底地権付きの不動産取得で誰に相談しますか？【アンケート結果発表】

底地権付きの不動産に関するアンケート調査の背景と目的

株式会社ドリームプランニング

底地権付きの不動産は資産としての価値を持つ一方で、複雑な権利関係や税務処理、借地人との調整など、相続や購入において特有の難しさを持つ不動産です。

しかし、いざ当事者となった際に「まず誰に相談し、どう解決していくべきか」という具体的な対応策や相談先については、十分な情報が出回っていない現状があります。

そこで今回、株式会社ドリームプランニング（神奈川県横浜市中区／代表取締役：高橋樹人）が運営する不動産のお悩み解決サイト負動産買取センターが、不動産に興味関心を持つ方（有効回答数：289名）を対象に底地を取得するデメリットについてどう考えていらっしゃるか、アンケート調査を実施しました。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、アンケート結果を公開している負動産買取センターのURL（https://dream-plan.com/fudosan/sokochi-consultation-survey/）へのリンク設置をお願い致します。

弊社への掲載許可は不要です。

底地アンケート：回答者の属性（有効回答数：289件）

■ 性別構成

男性： 179名（約62%） 女性： 110名（約38%）

■ 年齢層構成

20代： 52名（18.0%） 30代： 97名（33.6%） 40代： 81名（28.0%） 50代： 45名（15.6%） 60代： 14名（4.8%） 70代以上：0名（0％）

■ アンケート実施期間

2025.7.28-2026.2.1

底地権付きの不動産を取得するなら誰に相談しますか？

底地権付きの不動産を取得するなら誰に相談しますか？- 1位 不動産会社 176／289 60.9％- 2位 弁護士 82／289 28.4％- 3位 SNSやネットで調べる 70／289 24.2％- 4位 相続コンサルタント 57／289 19.7％- 4位 家族や親戚 57／289 19.7％- 6位 税理士 45／289 15.6％- 7位 司法書士 38／289 13.1％- 8位 相談する相手がわからない 30／289 10.4％- 9位 投資家仲間 13／289 4.5％- 10位 相談しない 7／289 2.4％※回答総数 575 回答者数 289（複数回答有）

底地権付きの不動産を購入や相続する時の相談相手と理由は？

次に1位から5位までを選んだ方のコメントをご紹介いたします。

1位 不動産会社 176／289 60.9％

底地権を購入や相続する際の相談先として、「不動産会社」が約61％と6割を超える結果となりました。「まずは不動産会社に相談して市場価値や流通性を確認したい」「市場での価値や売買の流れを知る入り口にしたい」「特殊な不動産なので、まずは底地に詳しい不動産会社に相談したい」といった、専門性の高い不動産だからこそ、まずはプロに相談して現状を把握し、そこから弁護士や税理士などの専門家を交えて慎重に進めたいと考えられている方が多くいらっしゃいました。

★ ＜1位：「不動産会社」を選択した方のコメント＞ ★

「私が底地権付きの不動産を購入や相続する場合、まずは 不動産会社 に相談して市場価値や流通性を確認し、続いて 弁護士や司法書士 に法的な権利関係や契約面のリスクを確認すると思います。さらに、相続に関わる税務や評価額の扱いについては 税理士 に相談し、全体像を整理するのが安心です。加えて、実際に底地投資を経験している 投資家仲間 の意見も現場感覚として参考になると感じます。家族や親戚との相談も欠かせず、トラブルを避けるために事前に方針を共有しておくことが重要だと思います。」40代・男性

「底地権を購入したり相続したりする場合は、一人で判断せずに専門家に相談するのが安心だと思います。まずは不動産会社に相談して市場での価値や売買の流れを知るのが入り口になりやすいですし、相続や契約面では弁護士に確認すると心強いです。税金が絡むときは税理士に相談すれば相続税や固定資産税の負担を具体的にシミュレーションしてもらえます。」30代・女性

「底地権は特殊な不動産なので、まずは底地に詳しい不動産会社に相談したいです。また、権利関係やトラブルの際は弁護士、相続税などの税金に関しては税理士、そして全体的なアドバイスをもらえる相続コンサルタントに相談するのが良いと考えています。それぞれの専門家の意見を聞きながら、総合的に判断したいです。」40代・女性

2位 弁護士 82／289 28.4％

2位に選ばれたのが「弁護士」という回答でした。「特に借地人との契約関係や更新手続き、権利調整は専門的な知識が必要となるため、一般的な不動産業者では対応が難しい場合もあります。」と回答者がいるように、底地特有の複雑な権利関係や契約面において、法的な専門知識が必要不可欠だと感じられるようでした。

★ ＜2位：「弁護士」を選択した方のコメント＞ ★

「底地を購入したり相続した場合の相談先としては、不動産に強い弁護士や司法書士、底地や借地権を専門に扱う不動産会社が適しています。特に借地人との契約関係や更新手続き、権利調整は専門的な知識が必要となるため、一般的な不動産業者では対応が難しい場合もあります。また、税務面での評価や相続対策については税理士に相談するのが安心です。複数の専門家を組み合わせて相談することで、最適な解決策を見出すことができます。」20代・男性

「不動産屋にエリアの相場を教えてもらい、また、司法書士、弁護士に相続の内容について整理し、相続するメリットがあるのかを確認してから整理し相続するのが良いと思う。購入に関しては不動産屋に相場を教えてもらい、利益の見込みがあるか相談するべき。」20代・女性

「底地は権利関係や税務に複雑さがあるため、不動産会社や弁護士、司法書士、税理士、相続コンサルタントなど専門家に相談するのが安心です。家族間の相続調整や売却の方針決定にも助言をもらえるため、独断で進めるよりもリスクが低くなります。」50代・男性

3位 SNSやネットで調べる 70／289 24.2％

3位になったのが「SNSやネットで調べる」という、専門家に相談する前の事前の情報収集です。「まずは下調べをしてメリットデメリットを整理する」「自身である程度の知識をつけてから専門家に相談する」など、いきなりプロに任せるのではなく、まずは自分で知識を身につけて備えたいという意識を理由として強調する声がありました。

★ ＜3位：「SNSやネットで調べる」を選択した方のコメント＞ ★

「まずはSNSやネットにて下調べをしたのち、メリットデメリットを整理することになると思う。家族や親戚に不動産運用経験者がもしいれば、そこに相談する。いなければ、不動産会社に相談すると思う。」40代・女性

「自身である程度の知識をつけてから、法的な面できちんとした情報は専門家に複数相談し、総合的な情報を元に、最後に家族などに相談すると思う。」50代・女性

「不動産屋がよく知っていそうですが、こちらのことを考えて動いてはくれなそうで、不動産屋の都合のいいようにやられそうで怖い。」40代・男性

4位 相続コンサルタント 57／289 19.7％

4位の相談先は「相続コンサルタント」でした。「相続の流れや税務のことまで幅広く見てもらえる」「家族間の相続調整や売却の方針決定にも助言をもらえる」といった、複雑な権利関係から親族間の調整まで総合的にサポートし、自分では判断できない点を整理してほしいという期待が強く表れています。

★ ＜4位：「相続コンサルタント」を選択した方のコメント＞ ★

「底地権付きの不動産は権利関係が複雑なので、まずは相続コンサルタントに相談したいと思います。相続の流れや税務のことまで幅広く見てもらえるので安心感がありますし、自分だけでは判断できない点を整理してくれる存在として心強いです。専門家のアドバイスを受けて進めるのが一番だと感じます。」60代・男性

「底地は権利関係や税務に複雑さがあるため、不動産会社や弁護士、司法書士、税理士、相続コンサルタントなど専門家に相談するのが安心です。家族間の相続調整や売却の方針決定にも助言をもらえるため、独断で進めるよりもリスクが低くなります。」50代・男性

5位 家族や親戚 57／289 19.7％

5位は「家族や親族」という結果になりました。底地を相続する上で、最初に家族や親族に相談するというのは当然といえる流れかと思います。

★ ＜5位：「家族や親戚」を選択した方のコメント＞ ★

「自分ではわからないので、家族と一緒にコンサルタントもしくは、不動産会社に相談をすると思う。」 50代・女性

「家族親族と相談の上必要であれば弁護士利用。」50代・女性

「家族の意見が大事。」 50代・女性

底地権付きの不動産を購入や相続する際の相談相手まとめ

今回は不動産に興味がある方289名を対象にした底地の取得のデメリットに関するアンケート調査の結果を発表してまいりました。

底地権付不動産の購入や相続に関して、不動産屋を相談相手として選ぶ方が60％以上となり、2位の弁護士に対して約2倍の差が生じました。

皆さんは、底地権付き不動産の購入や相続の際に、どなたにご相談されますでしょうか？

ドリームプランニングでは、これからも不動産に関する様々な視点からアンケート調査を実施・発表してまいりますので、皆様のご参考になさってください。

ニッチな不動産のお悩み解決サイト「負動産買取センター」について

負動産買取センターhttps://dream-plan.com/fudosan/(https://dream-plan.com/fudosan/)は一般的に売却が難しいニッチな不動産（いわゆる負動産）に関するお悩み解決コラムを発信するサイトです。またニッチな不動産の無料査定や売却相談も行っております。

株式会社ドリームプランニングについて

株式会社ドリームプランニングは「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」理念にもとづき、空家マッチングサイト（不動産SNSウチカツ(https://ucikatu.com/)）の運営や、日本全国で売却の難しい特殊な負動産の買取、再販事業を行っている不動産会社です。

会社概要

社名 ：株式会社ドリームプランニング

横浜本社 ：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜 8階

東京店：〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目4-5 浅草橋ハシモトビル 3階

埼玉店：〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル 6階

電話番号 ：045‐641‐5480

代表者 ： 代表取締役 高橋樹人（たかはし たつひと）

設立 ： 2002年11月12日

URL ：https://dream-plan.com/