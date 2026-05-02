アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：平 行秀、以下「当社」）が運営する税理士特化型情報メディア「税むすび(https://zeirishi-navi.jp/)」（URL：https://zeirishi-navi.jp/）は、ユーザーの利便性向上と情報網羅性の強化を目的としたコンテンツリニューアルを実施しました。今回のリニューアルでは、税理士向けの転職エージェント情報の掲載を新たに開始したほか、東京エリアの税理士事務所・税理士法人の掲載数が33社に到達しています。

これまでの当社の取り組み ― 専門人材の転職支援と情報メディア運営

当社アドバイザーナビ株式会社は、これまで金融アドバイザー向け転職支援サービス「IFA転職」や、金融人材のハイクラス転職を支援する「金融転職」をはじめ、専門職領域に特化した転職事業を通じて、多数の専門人材のキャリア形成を支援してまいりました。加えて、クレジットカードやFXなど金融分野を中心に複数の比較情報メディアを運営し、「地域・領域・規模ごとに比較できる、信頼性の高い情報の提供」が、ユーザーの意思決定にいかに重要であるかを、運営の現場で蓄積してまいりました。

税理士領域への展開意義

1. 転職コンテンツ拡充の意義

専門職領域での転職支援で培ったノウハウを、士業領域においても活かしていきたい--その想いから、税理士向け転職エージェント情報の拡充に着手しました。税理士のキャリア選択肢を、より広く・正確に届けることで、税理士領域の人材流動性向上と、税理士業界全体の発展に貢献していきたいと考えています。

2. 税理士情報拡充の意義

これまでの情報メディア運営を通じて、ユーザーが事業者・サービスを比較検討する際に求める「信頼できる、地域・特徴別の網羅情報」のニーズの強さを実感してきました。税理士事務所を選定する個人・法人にも同様のニーズが存在しているとの認識から、東京エリアを起点に、税理士事務所・税理士法人の比較情報を網羅的に整備しています。

業界の現状

税理士業界では、事業会社内での税務人材ニーズの高まりや、独立・事務所間移籍といった働き方の多様化を背景に、税理士のキャリア選択肢が広がりつつあります。一方で、税理士に特化した転職情報や、地域・規模別の事務所情報を一元的に確認できるメディアは限られているのが現状です。

「税むすび」は、当社のこれまでの専門人材向け転職支援および情報メディア運営の経験を活かし、税理士・税理士志望者・税務サービスを検討する個人および法人それぞれが必要とする情報を、一次情報を元に、信頼性の高い形で提供することを目的にコンテンツを拡充してまいりました。

■ リニューアルの主な内容

1. 税理士の転職情報の掲載を開始

税理士のキャリア形成を支援するため、税理士向けの転職エージェント情報の掲載を開始しました。各エージェントの特徴・支援領域・対応分野を比較検討しやすい構成でまとめており、はじめて転職活動を行う税理士の方・税理士志望の方・資格保有者の方でも自身に合ったサービスを選びやすくなっています。

税理士におすすめの転職エージェントについて知りたい方は 「税理士におすすめの転職エージェント(https://zeirishi-navi.jp/456/)」を参考にしてください。

2. 東京エリアの税理士事務所・税理士法人の掲載が33社に到達

東京エリアにおける税理士事務所・税理士法人の掲載数が33社に到達し、30社を突破しました。対応領域・規模・特徴などをもとに比較できる構成とし、税務サービスを検討する個人・法人の事務所選びをサポートします。

東京の税理士・税理士事務所について知りたい方は「東京でおすすめの税理士(https://zeirishi-navi.jp/323/)」を参考にしてください。

■ コンテンツ制作について

「税むすび」では、ユーザーの安心・信頼を第一に、独自のコンテンツ制作ポリシーを策定・公開しています。情報源の取り扱い、編集体制、利用者保護の考え方などを明文化し、透明性のある情報提供を行うことを基本姿勢としています。

■ 今後の展望

「税むすび」は今後も、

- 対応エリアの全国拡大- 税理士の専門領域（法人税・相続・国際税務 等）別の情報拡充- 転職・独立・開業ノウハウの提供- 利用者の声を反映したUI・UXの改善

など、税理士領域における意思決定を支援する情報を継続的に拡充してまいります。

■ サイト概要

■ 掲載記事一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55969/table/357_1_4147e41b97be4f283677f31ceba77732.jpg?v=202605021151 ]

・税理士におすすめの転職エージェント(https://zeirishi-navi.jp/456/)

・公認会計士におすすめの転職エージェント(https://zeirishi-navi.jp/943/)

・経理職におすすめの転職エージェント(https://zeirishi-navi.jp/882/)

・レックスアドバイザーズ(https://zeirishi-navi.jp/539/)

・ヒュープロ(https://zeirishi-navi.jp/567/)

・MS-Japan(https://zeirishi-navi.jp/475/)

・CPASSキャリア(https://zeirishi-navi.jp/667/)

・マイナビ税理士(https://zeirishi-navi.jp/726/)

・人材ドラフト(https://zeirishi-navi.jp/737/)

・税理士の科目合格で転職できる？(https://zeirishi-navi.jp/366/)

・税理士事務所はやめておいたほうがいい？(https://zeirishi-navi.jp/478/)

・簿記1級の転職は有利？(https://zeirishi-navi.jp/374/)

・簿記2級の転職は厳しい？(https://zeirishi-navi.jp/372/)

■ 会社概要

アドバイザーナビ株式会社

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp