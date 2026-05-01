【TIFFANY & CO.】20世紀スタジオ製作『プラダを着た悪魔2』とのコラボレーションを発表

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

31カラットを超えるアクアマリンとダイヤモンドを施したプラチナのネックレス

ティファニーは、5月1日から全世界の映画館で上映がスタートした『プラダを着た悪魔2』の公開を記念し、映画スタジオ 20世紀スタジオとのコラボレーションを発表しました。公開中の本作品では、ティファニーのジュエリーデザインやミラノ モンテナポレオーネ通りの旗艦店が映し出されています。

2025年10月にロケが行われた、ティファニーのモンテナポレオーネ旗艦店は、その建築的な存在感とミラノにおける文化的意義から、デヴィッド・フランケル監督によって選ばれました。同ブランドで最も由緒あるストアの一つであるミラノの旗艦店は、映画における印象的なシーンにふさわしい舞台となりました。

今回は、長編映画制作によって、ティファニー ストアの内部が公開されるという、極めて稀な機会となりました。このコラボレーションを記念し、モンテナポレオーネ通りのストアでは、2026年5月末まで没入型のウィンドウ インスタレーションが展示されます。 モンテナポレオーネ通りのウィンドウで披露された「ブルー ブック』コレクションのネックレスは、映画に登場したネックレス、そのものが展示されています。ネックレスはプラチナ製で、31カラットを超えるエメラルドカットのアクアマリンを中央に配し、8つのプリンセスカットダイヤモンドと、合計58カラットを超える328個のバゲットカットダイヤモンドがアクセントとなっています。また、映画にはエルサ・ペレッティ(TM)のプラチナ製ハイジュエリー ボーン カフも登場し、各カフには100個以上のダイヤモンドが一つ一つ手作業によってあしらわれ、彫刻的な存在感を放つステートメントピースとなっています。



ティファニーは、スクリーンの枠を超え、本作を象徴する色味でもあるセルリアンのモノローグに着想を得たグローバルなソーシャルコンテンツを通じて、コラボレーションに新たな息吹を吹き込みました。ティファニーならではの視点で再解釈されたこのコンテンツに加え、ミラノへのクリエイター招待ツアーでは撮影現場を特別に公開。伝統、スタイル、そして現代的なストーリーテリングが交差する瞬間を捉え、新世代に向けて発信しています。

コラボレーションを通じて、ティファニーはデザインにとどまらず、ブランドの世界観と精神性を体現することで、そのレガシーを定義し続け、ファッション、映画、そして現代文化が交差する場において、揺るぎない存在感を一層際立たせています。

ティファニーについて

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバル ラグジュアリー ジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っております。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー製作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包括性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり取り組んでいます。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。

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