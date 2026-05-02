ワイン買うならリカマンで！6本買うと10％OFF！

株式会社リカーマウンテン

全国に203店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、5月2日(土)～6日(水・祝)の5日間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗でセールを開催いたします。



ワイン買うならリカマンで！

店内のワイン3本買うと5％OFF！6本買うと10％OFF！※



ゴールデンウィークにおうちでゆっくり飲みたいワインが勢揃い！

皆さまのご来店お待ちしております。



※7本以上でも10％OFFになります

※一部対象外の商品もございます

※割引・ポイントの重複はありません

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下記店舗は掲載内容が一部異なります。



三鷹新川店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)

西東京田無店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)

越谷店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)

立川日野橋店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)

南大沢店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_kanto.pdf)

チラシはこちら(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260502_normal.pdf)

【特売 対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp