【PARCELLE JEWELRY 福岡店（大丸福岡天神店）】5月のジュエリーとイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー福岡店(大丸福岡天神店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

大丸福岡天神店 本館1階 婦人アクセサリー売場のパーセル ジュエリー福岡店では、5月も新作ジュエリーと月替わりのイベントを通じて、宝石とジュエリーの魅力をご紹介いたします。

FEATURED JEWELRYでは、フランス語で「いちご」を意味するLa Fraise（ラ・フレーズ）をご紹介いたします。野いちごの花が指先に咲くような姿をイメージし、クラシカルな意匠とモダンな色彩感覚を重ねて仕立てたリングです。ピンク、ブルー、イエローなど彩り豊かなサファイアをはじめ、カラーダイヤモンドやモルガナイトを用いた一点ごとに異なる表情をご覧いただけます。

JEWELRY EVENTSでは、5月2日(土)・3日(日・祝)にSTONE marche、5月13日(水)・14日(木)にTRUNK SHOW、5月16日(土)にCARAVANを開催いたします。5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心にしたルースのご紹介、真珠とコンクパールを用いたジュエリー、創業メンバー・宮本陽子による宝石選びとお仕立てのご案内まで、内容の異なる3つのイベントをお届けいたします。

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

FEATURED JEWELRY

■ La Fraise ― 野いちごの花を思わせる、色彩豊かなリング

La Fraise（ラ・フレーズ）は、フランス語で「いちご」を意味するリングです。野いちごの花が指先にそっと咲くような姿をイメージし、クラシカルな意匠とモダンな色彩感覚を重ねて仕立てております。



17世紀の趣を思わせるシルバーの石枠に、カラーストーンを組み合わせたデザインが特徴です。職人が一粒ずつ手作業で施すミル打ちの縁、おしべのように繊細に伸びる爪、角度によって表情を変える立体的なフォルムなど、細部にまで手仕事の精度が息づいております。



今回、パーセル ジュエリー福岡店では、ピンク、ブルー、イエローなど彩り豊かなサファイアをはじめ、イエローやブラウン、ソルトペッパーなどのカラーダイヤモンド、可憐な色合いのモルガナイトを用いたLa Fraise（ラ・フレーズ）をご紹介いたします。



石の組み合わせによって、同じデザインでもまったく異なる表情が生まれることも、このシリーズの魅力です。単体で身につけるのはもちろん、Alba（アルバ）やNature（ナチュール）などの植物モチーフ、お手持ちのリングとの重ねづけにもなじみます。



日常の装いにささやかな彩りを添えるラ・フレーズ。一点ごとに異なる色彩と佇まいを、店頭でご覧ください。

JEWELRY EVENTS

色とりどりの宝石で仕立てたラ・フレーズ。石の組み合わせごとに、異なる花の表情が生まれます。野いちごの花を思わせる小さな彩りが、指先に華やぎを添えます。ラ・フレーズ：税込126,500円より(SV(PLATE)・カラーストーン・ダイヤモンド)

5月のパーセル ジュエリー福岡店では、宝石そのものの個性をご覧いただく機会から、一般販売前の新作や通常は店頭でのご紹介機会が限られるジュエリーをご覧いただく2日間、創業メンバーによる宝石選びとお仕立てのご案内まで、内容の異なる3つのイベントを開催いたします。

5月2日(土)・3日(日・祝)のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、初夏の装いに映えるルースをご用意いたします。濃淡や形の異なるエメラルドを見比べながらお選びいただけるほか、2ピースのみのトラピッチェエメラルド、やわらかな艶と奥行きのある表情をもつ翡翠もご覧いただけます。

5月13日(水)・14日(木)のTRUNK SHOWでは、真珠をさまざまなデザインでご紹介いたします。草花を思わせる有機的なかたちや、やわらかな曲線を描くリングに、色、艶、サイズの異なる真珠を合わせました。「奇跡の真珠」とも呼ばれるコンクパールを留めたリングも、2本のみご用意いたします。

5月16日(土)のCARAVANでは、パーセル ジュエリー創業メンバーの宮本陽子が店頭に立ちます。通常は店頭に並ぶ機会の少ないルースや、買い付け後まもない宝石なども交えながら、ルース選び、デザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーに関する幅広い内容を直接承ります。

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。

※ 商品数量には限りがございます。

【ご予約・お問い合わせ】

■ PARCELLE JEWELRY 福岡店：080-7162-6925（直通）

イベント当日（特に初日）は時間帯によって混み合う場合がございます。落ち着いてご覧いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリー福岡店までお気軽にお問い合わせください。

※Instagramのメッセージ等ではご返信いたしかねます。

■ STONE marche ― 5月2日(土)・3日(日・祝)

毎月開催している「STONE marche（ストーンマルシェ）」は、多彩な宝石を一堂にご覧いただける催しです。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままのお迎えも承っております。会期中の対象ルースは、通常の約半額にてご紹介いたします。

5月のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、初夏の装いに映えるルースをご用意いたします。

エメラルドは、爽やかな湖を思わせる明るいグリーンから、森の奥を思わせる深みのあるグリーンまで、濃淡や形の異なるルースをご覧いただけます。多彩なエメラルドの中から、お好みの色合いや形を見比べながらお選びいただけることも、ストーンマルシェならではの魅力です。

また、内側に歯車のような模様が現れるトラピッチェエメラルドも、2ピースのみご用意いたします。自然が生み出した模様は一つひとつ異なり、同じものが二つとない表情をご覧いただけます。

もう一つの5月の誕生石である翡翠は、日本でも古くから親しまれてきた歴史のある宝石です。とろりとした艶や、色の濃淡、模様が織りなす奥行きのある表情が魅力。カット石の強い輝きとは異なる、やわらかな存在感をお確かめいただけます。

当日は、グリーン系の宝石以外にも、さまざまなルースが店頭に並びます。宝石そのものの個性に触れながら、お仕立てまで含めてご相談いただける2日間です。

■ TRUNK SHOW ― 5月13日(水)・14日(木)

毎月2日間のみ開催する「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや、通常は店頭でのご紹介機会が限られるコレクションをいち早くご覧いただけるイベントです。月内で最も多彩なジュエリーが揃う2日間となっております。

5月のTRUNK SHOWでは、真珠をさまざまなデザインでご紹介いたします。

草花を思わせる有機的なかたちや、やわらかな曲線を描くシルエット。それぞれのリングに合わせて、色、艶、サイズの異なる真珠を選びました。一粒一粒は小さくとも、肌の上で静かに艶を返し、デザインの中でふっと目を引く存在に。真珠ならではのやわらかな光が、リングの表情を引き立てます。

また、「奇跡の真珠」とも呼ばれるコンクパールを留めたリングも、2本のみご用意いたします。やわらかなピンクや、ほんのりと橙を帯びた色合い、表面に現れる「火焔模様」は、見る角度によって異なる表情を見せます。採れる数が限られ、同じものが二つとない希少性も、コンクパールの魅力のひとつです。整いすぎないかたちや、自然が描いた色のゆらぎにも、一粒ごとの個性が宿ります。

強い輝きで惹きつける宝石とはまた異なる、真珠の静かな艶。光の中で変わる色や質感を、店頭でご覧ください。

■ CARAVAN ― 5月16日(土) ― 創業メンバー・宮本陽子による特別相談会

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が各店舗を巡回し、宝石選びやジュエリーのお仕立てを直接承るイベントです。宮本は、バイヤー兼デザイナーとして、宝石の買い付けや商品企画にも携わっております。

会期中は、通常は店頭に並ぶ機会の少ないルースや、買い付け後まもない宝石なども交えながら、お客様一人ひとりのお好みやご希望を伺い、ジュエリーとしての仕立て方をご提案いたします。

ルース選びからデザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーに関する幅広い内容を宮本が直接承ります。すでにお持ちのジュエリーを活かしたい方、新たにご自身だけの一点ものを仕立てたい方にも、具体的にお話しいただける機会となっております。

ゆっくりとご覧いただくため、ご来店はご予約をおすすめしております。パーセル ジュエリー福岡店（電話：080-7162-6925（直通））までお問い合わせください。

PARCELLE JEWELRY 福岡店

電車・地下鉄・バスいずれからもアクセスしやすい、大丸福岡天神店 本館1階 婦人アクセサリー売場に位置するパーセル ジュエリー福岡店。定番ジュエリーをはじめ、地元のお客様のニーズに合わせたネックレスやピアスなど、ギフトにもお選びいただきやすい商品を幅広く取り揃えております。

◯ 店舗：福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：080-7162-6925

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/?hl=ja

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE」がオープン。

ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。

オンラインストア限定コレクションをはじめ、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、ストアならではの特典も多数ご用意しております。

実店舗同様に、みなさまのお越しをお待ちしております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。