【9,227人調査】子どもの頃の夢、関わっている人は8人に1人。3割は「特になし」、男性「スポーツ選手」「運転手」、女性「先生」「パティシエ」【SEO・AIO時代に効く一次データ・アンケート調査受託】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークは、累計3,600万DL超のQR/バーコードリーダーアプリ「アイコニット（ICONIT）」内で、アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営しています。

近年は検索結果の変化や生成AIの普及により、情報の信頼性を裏づける根拠がこれまで以上に重視されています。そこで注目されているのが「一次データ」です。一次データとは、他社のまとめや推測ではなく、自社が直接集めたり検証したりして得たデータのことで、アンケート結果やユーザーの利用実態データ、検証データなどが含まれます。

一次データは、記事・プレスリリース・営業資料の説得力を高め、SEOでの差別化だけでなく、AIO/LLMO（AI最適化）においても引用・参照されやすい根拠として活用できます。

アイコニット・リサーチでは、企業・団体向けにアンケート調査の受託を行っており、設問設計から回収、集計・レポート作成までご相談いただけます。

本リリースでは、9,227名に実施した「子どもの頃になりたかった職業」に関する意識調査結果をお知らせします。

アンケート調査受託の対応範囲

- 回収方法：アイコニット アプリ内アンケート- 回収スピード：1日最大1万件程度の回答回収も可能- 対象：アイコニットユーザー（属性指定の可否は案件により応相談）- 設問：単一選択、複数選択など- 納品：ローデータ、単純集計、クロス集計、グラフ化など（ご要望に応じて）- 活用シーン例：新商品コンセプト検証、広告表現AB比較、価格感調査、購入実態調査、ブランド想起調査、記事コンテンツ・番組コンテンツ制作 など

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)

調査結果トピックス

- 子どものころの、憧れていた職業は、「特に夢はなかった」が最多で、約3割を占める結果に- 男性は「スポーツ選手」「乗り物の運転士」に人気が集中、女性は「先生」「パティシエ」など複数に分散- 実際の進路は「まったく別の職業」が最多も、「希望通りの職業に就けた」「関連する職業に就けた」「現在、その夢に向かって挑戦中」を合計すると、13.1％

（数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります）

アンケート結果

■ 設問1：子どものころ、憧れていた職業は何でしたか？（複数選択可）- 特に夢はなかった：27.4％- スポーツ選手：11.3％- 乗り物の運転士：8.5％- 学校の先生・保育士：6.4％- その他：6.3％- パティシエ・ショコラティエ：6.0％- お医者さん・看護師：5.2％- 警察官・消防官：4.0％- 芸能人・インフルエンサー：3.7％- 画家・漫画家：3.4％- 店員さん：3.1％- 会社員・公務員：3.0％- コックさん：3.0％- 魔法使い・ヒーロー・お姫様：2.8％- ミュージシャン：2.8％- デザイナー：1.7％- プログラマー・ゲームクリエイター：1.5％

■ 設問2：希望の職業につくことはできましたか？- 特に夢はなかった- まったく別の職業についた- 今は働いていない- 希望通りの職業につけた- 関連する職業につけた- 現在、その夢に向かって挑戦中

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

アンケート調査受託のご案内

アイコニット・リサーチでは、アプリ内アンケートでクイックに回答を集めたい企業・団体向けに、アンケート調査の受託を行っています。1日で最大1万人ほどの回答を集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

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調査概要

調査方法：QR/バーコードリーダー・アイコニット アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2026年4月14日

有効回答者数：9,227名

注記：表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入

出典表記：アイコニット・リサーチ 調べ

QR/バーコードリーダー・アイコニットについて

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン Camreader を実装し、速く正確な読み取り機能を提供。楽天ポイントなど複数ポイントサービス連携により、ポイ活ユーザーにも利用されています。

アイコニット・リサーチについて

アイコニットユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチ。1日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)