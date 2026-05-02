日本画家・中條亜耶さんによる「ネイチャーポジティブ」をアートで表現したchart project(R)の新たな作品を公開

一般社団法人チャートプロジェクト

一般社団法人チャートプロジェクト(所在地:神奈川県中郡、代表理事:こくぼひろし、以下chart project(R))は、日本画家中條亜耶さんに制作いただいた「ネイチャーポジティブ（自然再興）※」をテーマにした作品を公開しました。

chart project(R)ギャラリー :https://www.chartproject.org/gallery/e5679b268984

社会課題を表すグラフ（チャート）の形を活かし、アート作品として表現する「chart project(R)」。今回公開した作品は、国際自然保護連合日本員会（以下、IUCN-J）が運営するコミュニティ「Nature＋」の高校生から社会人までのユースのコミュニティメンバー4名とともに企画し、制作したものです。

本作品の公開は、5月22日の国際生物多様性の日、6月の環境月間、さらに7月に熊本で開催予定のグローバル・ネイチャーポジティブ・サミットといった、国内外で自然保護への関心が高まる時期に合わせたものです。

作品は、2026年5月2日（金）から5月26日（月）まで、地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）にて展示されます。

昆明・モントリオール生物多様性枠組に基づき、2030年までに自然の損失を食い止め反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現が掲げられている今、本作品を通じてその転換点に立つ私たちの暮らしと自然環境、生物多様性とのつながりについて、改めて考える機会の創出を目指します。

※ネイチャーポジティブ：自然の損失を食い止め、回復軌道に乗せることを目指す国際的な目標

作品概要

アーティスト（chartist）：中條亜耶

https://www.ayachujo.com/

作品タイトル 「 Flow Shifter 」

About Art

ビーバーが木をかじると水の流れが変わり、新しい生きものの場所ができる。

人も同じように自然を変えることができる。

ビーバーの姿に自然をもっと豊かに変えていく未来を重ねて描きました。

About Graph

きれいな水や安全な食べ物、安心して暮らせる土地――

私たちの毎日の生活を支えてくれているのは、ほかでもない自然の力です。今、その自然が人間の経済活動によって破壊され、存続の危機に立たされています。

2022年に採択された生物多様性の世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」では、2020年を基準として、2030年までに自然の損失を食い止め、反転させ、2050年までに完全な回復を達成するという「ネイチャーポジティブ（自然再興）」の実現が掲げられました。

私たちはいま、未来を左右する大切な転換点にいます。ひとりひとりの行動が、これからの地球を変えていきます。

グラフ提供：Nature Positive Initiative

展示会について

【展示会について】

名称：＃ネイチャーポジティブ宣言 ～描こう、私たちのつくりたい未来～

期間：令和8年 5月2日（土）～5月26日（火）

場所：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC) オープンスペース

（東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学ビル1F）

開館日時：火曜日～土曜日（日曜、月曜、祝日、年末年始は休館）10:00～18:00（土曜日は17:00まで）

主催：国際保護連合日本委員会

協力：一般社団法人チャートプロジェクト

chart project(R) 公式ウェブサイトはこちら

http://chartproject.org

国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）

https://www.iucn.jp/

Nature+

https://npositive.jp/about