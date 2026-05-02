【北九州市立大学】高校生向け無料AIプログラミング・IoT講座「GEEKKイニシアチブ」受講生募集中！

北九州市立大学GEEKKイニシアチブ ～高校生のためのテクノロジ・イノベーション高大連携教育～

北九州市立大学（所在地：福岡県北九州市）は、特定の専門領域に強い興味や突出した能力を持つ高校生等を対象としたテクノロジ・イノベーション教育事業「GEEKK（ギーク）イニシアチブ」の2026年度プログラムを始動します。本年度は従来のオンライン開催プログラム「エントリープログラム」に加え、実機デバイスを取り扱う対面型プログラム「環境ハック・エッジチャレンジ」を新設。5月より順次開催する各講座の受講生募集を開始いたしました。

「エントリープログラム」概要

「環境ハック エッジチャレンジ」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152364/table/8_1_145f0239c5b39c65ff51d6fc2cee72c0.jpg?v=202605021151 ]エントリープログラムに申し込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXakcG8kGhhjYQB5MDpU12JZ-VARJaxZq7z4Y0TGukqSZjfA/viewform[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152364/table/8_2_494792a9b6cf14e13e86d6c9354f3865.jpg?v=202605021151 ]環境ハックエッジチャレンジに申し込む :https://iot.geekk.jp/「GEEKKイニシアチブ」とは

「GEEKKイニシアチブ」は、「エントリー」「ギークス」「エキスパート」の3段階で構成されたステップアップ型の教育プログラムです。受講生は、Level 1である「エントリープログラム」や「環境ハック」での体験を経て、より高度な第2、第3のステップへと進むことができます。

各段階の修了時にはその成果を証明する仕組みを設けており、Level 2の「ギークス」、最上位のLevel 3「エキスパート」を修了した際には、デジタル修了証を授与いたします。申し込み方法・注意事項- 参加費は無料です。- 詳細は公式HPよりご確認ください。GEEKKイニシアチブ公式ページ :https://geekk.jp/