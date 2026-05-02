SNS・動画編集・スイーツ開発を実践で学べる就労支援施設「クリエイティブラボ四条大宮」6月1日開所

株式会社ミライト

株式会社ミライト（代表取締役：荒井）は、

SNS運用・動画編集・スイーツ開発など実践型スキルを身につけられる

就労継続支援B型事業所「クリエイティブラボ四条大宮」を

2026年6月1日に開所いたします。

開所に伴い、利用希望者および福祉事業者・企業向けに

無料見学・相談会を随時開催しております。

■ 背景

従来の就労支援では、単純作業が中心となるケースも多く、

「将来に活かせるスキルが身につきにくい」という課題があります。

一方で、SNS運用や動画編集、商品開発といった分野は、

個人でも活躍できる可能性が広がっている成長領域です。

こうした背景を踏まえ当施設では、

「実際の仕事に近い環境で学ぶ」ことを重視した

新しい就労支援の形を提供します。

■ サービス概要

クリエイティブラボ四条大宮では、以下の作業に取り組むことができます。

SNS運用（企画・投稿・分析） 動画編集（撮影・編集・ショート動画制作） スイーツ開発（ブランド企画・製造） 軽作業（検品・梱包など）

利用者一人ひとりの状況や目標に応じて、

自分に合った作業を選び、無理のないペースで取り組むことが可能です。

■ 特徴 １. 実践型スキルが身につく

実際のブランド運営や商品開発に関わることで、

社会で活かせる経験を積むことができます。

２. 柔軟な働き方

週1日から、短時間（4時間）から利用可能。

体調や生活スタイルに応じて柔軟に調整できます。

３. 未経験でも安心

専門スタッフによるサポート体制により、

初めての方でも安心してスタートできます。

■ 見学・相談会について

現在、開所に先立ち

無料見学・相談会を随時開催しております。

■ 対象 利用を検討されている方 ご家族の方 支援機関・福祉事業者 企業・連携検討事業者

■ 内容 施設見学 サービス説明 個別相談 事業者向け連携相談

見学のみ・相談のみでも参加可能です

■ 今後の展望

今後は、スイーツブランド開発などのプロジェクトを通じて、

就労支援と事業開発を組み合わせた新たなモデルの確立を目指します。

また、企業・自治体との連携を進め、

より多くの方の社会参加機会の創出に取り組んでまいります。

■ 施設概要

施設名：クリエイティブラボ四条大宮

運営会社：株式会社ミライト

事業形態：就労継続支援B型事業所

開所日：2026年6月1日

所在地：京都市中京区壬生相合町25番4デイスターアベニュー103号（四条大宮エリア）

■ お問い合わせ

見学予約・ご相談は以下より受付中です。

LINE：https://lin.ee/5xsuf8J

メール：info@miraito-lab.com