富山県舟橋村が販売した「日本一小さな村で“一生銭湯に入れる”権利」限定10口完売

株式会社あるやうむ

『NFTによる地方創生』を推進する株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中博晶、以下「あるやうむ」）が富山県舟橋村と連携して販売した、村営施設「舟橋会館」内の銭湯「さつきの湯」を月に1回無期限で利用できる「日本一小さな村で一生銭湯に入れる権利」がこのほど完売いたしました。本商品は、地域に眠る文化・自然・施設・コミュニティなどの資源を「特別な権利・体験」として販売するプラットフォーム「TOKKEN（トッケン）」で、4月24日から限定10口で販売しました。

継続して通う関係をつくる新しいモデルに反響

本商品は富山県外在住者を対象に販売。価格は5,000円（税込）で、デジタルデータ（NFT）として付与される商品です。「銭湯に通う」という日常的な体験を “継続的に地域と関わる仕組み”にしたことで、購入者が単発の観光ではなく舟橋村に繰り返し訪れる理由を持ち、地域との関係性を長期的に築くことができます。月1回「一生入れる」という分かりやすいコンセプトと、日本一小さな村というストーリー性が重なり、メディア掲載やSNSを通じて話題となり、限定10口が完売いたしました。

現在も販売中の商品

舟橋村では、「一生銭湯に入れる権利」のほかにも、地域資源を活かした権利型商品を展開しています。

１. 東和さんの新米「ばんどり米」お届け便

東和さんの新米「ばんどり米」を複数年にわたり受け取ることができる権利

・3年間：70,000円（税込）

https://tokken.alyawmu.com/product/16ea94f6-bddd-45d8-b7d6-e21a8bbe59d2

・10年間：220,000円（税込）

https://tokken.alyawmu.com/product/50f7e4bc-96b6-4b79-8980-109d5c9325aa

２. 越中舟橋駅 車内メロディクリエイト体験

富山地方鉄道・越中舟橋駅に到着する列車の車内メロディを制作できる体験

・価格：250,000円（税込）

https://tokken.alyawmu.com/product/928ffe3c-a71a-44f7-93f3-696292f67458

３. 村長に1時間プレゼンテーションできる権利

舟橋村長および関係課に対して、直接提案・対話ができる権利

・価格：100,000円（税込）

https://tokken.alyawmu.com/product/5dcbfa4f-3c35-43da-b261-5f2e2fde957e

TOKKEN（トッケン）とは

デジタル技術を活用し、地域の体験やサービスを「権利」として可視化・販売できるプラットフォームです。購入者は権利を通じて地域と継続的に関わることができ、地域側は新たな収益機会とファンづくりを実現できます。

商品が購入できるTOKKENのサイト

https://tokken.alyawmu.com/

富山県舟橋村長 渡辺 光氏のコメント

このたび、「一生銭湯に入れる権利」が完売したとの報告を受け、大変心強く感じております。日本一小さな村である舟橋村に、繰り返し足を運んでいただけるきっかけが生まれたことは、非常に意義のある取り組みです。

今回想定より早く完売したことを受けて、単発の観光ではなく、継続的に関係を築く仕組みの可能性を感じています。今後も舟橋村ならではの取り組みを通じて、関係人口の拡大につなげてまいります。

富山県舟橋村とは

富山県内にある日本一面積が小さな村。コンパクトな自治体ならではの機動力を活かし、地域活性化や住民サービス向上につながる新たな挑戦を進めています

https://www.vill.funahashi.toyama.jp/

株式会社あるやうむについて

国内で初めて、ふるさと納税返礼品NFTを実現した札幌のスタートアップです。「ふるさと納税NFT」や「地域おこし協力隊DAO」の事業を通じて地域の新たな財源確保や観光誘致、住民参画型の地域活性化に取り組んでいます。

「ふるさと納税NFT」は地域の魅力を込めたユニークなデジタルアート作品や限定ウイスキーの引換券を、ふるさと納税の返礼品として26の自治体で提供してきました。社名「あるやうむ」はアラビア語で「今日」を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様に先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

・会社名 ：株式会社あるやうむ

・代表者 ：畠中 博晶

・所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

・設立 ：2020年11月18日

・資本金 ：1億6449万円(準備金含む)

・事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

・URL ：https://alyawmu.com/

・X ：https://twitter.com/alyawmu/

・Voicy : https://voicy.jp/channel/3545