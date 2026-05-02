ワイン買うならリカマンで！6本買うと10％OFF！
全国に203店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、5月2日(土)～6日(水・祝)の5日間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗でセールを開催いたします。
ワイン買うならリカマンで！
店内のワイン3本買うと5％OFF！6本買うと10％OFF！※
ゴールデンウィークにおうちでゆっくり飲みたいワインが勢揃い！
皆さまのご来店お待ちしております。
※7本以上でも10％OFFになります
※一部対象外の商品もございます
※割引・ポイントの重複はありません
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下記店舗は掲載内容が一部異なります。
三鷹新川店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)
西東京田無店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)
越谷店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)
立川日野橋店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)
南大沢店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)
チラシはこちら(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_normal.pdf)
【特売 対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp