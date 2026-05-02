ワイン買うならリカマンで！6本買うと10％OFF！

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株式会社リカーマウンテン


全国に203店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、5月2日(土)～6日(水・祝)の5日間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗でセールを開催いたします。

ワイン買うならリカマンで！
店内のワイン3本買うと5％OFF！6本買うと10％OFF！※

ゴールデンウィークにおうちでゆっくり飲みたいワインが勢揃い！
皆さまのご来店お待ちしております。

※7本以上でも10％OFFになります
※一部対象外の商品もございます
※割引・ポイントの重複はありません



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下記店舗は掲載内容が一部異なります。

三鷹新川店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)
西東京田無店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)
越谷店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)
立川日野橋店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)
南大沢店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)



チラシはこちら(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_normal.pdf)


【特売 対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)



【会社概要】


会社名：株式会社リカーマウンテン


代表者：代表取締役 伊藤 啓


所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60


　　　　日本生命四条ビル7階


TEL ：075-213-8200


FAX ：075-213-8250


URL ：https://www.likaman.co.jp/



【本件に関するお問合わせ先】


会社名：株式会社リカーマウンテン


担当者：今井 祥午


所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60


　　　　日本生命四条ビル7階


TEL ：075-251-2555


FAX ：075-213-8250


E-Mail：imai@likaman.co.jp