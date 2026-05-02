直結コースの激走馬を買え！サラブレッドのコース適性を極限まで突き詰めた革命的理論「直結式」。レジェンド馬券術が最新データで今、甦る。『直結ＢＰ馬券術』５月18日発刊！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年５月18日、【革命競馬】シリーズの新刊『直結ＢＰ馬券術』を発刊します。

「中京ダート1700ｍ（2001年当時）は好走した馬は、中山芝2500ｍ好走可能」

――なぜ、ローカルのしかもダート（砂）コースと、有馬記念が行なわれる伝統の芝コースがつながるのか!?

サラブレッドのコース適性を極限まで突き詰めた革命的馬券理論――それが「直結式」馬券術である。01年に発表されるや、一大ブームを巻き起こし、データを刷新しつつ定期的に刊行されてきた直結式も、2018年で刊行が途絶えていた。

それが、約７年半ぶりに、主要89コースの最新データと、新理論「ＢＰポイント」（ベストパフォーマンス・ポイント）も備え再起動！

「ＢＰポイント」は購入馬の優劣が決まり、的中率アップにつながる優れモノ。昨年の有馬記念13万馬券、今年は高松宮記念24万馬券など、デカい馬券を的中した。著者・奥田考案の購入ルールもあり、３連単・３連複・馬連の買い目も機械的に決まる。それだけではない。応用編も掲載し、高配当へ自在なアプローチも可能だ。穴党編集Ｈも馬単作戦で重賞の万馬券を撃墜！

くしくも2026年は、発表から25周年となる「直結式」。ＧI・重賞から平場の条件戦まで、より強烈な穴馬をキャッチする最新機能付きで、再び革命を起こす！

【直結コース・データ最新版】

東京競馬場11コース

中山競馬場10コース

京都競馬場13コース

阪神競馬場12コース

中京競馬場９コース

新潟競馬場９コース

福島競馬場６コース

小倉競馬場６コース

札幌競馬場７コース

函館競馬場６コース

【著者プロフィール】

奥田隆一郎（おくだ・りゅういちろう）

競馬予想家、馬券術開発者。2001年に単行本『コースと距離だけで当てる直結指数』でデビュー。以降、雑誌『競馬最強の法則』の馬券術公開、テレビ番組(フジテレビBS/CSやグリーンチャンネル)に出演して競馬予想をするなど幅広く活躍中。2026年にデビュー25周年記念として雑誌「競馬の天才！」で新理論を公開。これまでに多くの馬券本を発表しており、本書は「直結」シリーズの15作目の単行本になる。

直結ＢＰ馬券術

著者 奥田隆一郎

価格 2,310円（税込）

発売日 5月18日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076775/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18586543/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます