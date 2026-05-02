5/4(月・祝)～5/11(月)「カーボンニュートラルアクションWEEK」を全国同時開催

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2-12-1VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）は、全国の青年会議所および47都道府県全48ブロックからなる日本JCブロック協議会と取り組む「カーボンニュートラルアクション 2026」において、17トン強※（17,591,844グラム）のCO2削減を達成したことをお知らせいたします。

また、さらなるCO2排出量の削減を目指し、カーボンニュートラル強化週間として2026年5月4日（月・祝）から11日（月）までの8日間、「カーボンニュートラルアクションWEEK」を全国で一斉に開催します。皆さまのご協力とご参加をお待ちしております。

※環境省のデコ活データベース（https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/decokatsu_db/）を基に、日常生活のさまざまな脱炭素に資する行動からCO2排出削減量を換算し、集計した数値。

「カーボンニュートラルアクションWEEK」を全国同時開催

開催日：5月4日（月・祝）～11日（月）

参加対象：どなたでもご参加いただけます

参加方法：

以下の回答フォームにアクセスし、各項目にご回答ください。

https://cn-action2026.web.app

※回答は1日1回、その日の行動についてご回答ください。

※5月4日（月・祝）～11日（月）の8日間、計8回ご回答ください。（期間中、途中からのご参加も可能です）

「カーボンニュートラルアクションWEEK」アクション一覧- 照明の使用時間を合計で1時間以上短縮しましたか？- 使っていない家電の電源を切り、待機電力を減らしましたか？- 食品ロスを減らす行動（食べきり・適量購入など）をしましたか？- 宅配の再配達を防ぐ受け取り方を選びましたか？- 詰替商品（洗剤・シャンプーなど）を選びましたか？- シャワーの使用時間を2分以上短縮しましたか？- 追い焚きをせずに入浴できましたか？- テレビや動画の視聴時間を1時間以上減らし、家族や外で過ごす時間に使いましたか？- 冷暖房の使用を控える工夫（停止・送風・設定調整など）をしましたか？- 冷蔵庫の使い方（詰め込みすぎ防止・開閉時間短縮）を意識しましたか？- 車での移動を、徒歩・自転車・公共交通に置き換えましたか？- 外出や買い物をまとめて行い、移動回数を減らしましたか？- 車を運転した際、不要なアイドリングを控えましたか？- 車の発進時に、ふんわりアクセルを意識しましたか？- 車間距離を保ち、急ブレーキを避ける運転を意識しましたか？- 仕事・予定がある日に、車での通勤や移動を、在宅勤務・オンライン会議に替えましたか？- 洗濯物をすべて乾燥機にかけず、一部を自然乾燥にしましたか？- エアコンのフィルター掃除を行いましたか？- 車のメンテナンス（空気圧点検・不要な荷物整理など）を行いましたか？- 新品の衣類を買わず、古着・レンタル・手持ちで代替しましたか？

※各項目の詳細はこちら(https://cn-action2026.web.app/)からご確認いただけます。

「カーボンニュートラルアクション2026」で17万トンのCO2削減を達成

日本JCでは、カーボンニュートラルの推進を2026年度の重点事業として取り組んでいます。各家庭における日常の取り組みからのCO2削減を目指し、「カーボンニュートラルアクション2026」をDAY1、DAY2、DAY3の3日間実施しました。青年会議所会員をおもな対象に、事前に脱炭素につながる行動を示した「アクション一覧」を提示し、それぞれの実施日に家庭や会社で「アクション一覧」の行動を実践してもらい、1日の終わりにオンラインの回答フォームから実践できたアクションを「はい」「いいえ」で回答してもらいました。

DAY1とDAY2では、「アクション一覧」を7項目に絞り、まずは脱炭素アクションを日常の中で身近に取り組めるものであることを知ってもらい、練習を兼ねて実施。DAY３では、少しレベルを上げて「アクション一覧」を20項目に増やし、より多くのアクションを学び、実践することで、知識と行動を広げてもらいました。DAY1～DAY3の3日間で合計17トン強※（17,591,844グラム）のCO2排出量を削減することができました。なお、各アクション項目のCO2削減量は、環境省のデコ活データベース（ https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/decokatsu_db/ ）を基に算出しています。

「カーボンニュートラルアクション 2026」（DAY1～DAY3）結果

■DAY１

開催日：2月4日（水）

参加者：1594名

削減量：約1.1トン（1,101,600グラム）

アクション一覧：

1．エアコンの設定温度を夏は28℃・冬は20℃を目安にしましたか？

2．お風呂やシャワーの時間を短くし、お湯のムダ使いを減らしましたか？

3．使っていない部屋の照明・テレビを消しましたか？

4．コンセントを抜く・待機電力を減らす工夫をしましたか？

5．洗濯・乾燥・炊飯などの「まとめ家事」でエネルギーを節約しましたか？

6．家に太陽光発電・再エネ電力を導入、または再エネプランを契約していますか？

7．洋服・家電などを“買う前にもう一度考える”または“リユース・リペア”をしましたか？

■DAY２

開催日：3月4日（水）

参加者：2079名

削減量：約1.5トン（1,493,730グラム）

アクション一覧：

※DAY1と同様

1．エアコンの設定温度を夏は28℃・冬は20℃を目安にしましたか？

2．お風呂やシャワーの時間を短くし、お湯のムダ使いを減らしましたか？

3．使っていない部屋の照明・テレビを消しましたか？

4．コンセントを抜く・待機電力を減らす工夫をしましたか？

5．洗濯・乾燥・炊飯などの「まとめ家事」でエネルギーを節約しましたか？

6．家に太陽光発電・再エネ電力を導入、または再エネプランを契約していますか？

7．洋服・家電などを“買う前にもう一度考える”または“リユース・リペア”をしましたか？

■DAY３

開催日：4月4日（土）

参加者：3008名

削減量：約15トン（14,996,514グラム）

アクション一覧：

1. アイドリングストップを実践しましたか？

2．リユース（中古）の衣類を購入・着用しましたか？

3．洗濯物を乾燥機を使わず自然乾燥しましたか？

4．通勤の代わりに在宅勤務を行いましたか？

5．エアコンの設定温度を適切に調整しましたか？

6．図書館などでクールシェア・ウォームシェアしましたか？

7．食品ロスを減らす行動をしましたか？

8．宅配便を1回で受け取りましたか？

9．詰め替え製品を利用しましたか？

10．使っていない電気をこまめに消しましたか？

11．待機電力を減らす行動をしましたか？

12．家事をまとめて効率化しましたか？

13．パソコンを省エネモードで使用しましたか？

14．ごみを分別してリサイクルしましたか？

15．徒歩・自転車・公共交通を利用しましたか？

16．節水を意識した行動をしましたか？

17．地元・旬の食材を選びましたか？

18．使い捨て製品を避けましたか？

19．エアコンの使用時間を短縮しましたか？

20．必要なものだけを購入しましたか？

「日本一カーボンニュートラルを推進する団体」を目指して

日本JCでは、家庭から運動を起こすことでカーボンニュートラルを新しい文化として根付かせ、持続可能な地域社会や、子どもたちの住み良い未来づくりを目指しています。47都道府県全48の日本JCブロック協議会が「デコ活宣言」を行い、同じ認識と高い志のもと、青年会議所の全国のネットワークを活かして全国各地でカーボンニュートラルに関する事業、啓発活動を行い、各家庭における日常の取り組みからCO2の削減を実行していきます。

日本JCの取り組みは、以下Webサイトにて随時情報を発信しています。

https://www.jaycee.or.jp/committee-commission/jp301