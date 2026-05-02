【町田】GWは子どもが主役！　つくる・遊ぶ・お祭りまで楽しめる3日間「子どもDay’s」開催（5/3～5/5）

株式会社キープ・ウィルダイニング

舞台は、開放感あふれる芝生広場とラボ・体験工房。

この3日間は、公園全体が遊びと体験のフィールドに変わります！

■つくる・遊ぶ・夢中になるワークショップ

革のキーホルダーづくり、木のおもちゃ制作、万華鏡やキャンドルづくりなど、手を動かして楽しむ体験が多数登場。

「自分でつくる」楽しさを感じられる内容で、小さなお子さまから大人まで一緒に楽しめます。親子で協力しながら作品を完成させる時間や、自分だけのオリジナルを形にする体験は、思い出としても心に残ります。

■音楽と一緒に楽しむ、開放的な時間

ファミリーコンサートや参加型の音楽イベントも開催。

芝生の上で音楽に触れながら、自然の中で過ごす特別な時間をお楽しみいただけます。青空の下、やわらかな風を感じながら、親子でゆったりとしたひとときを過ごせるのも魅力のひとつです。

■最終日はお祭りの一日に

5月5日（火・祝）は、子どもみこしや和太鼓体験を開催。

会場全体が一体となる、にぎやかな一日となります。

さらに同日18:30からは、芝生広場で「ナイトピクニックシネマ」を実施予定。

昼のイベントから夜まで、1日を通して楽しめるのも本イベントの魅力です。

■自然の中で、家族の思い出をつくる3日間

西園は、芝生広場やカフェ、直売所がそろう公園。

本イベントは子どもたちの好奇心を引き出す体験をお届けします。

遊ぶだけじゃない、記憶に残るGWを是非西園でお過ごしください！

■開催概要

イベント名：子どもDay’s

開催日：2026年5月3日（日・祝）～5日（火・祝）

時 間：10:00～15:00

会 場：町田薬師池公園 四季彩の杜 西園（芝生広場／ラボ・体験工房）

参加費：入場無料（ワークショップは有料・当日受付）

イベントページ：子どもDay’sイベントページ(https://shikisainomori-nishien.com/event/4019/)

※雨天時はラボ棟内のみ開催

※当日朝7時に公式HPにて開催情報を掲載

■お問い合わせ

町田薬師池公園四季彩の杜 西園

TEL：042-851-8942（9:00～17:00）