の仕組み- 管理職のアップデート：指示待ち組織を脱却させるためのコミュニケーション術■ セミナー詳細

日時： 2026年6月26日（金） 18:00-19:30（17:45開場）

会場： JRホテルクレメント徳島 3階 緑風（徳島県徳島市寺島本町西1丁目61番地）

参加費： 無料（事前申込制）

講師： 関野 吉記（株式会社イマジナ 代表取締役社長）

詳細・申込： https://www.imajina.com/seminar/entry/6217

【株式会社イマジナについて】

「ブランドはそこで働いている社員によって創られる」という信念のもと、インナーブランディングを軸とした組織変革・人材育成を手がける。3,000社以上の実績を持ち、企業の想いを社内に浸透させる独自のメソッドを提供している。

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com