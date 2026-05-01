BACARDI音楽蒸溜所2026年リリース楽曲　異次元ドリームグループf5veと、詩羽（水曜日のカンパネラ）のコラボレーションが決定

バカルディ ジャパン株式会社

バカルディ ジャパン株式会社が輸入し、サッポロビール株式会社が販売するラムのブランド「バカルディ」はこの度、2023年５月にスタートし、アーティストたちがバカルディと共に新しい楽曲を創り出す、“BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所”の2026年コラボレーションを発足させました。

今回でコラボレーションは第8弾目となります。

参加アーティストは、昨年のコラボレーションに引き続き、世界で活躍しForbes JAPANが選ぶ日本発「世界を変える30歳未満」にも選ばれた、異次元ドリームグループf5ve。

TikTokをはじめ国内外でのジャンルを超えた活動で、日本の音楽やカルチャーに新しい価値を生み出し続けています。

また本コラボレーションで新たにBACARDI SOUND DISTILLERYに参画するのは、水曜日のカンパネラの2代目主演/歌唱を担当しながら、ソロ活動や映画、ドラマなどマルチな活動を行うアーティストの詩羽。手法問わず自由で開放的な表現を追求する姿が、若者のアイコンになっています。

さらに本楽曲でプロデューサーを務めるのは、f5veの楽曲もプロデュースしている、レディ・ガガ、ジャスティン・ビーバー、テイラー・スウィフトらのプロデューサーとしてグラミー賞を受賞しているBloodPop(R)。

それぞれのアーティストが持つ”らしさ”が、楽曲を介したコラボレーションでまざりあい、

BACARDI音楽蒸溜所ならではのサウンドとなっていきます。

楽曲のブレンドテーマは”TROPICAL ESCAPE”

本楽曲を制作する上で中心となったブレンドテーマは、”TROPICAL ESCAPE”

真っ⽩な蛍光灯が照らす日常から

キラキラ揺らめく蛍光⾊の世界へ

張り巡らせたアンテナも

時にはオフラインにして

バニラとキャラメルのような

ラテンの⽢いリズムに漂えば

どんな場所にだって

楽園の柔らかい光は差しこむから

DO WHAT MOVES YOU

繰り返される、色味のない平凡な日常からはいつだって逃げても良い。

BACARDIの持つカラフルで解放的なラテンの楽園に誘う楽曲になっていきます。

また楽曲制作の様子や各アーティストのコメントは、ラジオで配信中。

・J-WAVE MUSIC BLOOM (毎週金曜日22:0~22:30オンエア)

https://www.j-wave.co.jp/original/musicbloom/

・FM802のEVENING TAP (毎週水曜日 20:00~20:30 オンエア)

https://funky802.com/et/

・ZIP FM MUSIC BLOOM (毎週土曜日22:00~22:30オンエア)

https://zip-fm.co.jp/programs/d21bdaec-6156-4d7a-857f-02a0cda85152

・CROSS FM MUSIC BLOOM (毎週土曜日22:00~22:30オンエア)

https://www.crossfm.co.jp/contpgms/w_main.php?oya_id=757

・FM NORTH WAVE （毎週土曜日22:00~22:30オンエア）

https://www.fmnorth.co.jp/

f5ve

f5ve（ファイビー）は、世界を揺るがすべく結成された日本発のガールズグループ。kaede、sayaka、miyuu、ruri、rui５名は、あらゆる次元の夢を叶える「ドリーム・エージェント」として、革新的なポップ・サウンドで世界からネガティブなエネルギーを取り除く。

New Music Friday、NME、Harper's Bazaar、Vogueなどに取り上げられ、Spotify Viral Chartsを制し、各SNSを席巻した「Underground」、Keshaがフィーチャリングで参加したガールズ・ラップ・アンセム「Sugar Free Venom feat.Kesha」を含めたデビューアルバム「Sequence 01」を2025年5月にリリース。2025年8月にはグローバルビジネス誌Forbes JAPANの「世界を変える30歳未満」を選出する「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」にノミネート。同年11月には世界中のアンダーグラウンド・エレクトロニック界のデジタル・パイオニアたちを集結させ仕上げたDeluxe Album「SEQUENCE 01.5 」をリリース。グループのエグゼクティブ・プロデューサーを務めるのはBloodPop(R)（Lady Gaga、Justin Bieber、Beyonce、Taylor Swiftらのプロデューサーとしてグラミー賞を受賞）を始め、Count Baldor（Dorian Electra、PinkPantheress）、A.G. Cook（Charli XCX、PC Music）等、世界中で最も影響力のあるプロデューサー陣が手掛ける楽曲は、彼女達自身の個性を存分に表現している。

詩羽

2001年8月9日生まれ、東京都出身

2021年9月、水曜日のカンパネラの2代目・主演＆歌唱担当として加入。

22年リリースの「エジソン」がSNSで話題となりMVがYoutubeで5500万再生を突破。

23年には日本のみならず、北京、上海、広州、台北を加えた8都市のアジアツアーを開催、本年2024年3月16日、水曜日のカンパネラ詩羽として初の武道館公演を成功させる。前日の3月15日には自身初となるフォトエッセイ『POEM』で今の自分につながる過去を綴った書籍を発売。

また、音楽活動だけではなく、アーティスト、女優、モデルなどマルチな表現方法で自己表現を行う。

2023年7月、詩羽初映画出演となる『アイスクリームフィーバー』が公開、同年、日本テレビ系7月期ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』でも生徒役で初のドラマ出演を果たし女優としての活動も広げている。

BloodPop(R)

アメリカ出身のプロデューサー、ソングライター。

過去に Taylor Swift, Britney Spears, Ariana Grande,Lady Gaga, Justin Bieber, Madonna, Post Malone

John Legendと錚々たるアーティストのプロデュース/楽曲制作を担当。

2017年 自身もミュージシャンとして、Justin Bieberを客演に迎えた「Friends」でデビュー。

2021年 第63回グラミー賞にて、 プロデュース楽曲「Lady Gaga with Ariana Grande - RAIN ON ME」 が「Best Pop Duo/Group Performance」賞を受賞。

<代表曲>

「Justin Bieber - Sorry」(2015)

「Justin Bieber - Purpose (アルバム)」(2015) **5曲プロデュース

「Madonna - Rebel Heart(アルバム)」(2015) **5曲プロデュース

「Lady Gaga - Joanne(アルバム)」(2016)**全曲プロデュース

「Lady Gaga - Chromatica」(2020) **全曲プロデュース。

「Lady Gaga with Ariana Grande - RAIN ON ME」*グラミー受賞

「Lady Gaga - Hold My Hand」**TOPGUN MAVERICK主題歌

BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所

“独自の熟成とブレンドから作られるバカルディラムのように、異なる音が混ざり合い、全く新しい音楽が生まれる場所、音楽蒸溜所。数々の才能が出会い混ざり合うことで、音楽の可能性が解放され、人々のクリエイティビティもまた解放されていく。“

というコンセプトの元に、アーティストたちがバカルディと共に新しい楽曲を創り出すプロジェクトが、“BACARDI Sound Distillery音楽蒸溜所“です。

・音楽蒸溜所に関する情報はバカルディ日本公式ブランドサイト

https://bacardi-rum.jp/

バカルディ ラム

コウモリのマークをロゴに使用したスピリッツ、バカルディは1862年にキューバで誕生したラムです。

世界共通のメッセージ「DO WHAT MOVES YOU（らしくいこう）」を掲げるバカルディは、人々がLiberation(自由な解放感)を感じる瞬間に寄り添うブランドとして広く支持されています。

そのスムーズなフレーバーから、キューバリブレ、モヒートなどのカクテルには欠かせないスピリッツで、複雑なカクテルからソーダで割ったハイボールなどのシンプルなドリンクまで、究極に汎用性の高い、世界売上No.1*ラムブランドです。

（*注１）2024年1~12月販売数量:IWSR社調べ

バカルディ日本公式ブランドサイト https://bacardi-rum.jp/

＜本リリースの画像素材はこちら＞

https://x.gd/tYsdp